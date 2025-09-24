Denza eröffnet in München ersten europäischen Schauraum

Denza, die künftig auf „Premium-Technologie“ ausgerichtete Elektroauto-Marke des chinesischen Stromer-Riesens BYD, hat im September ihren ersten Schauraum in Europa eröffnet. In Innenstadtlage in München können Interessenten nun die Produkte von BYD und Denza auf einer Fläche von 900 Quadratmetern am Lenbachplatz 6 kennenlernen und erleben.

„Die Eröffnung des ersten Denza-Verkaufsstandorts in Europa markiert einen monumentalen Schritt für die Marke“, sagt Klaus Hartmann, Regional Sales Director Europe von Denza. „Mit unserem Markteintritt stellen wir uns dem hochkompetitiven Umfeld in Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das deutsche Publikum von der Qualität der Denza- und BYD-Produktpalette überzeugen können.“

Betrieben wird der Münchner Schauraum von Harmony Auto, einer Automobilgruppe mit Basis in Zhengzhou, China. Harmony könne auf langjährige Handelserfahrung mit elektrifizierten Premium- und Luxusfahrzeugen zurückblicken und betreibe bereits Autohäuser in Staaten wie Frankreich, Spanien oder dem Vereinigten Königreich, unterstreicht Denza.

Angeführt wird die Denza-Modellpalette vom Z9GT, einem Grand Tourer, als Flaggschiffmodell. Dieser ist sowohl in vollelektrischer Ausführung als auch als Plug-in-Hybrid erhältlich. Hinzu kommt der D9, ein elektrischer Premium-Van mit einem auf Business-Class-Komfort ausgerichteten Innenraum. Alle Denza-Modelle vereinen laut dem Hersteller „modernste, intelligente Fahrzeugtechnologie im Namen von Sicherheit und Komfort mit einem anspruchsvollen, zeitlosen Design, das europäische Einflüsse zeigt und damit seinen Premium-Anspruch untermauert“.

Im Laufe des aktuellen Jahres soll das Händler- und Servicenetz von Denza um weitere Stützpunkte erweitert werden. Auch für 2026 ist die Eröffnung neuer Standorte geplant, Ende kommendes Jahres soll das Netz 40 Niederlassungen umfassen.

Denza wurde vor etwa 15 Jahren als Gemeinschaftsunternehmen von BYD und Mercedes-Benz gegründet, damals mit Fokus auf dem chinesischen Volumenmarkt. Nach der Übernahme aller Anteile durch BYD tritt Denza als Premiummarke mit voll- und teilelektrischen Modellen auf. Künftig hat man auch den europäischen und insbesondere den deutschen Markt im Visier.