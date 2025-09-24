Smart arbeitet an Modell #4 als ForFour-Nachfolger

Smart bereitet einen Nachfolger für den bis 2021 gebauten Kleinwagen ForFour (Artikelbild) vor. Wie vor dem Auslaufen der Vorgänger sowie alle aktuellen Baureihen wird auch das neue kleine Viersitzer-Modell exklusiv als Elektroauto gebaut.

Der #4 werde eine umfassende Überarbeitung der Modellpalette der Marke von Mercedes-Benz und Geely abschließen, schreibt Autocar unter Berufung auf Europa-Chef Dirk Adelmann. Dazu gehöre auch die Einführung des kürzlich angekündigten Kleinstwagens #2 als Nachfolger des ForTwo im nächsten Jahr sowie umfangreiche Aktualisierungen der bestehenden Modelle #1Smart #1 (Kompakt-SUV) und #3 (SUV-Coupé). Ebenfalls schon bestellbar ist als neues Flaggschiff das Mittelklasse-SUV #5.

Der #4 wird Adelmann zufolge für Europa entworfen und mit der Entwicklung des #2 gekoppelt. Die Arbeit an dem ForFour-Nachfolger ist so frisch, dass es noch kein Design gibt. Der Smart-Manager sagte, dass der Wagen dem Vorgängermodell ähneln und gleichzeitig moderne Smart-Designelemente enthalten müsse. „Er muss wie ein Nachfolger aussehen“, fügte er hinzu. Das soll auch für den #2 gelten.

Anders als der #2 ist der #4 dem Bericht zufolge noch nicht final beschlossen. Adelmann erklärte jedoch, dass ein solches Auto notwendig sei, um die Kosten für die Entwicklung der neuen Plattform für den #2 zu rechtfertigen. „Wir brauchen Skaleneffekte“, sagte er. Zur Technik wollte er sich noch nicht konkret äußern. Auf jeden Fall sollen die neuen Elektroautos mit Fokus auf den urbanen Bereich einen sehr kleinen Wendekreis haben.

Als Premiere für Smart wird die Plattform gemeinsam von Geely in China und Mercedes in Europa entwickelt, da die Elektroautos darauf hauptsächlich für den europäischen Markt gebaut werden. Die Modelle #1, #3 und #5 wurden alle von Geely in China konstruiert, aber von Mercedes in Deutschland entworfen. Das Stuttgarter Unternehmen hat die Hälfte von Smart an die Chinesen verkauft, gemeinsam richten sie die Marke neu aus als Premium-Anbieter von Elektroautos.

Zum im nächsten Jahr erwarteten #2 sagte Adelmann, dass dieser weniger als das kompakte SUV #1 kosten werde. Hierzulande verlangt Smart dafür 36.990 Euro. Die Idee für einen ForTwo-Nachfolger gebe es bereits seit 2019, verriet der Europachef. „Es ging dabei hauptsächlich um Kosten. Wir haben bereits 2019 Business Cases berechnet.“ Man habe drei Jahre länger als erwartet gebraucht, aber nun einen Weg zur Realisierung des #2 gefunden. „Besser spät als nie.“

Etwa zeitgleich mit der Markteinführung des #2 wird Smart laut Adelmann mit der Einführung wichtiger Updates für den #1 und #3 starten. Die erste Aktualisierung, die nächstes Jahr stattfinden soll, werde ein „großes“ Modelljahr-Update sein, das sich auf „einige“ Hardware-Änderungen konzentriert. Darauf folge 2027 ein „noch größeres Facelift“.