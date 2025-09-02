Smart bestätigt Fortwo-Nachfolger, Vorstellung Ende 2026

Mercedes-Benz hat 2019 die Hälfte von Smart an den chinesischen Geely-Konzern verkauft. Seitdem wird die Tochter als Premiummarke für Elektroautos neu ausgerichtet, mit Entwicklung und Produktion in China. Das aktuelle Portfolio besteht mit #1 und #3 aus einem SUV und einem Crossover im Kompaktsegment sowie neuerdings mit dem #5 auch aus einem Mittelklasse-SUV. Wie Smart nun bestätigt, wird ein Nachfolger für den im April 2024 ausgelaufenen Kleinstwagen ForTwo das Programm erweitern.

Das Unternehmen hat in einer Mitteilung erstmals die Entwicklung des #2 bestätigt. Ende 2026 soll das im „project: two“ entstehende neue E-Auto präsentiert werden. Smart bezeichnet es als „wichtige Entscheidung“, dass man einen neuen Zweisitzer für die Stadt entwickelt. Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe, hatte schon 2024 verraten, dass an einer neuen Plattform namens Electric Compact Architecture (ECA) gearbeitet wird – für ein „künftiges Smart-Zweisitzer-Stadtauto“.

Der #2 sei schon in der „letzten Design- und Entwicklungsphase“, erklärt Smart. Er werde ein „ultrakompaktes Fahrzeug im A-Segment“ und soll „innovative Technologielösungen mit den Kernqualitäten des ursprünglichen Smart ForTwo verbinden“. Entworfen wird das Auto vom Mercedes–Designteam, gebaut wird es von Geely in der Volksrepublik. Der Fokus soll dabei auf Europa liegen.

„Die Entwicklung eines ultrakompakten Fahrzeugs auf einer völlig neuen, vollelektrischen Architektur ist weitaus komplexer als die Entwicklung eines größeren Autos. Aber jetzt sind wir bereit“, so CEO Tong Xiangbei. „Dank der unerschütterlichen Unterstützung unserer Aktionäre haben wir unsere Produktions- und Entwicklungskapazitäten gestärkt und unsere Marke und Produktpalette erfolgreich erneuert. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um unser legendäres Stadtauto neu zu erfinden.“

Konkrete Angaben zur Technik gibt es noch nicht. Man werde „neue Technologielösungen für das Segment bieten, das vor 27 Jahren vom Smart ForTwo begründet wurde“, heißt es lediglich. Ein Schnäppchen dürfte der neue elektrische Kleinstwagen angesichts der aktuellen Premium-Ausrichtung nicht werden. Der vor dem Auslaufen nur noch als Vollstromer geschlossen sowie als Cabrio angebotene ForTwo kostete zuletzt mindestens 21.940 Euro.

Erste Teaser des #2 zeigen die Silhouette des Modells als an die Wand geworfenen Schatten. Es bleibt demnach bei einem sehr kurzen Auto. Das Aussehen des finalen Fahrzeugs lässt sich nur erahnen. Es scheint aber ähnlich kompakt, jedoch etwas kantiger als die vorherigen Generationen des ForTwo zu werden.

„Wir freuen uns, den Smart #2 nun offiziell bestätigen zu können. Für viele von uns ist dieses Fahrzeug mehr als nur ein weiteres Produkt im Portfolio und wird schon lange sehnlichst erwartet“, sagt Wolfgang Ufer, CEO von Smart Deutschland. „Gerade für die Großstädte Deutschlands ist der Zweisitzer ideal. Der Smart #2 ist der erfolgreiche Abschluss des #project: two und ein echter Meilenstein für unsere Marke.“