Volvo stellt Elektro-Reisebus-Chassis mit 700 Kilometer Reichweite vor

Volvo hat ein neues elektrisches Reisebus-Fahrgestell vorgestellt, das auf seiner bestehenden BZR-Plattform basiert. Diese Plattform wurde bereits beim Elektro-Überlandbus 8900 Electric eingesetzt und nun für den Fernreiseverkehr weiterentwickelt. Mit einer Batteriekapazität von bis zu 720 kWh soll das neue Chassis Reichweiten von bis zu 700 Kilometern ermöglichen. Erste Einheiten sind für Kunden in den nordischen Ländern und in den Benelux-Staaten reserviert.

Herzstück des neuen Reisebus-Chassis ist die Integration von bis zu acht Batterieeinheiten à 90 kWh, die jeweils ein Gewicht von 535 Kilogramm aufweisen. Diese Energiespeicher stammen aus dem Lkw-Segment von Volvo und basieren auf NCA-Chemie. Zuvor waren in der Plattform maximal sechs Batterien und damit 540 kWh Energiegehalt verbaut. Die neue Variante bietet somit einen deutlichen Zugewinn an Kapazität und Reichweite.

Technisch bleibt die BZR Electric-Plattform laut dem Portal Electrive weitgehend unverändert. Der elektrische Antrieb liefert weiterhin wahlweise 200 kW/272 PS oder 400 kW/544 PS Leistung. Unterstützt werden Reisebus-Konfigurationen mit zwei oder drei Achsen (4×2 bzw. 6×2), Längen von 9,5 bis 14,9 Metern sowie ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 27,2 Tonnen. Die Reichweitenangabe von bis zu 700 Kilometern basiert auf dem SORT-3-Testzyklus.

Die neuen E-Reisebusse können kabelgebunden mit bis zu 250 kW geladen werden, wobei Ladeports wahlweise auf der linken oder rechten Seite angebracht sind. Optional ist auch eine Schnellladung per OppCharge mit bis zu 450 kW möglich, was die Standzeiten minimieren und den Betrieb auf längeren Strecken erleichtern soll.

Volvo betont den Fortschritt, den das neue Chassis für die Elektromobilität im Fernverkehr darstellt. „Dieses elektrische Reisebus-Fahrgestell ermöglicht längere Fahrten mit weniger Ladestopps und einer größeren betrieblichen Vielseitigkeit – und damit auch lange interregionale Strecken, die für Elektrobusse bisher nicht realisierbar waren“, heißt es

Wann die ersten Busse mit dem neuen Fahrgestell auf die Straße kommen, bleibt offen. Volvo betont aber, auf flexible Partnerschaften mit Karosseriebauern zu setzen. Das erste serienreife Chassis wurde vom finnischen Hersteller Carrus Delta aufgebaut und soll in Skandinavien und den Benelux-Ländern zum Einsatz kommen. Ein erstes Modell mit dem Namen Volvo BZR Electric CD ist bereits spezifiziert – mit 720-kWh-Akkupaket, 6×4-Achskonfiguration und wählbaren Längen von 13,3 bis 14,9 Metern.

Anna Westerberg, Präsidentin von Volvo Buses, sieht im neuen Fahrgestell einen bedeutenden Schritt: „Es ermöglicht neue Strecken und gibt den Betreibern mehr Flexibilität. Wir sind stolz darauf, eine Lösung präsentieren zu können, die nachhaltiges Reisen für mehr Menschen auf mehr Strecken zugänglich macht.“ Sie betont, dass neben der Emissionsreduktion auch Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zentrale Entwicklungsziele waren.