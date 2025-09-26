Aus BBNM wird BNM: (E-)Mobilitäts-Verband stellt sich neu auf

Die Mitglieder des bisherigen „Bundesverbandes Beratung neue Mobilität e. V.“ (BBNM) haben auf ihrer jährlichen Versammlung die Umbenennung in „Bundesverband neue Mobilität“ (BNM) beschlossen. Somit soll auch das Vakuum in der Verbandslandschaft gefüllt werden, das durch die Insolvenz des Bundesverbands Elektromobilität (BEM) entstanden ist. Im Vorstandsteam gibt es nach den Neuwahlen einige neue Gesichter.

Gemeinsam mit der bisherigen Geschäftsführenden Vorständin Lisa Bohm vervollständigt nun Anja Quast die Doppelspitze des BNM. „Ganz besonderer Dank gilt dem aus dem Vorstand scheidenden Andreas Varesi, der den Verband überhaupt erst ermöglicht hat und nun mit Stolz seinen Staffelstab an Anja Quast weitergibt“, heißt es.

Neu im erweiterten Vorstandsteam begrüßt man zudem Manuela Hotop, Uwe Hahner, Johannes Haas und Detlev Knoll. Weiterhin als Vorstände als Fachvorstände erhalten bleiben dem Verband Thomas Mertens, Mazlum Yaylaci und Rached Kaiser. Neben Varesi verlassen auch Timo Kauffmann, Thomas J.M. Bella und Christian Thelen den erweiterten Vorstand. Alle bleiben dem Verband als Mitglieder erhalten.

Anja Quast ist als Geschäftsführerin der lade-plus GmbH seit vielen Jahren in der Elektromobilitätsbranche verwurzelt. „In unserer Mitgliederschaft ist so viel geballte Kompetenz vorhanden, dass unser Verband großes Potential hat, deutlich zu wachsen und sich immer stärker als fachlich hochwertiger Ansprechpartner zu etablieren“, sagt Quast. Dies sei schon in diesem Jahr als offizieller Partner der Branchenleitmesse Power2Drive deutlich spürbar gewesen. „Darauf wollen wir mit dem neuen Vorstandsteam weiter aufbauen.“

„Im neu aufgestellten Vorstand bündeln wir nun noch mehr Fachwissen und Motivation als zuvor und wollen für die Mobilitätswende in Deutschland viel bewegen“, sagt die wiedergewählte Geschäftsführende Vorständin Lisa Bohm. „Selbst wenn wir nun nicht mehr das Wort ,Berater‘ im Namen tragen, spielt für uns eine fachlich hochwertige und gesamtheitliche Expertise bei der Umsetzung von Mobilitätsprojekten eine wesentliche Rolle.“ Im Kreis der Mitglieder finde sich eine Vielzahl an Beratern, die bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt haben.