Rivian R2 soll 2027 in Deutschland starten

Das US-amerikanische Elektroauto-Start-up Rivian will schon länger international expandieren, hat es bisher aber nicht nach Europa geschafft. Ob die derzeit nur in Nordamerika angebotenen großen Modelle R1S (SUV, 5,1 m) und R1T (Pick-up-Truck, ca. 5,5 m) exportiert werden, ist noch unklar. Offiziell will man hierzulande mit dem kommenden mittelgroßen SUV R2 (4,7 m) starten.

Im Gespräch mit Autocar auf der Messe IAA Mobility in München erklärte RJ Scaringe, Gründer und CEO von Rivian, dass der R2 in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Nordamerika auf den Markt kommen werde, zu einem Preis ab etwa 45.000 US-Dollar vor Steuern (38.500 Euro). Anschließend sei die Markteinführung in Europa geplant. Laut der Website des Herstellers wird der R2 2027 nach Deutschland kommen. Wann genau der mit dem R2 verwandte, kompaktere R3 starten soll, ist noch offen.

Scaringe sagte Autocar, Rivian werde in Europa als eine Marke positioniert, die „weiter erstrebenswert, aber dennoch erschwinglich ist“. Er fuhr fort: „Diese beiden Dinge gehen oft nicht Hand in Hand. Wenn der Preis sinkt, sinkt oft auch die Attraktivität. Aber genau das macht unsere Modelle R2 und R3 so interessant: Sie sind attraktiv und erschwinglich, fühlen sich aber dennoch sehr besonders an.“

Der R2 wird sich eine Technologieplattform der zweiten Generation mit den R1-Modellen teilen, die im letzten Jahr umfassend aktualisiert wurden. Im Fokus steht neben dem leistungsstarken E-Antrieb insbesondere eine moderne Computer- und Software-Plattform. Davon will auch der Volkswagen-Konzern durch eine Partnerschaft mit Rivian profitieren. „Die Technologieplattform ist mittlerweile sehr, sehr robust und skalierbar und profitiert von einem hohen Volumen, nicht nur durch unsere beiden Fahrzeuge, sondern auch durch den ID.1 und das gesamte Produktportfolio der Volkswagen Gruppe“, so Scaringe.

Der Rivian-Chef betonte, dass die Kooperation mit Volkswagen und die Investition des Konzerns in das Start-up nicht die eigenen Produktionsziele einschränkt. „Unser Ziel ist es, jährlich mehrere Millionen Einheiten zu bauen“, sagte er. „Wir haben oft gesagt, dass wir letztendlich in den Märkten, in denen wir tätig sind, einen Marktanteil von mindestens 10 Prozent erreichen möchten.“

Der Fokus soll dabei weiterhin auf Nordamerika sowie Europa liegen, während China für Rivian vorerst keine Rolle spielt. Derzeit verfügt Rivian in den USA über ein Produktionswerk in Illinois, in Kürze wird mit dem Bau eines weiteren Werks in Georgia begonnen. Scaringe erklärte gegenüber Autocar, die Fertigung in Europa sei ein langfristiges Ziel.