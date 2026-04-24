Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Kia erweitert seine elektrische PBV-Nutzfahrzeug-Modellpalette um den PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo L1H1. Mehr »

Der deutsche Autozulieferer Mahle spart weiter, verhandelt in Deutschland über ein neues Sparprogramm und warnt vor Folgen des EU-Kurses. Mehr »

Das BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen für Elektroauto-Hochvoltbatterien wurde erstmals vollständig digital geplant, gebaut und übergeben. Mehr »

Toyota bleibt 2026 laut Studie wertvollste und stärkste Automarke. Mercedes, BMW, VW und Porsche stehen unter den fünf wertvollsten Marken. Mehr »

Mit ID. Polo, ID. Cross und ID.3 Neo startet Volkswagen ab 2026 neue Elektroauto-Baureihen für Europa unter dem Leitmotiv „True Volkswagen“. Mehr »

Mercedes-Benz stellt die erste rein elektrische C-Klasse vor. Je nach Modell soll sie bis zu 800 Kilometer mit einer Ladung fahren können. Mehr »

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) präsentiert die Pkw-Neuzulassungen in den ersten drei Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben. Mehr »

Toyota schließt eine reine Batterie-Version des RAV4 vorerst aus und hält am Hybridkurs fest, obwohl das Interesse an E-Pkw weltweit steigt. Mehr »