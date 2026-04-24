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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Kia stellt Hochdach- und Kurzversion des PV5 Cargo vor

Kia_PV5_Cargo_L2H2_CV_Show_Birmingham_01_LoRes Kia erweitert seine elektrische PBV-Nutzfahrzeug-Modellpalette um den PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo L1H1. Mehr »

Mahle baut Stellen ab und kritisiert EU-Kurs bei Verbrennungsmotoren

Mahle-Zentrale Der deutsche Autozulieferer Mahle spart weiter, verhandelt in Deutschland über ein neues Sparprogramm und warnt vor Folgen des EU-Kurses. Mehr »

BMW baut neuen Batteriestandort in Niederbayern in „Bavarian Speed“

BMW Werk Irlbach-Strasskirchen-2026-2 Das BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen für Elektroauto-Hochvoltbatterien wurde erstmals vollständig digital geplant, gebaut und übergeben. Mehr »

Studie: Toyota bleibt 2026 wertvollste Automarke, Deutsche dominieren Spitzengruppe

Toyota-Yaris-Cross-2026 Toyota bleibt 2026 laut Studie wertvollste und stärkste Automarke. Mercedes, BMW, VW und Porsche stehen unter den fünf wertvollsten Marken. Mehr »

„True Volkswagen“: VW verspricht überzeugende E-Modelle für Europa ab 2026

True-Volkswagen Mit ID. Polo, ID. Cross und ID.3 Neo startet Volkswagen ab 2026 neue Elektroauto-Baureihen für Europa unter dem Leitmotiv „True Volkswagen“. Mehr »

Mercedes stellt erste Elektro-C-Klasse mit bis zu 800 Kilometern Reichweite vor

Mercedes‑Benz-C-400-4MATIC-elektrisch-2026-4 Mercedes-Benz stellt die erste rein elektrische C-Klasse vor. Je nach Modell soll sie bis zu 800 Kilometer mit einer Ladung fahren können. Mehr »

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 3 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

VW-ID.7-Ladeanschluss-1 Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) präsentiert die Pkw-Neuzulassungen in den ersten drei Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben. Mehr »

Toyota schließt Elektroauto-Version des RAV4 vorerst aus und hält am Hybridkurs fest

Toyota schließt eine reine Batterie-Version des RAV4 vorerst aus und hält am Hybridkurs fest, obwohl das Interesse an E-Pkw weltweit steigt. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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