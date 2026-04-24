Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Kia stellt Hochdach- und Kurzversion des PV5 Cargo vor
Kia erweitert seine elektrische PBV-Nutzfahrzeug-Modellpalette um den PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo L1H1. Mehr »
Mahle baut Stellen ab und kritisiert EU-Kurs bei Verbrennungsmotoren
Der deutsche Autozulieferer Mahle spart weiter, verhandelt in Deutschland über ein neues Sparprogramm und warnt vor Folgen des EU-Kurses. Mehr »
BMW baut neuen Batteriestandort in Niederbayern in „Bavarian Speed“
Das BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen für Elektroauto-Hochvoltbatterien wurde erstmals vollständig digital geplant, gebaut und übergeben. Mehr »
Studie: Toyota bleibt 2026 wertvollste Automarke, Deutsche dominieren Spitzengruppe
Toyota bleibt 2026 laut Studie wertvollste und stärkste Automarke. Mercedes, BMW, VW und Porsche stehen unter den fünf wertvollsten Marken. Mehr »
„True Volkswagen“: VW verspricht überzeugende E-Modelle für Europa ab 2026
Mit ID. Polo, ID. Cross und ID.3 Neo startet Volkswagen ab 2026 neue Elektroauto-Baureihen für Europa unter dem Leitmotiv „True Volkswagen“. Mehr »
Mercedes stellt erste Elektro-C-Klasse mit bis zu 800 Kilometern Reichweite vor
Mercedes-Benz stellt die erste rein elektrische C-Klasse vor. Je nach Modell soll sie bis zu 800 Kilometer mit einer Ladung fahren können. Mehr »
Pkw-Neuzulassungen in den ersten 3 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) präsentiert die Pkw-Neuzulassungen in den ersten drei Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben. Mehr »
Toyota schließt Elektroauto-Version des RAV4 vorerst aus und hält am Hybridkurs fest
Toyota schließt eine reine Batterie-Version des RAV4 vorerst aus und hält am Hybridkurs fest, obwohl das Interesse an E-Pkw weltweit steigt. Mehr »
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