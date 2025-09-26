Genesis: Neue G80-Generation soll erst 2029 kommen, Elektro- und Hybrid-Versionen geplant

Die für 2025 erwartete neue Generation der Luxuslimousine Genesis G80 lässt auf sich warten. Laut Berichten wurde das Modell mit dem Codenamen RG4 offiziell verschoben. Statt wie geplant in Kürze als rein elektrischer Wagen auf den Markt zu kommen, soll der Nachfolger nun frühestens 2029 vorgestellt werden.

Bis dahin soll Hyundais Edelmarke weiter auf die aktuelle Modellpalette setzen. Neben den bestehenden Verbrennern soll auch die erst kürzlich entwickelte Hybridvariante bis zum Ende des Jahrzehnts verfügbar bleiben. Damit sollen Kunden weiterhin verschiedene Antriebsarten wählen können, während die Marke ihre Elektrifizierungsstrategie weiterentwickelt.

Für die Zeit nach 2030 plant Genesis demnach eine deutlich breitere Antriebsauswahl. Geplant sind drei Varianten: ein Hybridmodell für eine Balance aus Leistung und Effizienz, ein Elektroauto als Flaggschiff der emissionsfreien Mobilität sowie eine „Extended Range Electric Vehicle“-Version (EREV). Letztere soll durch einen kleinen Benzinmotor, der ausschließlich die Batterie lädt, eine Reichweite von fast 1.000 Kilometern ermöglichen.

Die Besonderheit des EREV liegt darin, dass der Verbrenner den Wagen nicht direkt antreibt. Stattdessen dient er allein als Stromgenerator für die Traktionsbatterie. Damit wolle Genesis das Problem der Reichweitenangst adressieren und zugleich ein weitgehend elektrisches Fahrerlebnis bieten, heißt es.

Warum sich die Einführung der neuen Generation verzögert, ist offiziell nicht erklärt worden. Branchenkenner vermuten jedoch, dass Genesis seine Batterietechnologie, die Ladeinfrastruktur-Strategie und die Marktpositionierung überarbeitet, um sich im Wettbewerb mit deutschen Luxusmarken und neuen Elektroauto-Start-ups besser behaupten zu können.

Die aktuelle Generation des G80 gibt es mit Benzinantrieb sowie in der Elektroauto-Variante Electrified G80 (Artikelbild). Letztere ist seit Sommer in einer neuen Version mit 570 Kilometern Reichweite ab 76.180 Euro verfügbar. Der Allradantrieb mit einer Systemleistung von 272 kW/370 PS beschleunigt das 5.135 Millimeter lange Luxus-Elektroauto in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.