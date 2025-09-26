Lotus: Elektro-Supersportwagen Theory 1 technisch möglich, aber nicht in Serie geplant

Lotus hat vor einem Jahr mit dem Theory 1 die Studie eines Elektro-Supersportwagens vorgestellt. Der dreisitzige Bolide mit potentem Allradantrieb wurde damals eine Vision künftiger intelligenter Hochleistungsfahrzeuge genannt. Ein Topmanager verriet nun, dass das Fahrzeug nahe an einem möglichen Serienmodell ist.

Ben Payne, Vizepräsident für Design bei der Lotus Group, sagte im Gespräch mit Autocar, das Konzept sei „bewusst“ als realistischer Designvorschlag konzipiert worden und seine wichtigsten Merkmale und Details lägen „durchaus im Bereich des Möglichen“. Payne nannte den Theory 1 einen „skalierbaren Innovationszeitplan”, der kaum Elemente enthalte, die ihn für die Produktion unbrauchbar machen.

„Es gibt Dinge an diesem Auto, die wir jetzt umsetzen können“, so der Manager. „Das Auto in seiner Gesamtheit tatsächlich in Produktion zu bringen, ist zwar etwas unrealistisch, aber es gibt einen Ausblick auf die Zukunft.“ Payne wies darauf hin, dass die Dimensionen des Theory 1 nahe an denen des 2024 eingeführten elektrischen Supersportlers Evija liegen und damit im Rahmen eines Serienfahrzeugs. Und viele seiner Technologien seien neue Interpretationen oder Weiterentwicklungen von Systemen, die bereits in der Serie vorhanden sind.

Es hänge nur von der Kundennachfrage ab und davon, ob die Leute daran interessiert sind, erklärte Payne. Auf die Frage, ob der Theory 1 mit Blick auf die Praxistauglichkeit entwickelt wurde, antwortete er: „Ganz bewusst. Das Rad- und Reifenpaket stammt direkt vom Evija, daher ist die Kombination keineswegs ausgefallen. Es handelt sich um ein Bremssystem der nächsten Generation, aber die Reifen- und Radgröße entspricht genau der des Evija. Also nichts Verrücktes.“

Es gibt laut Payne nur wenige kleine Hindernisse, die Lotus daran hindern, den Theory 1 zu homologieren. „Um ganz offen und ehrlich zu sein, besteht die größte Herausforderung darin, dass das Auto kein Scheibenwischersystem hat. Daher müsste der Motorraum neu konfiguriert, die Scheibe etwas nach hinten versetzt und ein Scheibenwischer für den legalen Einsatz eingebaut werden.“

Lotus hat derzeit offiziell keine Pläne, eine Serienversion des Theory 1 zu realisieren. „Derzeit ist es ein Schaufenster für die Zukunft“, so Payne. Aktuell sei der Fokus, die Verkäufe der „Lifestlye“-Elektroautos Eletre und Emeya anzukurbeln und das Unternehmen wirtschaftlich solide aufzustellen. Für mehr Absatz und ein finanziell nachhaltiges Geschäft sei ein Modell wie der Theory 1 nicht gerade gut geeignet.