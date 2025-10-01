Bosch-Arbeitsdirektor über E-Mobilität: „Die erwartete Nachfrage ist nicht vorhanden“

Bosch, der weltgrößte Autozulieferer, streicht in Deutschland 22.000 Stellen. Erst kürzlich hatte das Unternehmen den Abbau von 13.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Der Grund ist insbesondere, dass die schleppende Verbreitung der Elektromobilität den Wandel der Branche langsamer verlaufen lässt als erwartet.
Im vergangenen Jahr kündigte Bosch bereits 9.000 Streichungen in der Mobilitätssparte an, nun kommen 13.000 hinzu. Arbeitsdirektor Stefan Grosch erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Die Marktdynamik im Autogeschäft ist weiter extrem groß. Und die Nachfrage ist zuletzt noch deutlicher zurückgegangen, als zu erwarten war – auch im Feld klassischer Verbrennertechnik.“
Es gelte die Faustregel: „Wenn wir zehn Mitarbeiter in der Dieselfertigung benötigen, sind es drei im Benzin-Einspritzungsbereich und nur einer in der Elektromobilität. Dieser Effekt, über den wir schon lange sprechen, entfaltet jetzt beschleunigt seine Wirkung.“
„Wir sehen nicht das erwartete Geschäft“
Seit Anfang 2024 habe sich zudem der Preiswettbewerb verschärft. Bestellungen für Elektronik-Architekturen und Komponenten für Elektromobilität sowie automatisiertes Fahren würden sich deutlich nach hinten verschieben. „Die erwartete Nachfrage ist nicht vorhanden. Wir haben sehr viel investiert und sehen jetzt nicht das erwartete Geschäft“, sagte Grosch. Das wirke sich erheblich auf den zur Sicherung des Unternehmens erforderlichen Gewinn aus.
Um die Kosten zu senken, will Bosch in der Mobilitätssparte bis 2030 jährlich 2,5 Milliarden Euro einsparen. Neben den Personalkosten sollen auch Material- und Sachkosten erheblich reduziert werden. Die Einschnitte durch den Stellenabbau treffen vor allem deutsche Standorte im Mobilitätsbereich, einschließlich der Zentralfunktionen. Besonders betroffen sind die Werke in Feuerbach mit 3.500 und in Schwieberdingen mit 1.750 Stellen. Beide Standorte sind stark in der klassischen Einspritztechnologie tätig und damit besonders vom Rückgang der Nachfrage im Antriebsbereich betroffen.
Bosch will mit den Arbeitnehmervertretern über sozialverträgliche Lösungen beraten. Grosch erklärte, es gehe darum, die richtige Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung zu finden. Nur so könne das Unternehmen weiter in neue Technologien investieren und zugleich wettbewerbsfähige Standorte erhalten.
Bosch für angepasste EU-Vorgaben
Die Autoindustrie fordert Anpassungen in der europäischen Regulierung, etwa beim von der EU geplanten „Verbrenner-Aus“. Grosch unterstützt dies: „Es ist richtig, dass wir Änderungen in der CO2-Flottenregelung und mehr Technologieoffenheit fordern, so dass Hybridantriebe, Range Extender und Antriebssysteme für erneuerbare Kraftstoffe auch nach 2035 genutzt werden dürfen.“ Die Herausforderungen seien akut, Abwarten sei keine Option. Eine strikte Regulierung schränke den Handlungsspielraum des Zulieferers deutlich ein.
Auf die Frage nach dem baden-württembergischen Wirtschaftsmodell räumte Grosch ein, dass sich die Strukturen ändern. Die Innovationskraft in der Mobilität verschiebe sich derzeit in Richtung China, wo Bosch ebenfalls stark vertreten sei. Gleichwohl wolle das Unternehmen seine Position mit einer soliden Basis in Baden-Württemberg sichern.
Das Fazit von Grosch: Bosch muss sich dem Wettbewerb stellen und konsequent an der eigenen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Nur durch eine Rückbesinnung auf Innovationskraft könne das Unternehmen – und mit ihm die deutsche Wirtschaft – stark bleiben. „Wenn jetzt Unternehmen und Arbeitnehmer weiter machen wie bisher, wird das nicht klappen.“
Kommentare
Gernot meint
Wir können auf die Augustzahlen oder die Zahlen von Januar-August schauen. Wir können nur auf Deutschland schauen oder die gesamte EU. Das Bild bleibt gleich: BEV-Zulassungen wachsen um 20-50%. Und das Wachstum wird sich beschleunigen, weil in den nächsten 2 Jahren endlich reihenweise BEv für unter 25.000 Euro kommen, u.a. von VW. Und im wichtigsten Markt China wachsen BEV sowieso stark.
Die Wertschöpfung bei BEV liegt aber vor allem in 3 Bereichen:
1. Batterien
2. ADAS-Systeme
3. Software
Das Bosch-Management hat entschieden, nicht in Batterien zu investieren. Das Bosch-Management hat entschieden, die Investitionen in ADAS-Lösungen drastisch zusammen zu streichen. Wenn man sieht, dass VW in seiner Not jetzt die Software von Xpeng und Rivian bezieht, dann hätte wohl auch Software von Bosch eine Chance gehabt, aber da hat man auch nicht investiert.
Vielleicht sollte man dann mal das unfähige Bosch-Management entlassen, statt zigtausende Arbeitnehmer! Das Bosch-Management hat alle Zukunftsfelder aufgegeben. ADAS-Systeme kommen jetzt zunehmend von Huawei, Xiaomi und anderen chinesischen Zulieferern. Dann bleiben halt nur die alten Verbrennerkomponenten und Bosch stirbt wie diese einen langsamen Tod. Den versucht man hinauszuzögern, in dem man die Lüge erzählt, dass sich BEV nicht verkaufen, dass wir Technologieoffenheit brauchen (haben wir) und das Verbrenner-Aus aufgegeben werden soll.
Die Probleme der deutschen Wirtschaft sind nicht monokausal. Sie haben komplexe Ursachen. Zu den wichtigsten Ursachen gehört aber die Qualität der hiesigen Top-Manager.
Deine Mudder meint
Der Köder muss eben dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, die Politik kann die OEMs zwingen E-Autos zu bauen, aber sie kann die Leute nicht zwingen diese Karren zu kaufen.
Auf der Strecken bleiben die Hersteller und die Arbeitsplätze, aber die verantwortlichen Politiker wird früh genug man auch aus dem Amt jagen, hochachtungsvolle Grüße von mir an Herrn Habeck an dieser Stelle ;)
hu.ms meint
Wie ich schon länger hier schreibe:
„Die erwartete Nachfrage ist nicht vorhanden“.
VW hatte vor jahren für 2025 mit rd. 25% BEV-anteil am neuwagenverkauft geplant.
Jetzt sind die kapazitäten da und die bestellungen fehlen.
Ist aber kein problem bestimmer hersteller oder zulieferer im BEV bereich sondern trifft alle.
Ca. 1/4 weniger leute als von den firmen geplant kaufen aktuell BEV.
Obwohl bei 25% sicher eine heimische lademögichkeit vorhanden wäre. Besondern in EFH/ZFH und auf dem land, wo mehr platz auf den grundstücken ist.
MichaelEV meint
Wie oft denn noch: Die Nachfrage ist vom Preis abhängig!!!
Und solange die Althersteller ihre Hausaufgaben nicht machen und hin zu einer Kostenparität kommen, ist die Nachfrage lustigerweise ausschließlich von den CO2-Flottenzielen abhängig.
Lustig, weil die „Änderungen in der CO2-Flottenregelung“ exakt in der zu geringen Nachfrage mündet, über die man sich dann beschwert.
IDFan meint
Darf man mal fragen, wie Tesla das angehen möchte? Im Moment stürzen sie in Europa ins Bodenlose: Über 365.000 Zulassungen waren es noch vorletztes Jahr und jetzt steht man bei 133.000 nach 2/3 des Jahres. Du merkst, da hat Tesla kein Konzept. Sie glotzen nur bl.öd.
Die etablierten deutschen OEM verkaufen dann eben mehr teure Verbrenner. Gerade laufen schon die Sonderschichten bei VW bis Weihnachten. Tayron, Touran usw.. Denn du kannst den unwilligen Kunden mit dem Preis nicht erziehen. So lange der Kunde Verbrenner als Alternative hat, erreichst du mit niedrigen Preisen nur die, die schwanken.
South meint
Kann man nur zustimmen. Jedesmal wenn man hu.ms dann fragt, würdest du dir den heute den gleichen Basis ID.3 nochmal neu kaufen… dann kommt, müsste ich anschauen…. für mich ist die Sache klar. Für den Preis, die Technik never ever…
Elvenpath meint
Geiz und Egoismus schlagen Verantwortung.
South meint
Naja, der im Nachhinein es schon vorher besser wusste… :-)
Das Interesse an E Autos ist da, aber es fehlt das passende Angebot, ich bin ehrlich überrascht, dass der Markt so stabil/robust ist. Ich brauche schon länger ein neues E Auto und, ich finde nix passendes. Momentan nur alte Technik, die ich genauso vor nem halben Jahrzehnt so hätte kaufen können und dafür ist mir mein Geld für einen Neuwagen zu schade. Da warte ich ab…
Die nächste Generation der E Autos ist schlicht noch nicht da, ein E Auto was Standardmäßig nur 20 Minuten lädt und eine Min WLTP von 600km hat, kein SUV ist…
Ich habe jetzt meinen 18 Jahre alten Verbrenner nochmal durch den TüV gehoben….
Obwohl ich weder die Chinesen noch Tesla mag, aber man merkt deutlich, wenn der Druck von der Seite nachlässt, dann harzt die ganze Industrie….
Elvenpath meint
Es ist bezeichnend und eines der großen Probleme unserer Gesellschaft: Sich etwas zurückzunehmen, auch mal einen Kompromiss eingehen, kommt für viele nicht in Frage. Nach dem Motto: „Am Ende zähle ich und ich alleine. Nach mir die Sintflut.“
IDFan meint
Du bist auch kein Kunde, sondern ein Schwafler. CLA und iX3 sind vorgestellt. Zu teuer? Dann bist du zu arm.
Michael meint
Bosch hätte in die Batteriezellfertigung einsteigen können. Das hätte man aber vor 20 Jahren machen müssen. Jetzt ist es zu spät.
Future meint
Alle paar Wochen verunsichert Bosch die Menschen im Land bei der Transformation zur Elektromobilität mit diesen Meldungen. Auffällig ist, dass viele dieser Interviews in der FAZ platziert werden. Auch für Zipse ist die FAZ regelmäßig sehr beliebt, um eine Verzögerung beim Umstieg auf Elektromobilität zu fordern.
Haubentaucher meint
Das ist kein Wunder. Die FAZ ist ja die Boomer-Zeitung für diejenigen, die keine Änderungen am Status Quo wollen und auch die überwiegende Mehrheit der Wähler repräsentieren. Wir werden zum Technikmuseum. Die Welt wartet nicht auf D.
Envision meint
Deutschland ist in tiefer Krise, Private und Firmen stehen auf der Bremse, in anderen Ländern nicht viel besser, wo soll der Boom beim Autokauf denn herkommen und die Chinesen betreiben mit unwirtschaftlichen Kampfpreisen Konkurrenzvernichtung, zumindest im eigenen Land.
Martin meint
Vor ca. 6 Jahren waren alle E-.Autos mehr oder minder Schrott. Aktuell geht es grade mal richtig los, was Reichweite und Ladegeschwindigkeit angeht. Ferner kommt hinzu, das ein Auto eben lange im Besitz ist. Zu was was neues kaufen, wenn das „alte“ noch TÜV hat und keine wirklichen Kosten verursacht, ausser Betriebsstoffe.
Future meint
Ich fahre mit dem »Schrott« jetzt schon seit 8 Jahren rum. Sollte ich meinen BMW jetzt wegschmeißen? Er hatte nie Reparaturen, er ist immer noch effizient mit 12,5 kWh/100 km im Jahresdurchschnitt, der Akku hat kaum Degration und das Auto sieht auch fast aus wie neu, weil es ja Blech gibt. Der Schrott ist eigentlich ganz schön.
Ben meint
Ich fahre zwar erst seit 2020 elektrisch hab aber bis jetzt schon das 4. BEV an den Kosten für die Fahrzeuge hats nicht gelegen, die haben alle das Gleiche/mtl. wie mein letzter Diesel gekostet und gewechselt hab ich die Fahrzeuge wegen dem Technikinteresse und weil ich gern Neues ausprobiere.
Aber Fahrzeuge lang fahren…nein danke nach spätestens 4 Jahren wird gewechselt das alte können dann die Alten fahren ich möchte gerne Neues und keine ausgelutschten 10 Jahre alten Museumsstücke, sieht man ja auch an der deutschen Zulassungsstatistik.
Micha meint
Er versucht es ja gar nicht mehr zu verheimlichen, sondern sagt ganz deutlich: Mit Verbrennertechnologie verdienen wir mehr, wir wollen also weniger Klimaschutz und mehr Verbrenner.
Tja, die meisten Zulieferer werden sich damit abfinden müssen, dass ihr Wirtschaftsmodell nicht mehr funtioniert. E-Fahrzeuge brauchen weniger zugelieferte Teile und wenn, kommt die Technik dafür eher aus China (Batterie).
Tommi meint
Er hat gesagt, dass für die Elektromobilität weniger Arbeitsplätze benötigt werden. Er hat es zwar nicht gesagt, aber das impliziert sicher, dass sie mit Verbrennertechnologie mehr verdienen. Was er zumindest laut dem Bericht hier nicht gesagt hat und auch lese ich das nicht zwischen den Zeilen ist, dass sie weniger Klimaschutz und mehr Verbrenner wollen. Oder ist in dem Originalartikel mehr dazu zu lesen?
South meint
Bosch ist einer der Verlierer bei der Umstellung auf E Mobilität, da wir man kein gutes Haar an E Autos lassen und es gibt viele andere Gründe für die aktuellen Probleme, die dann nur am Rande erwähnt werden. Hauptgrund ist schlicht, dass auch Bosch jahrelang Reformen verschlafen hat, wie alle in der Branche ausufernde Kosten vor sich herschiebt, die Autoproduktion immer mehr verlagert wird, es allgemein Überkapazitäten in der Automobilbranche gibt und jetzt noch on Top die Umstellung auf E Autos oben drauf kommt.
Eigentlich müsste er sich ja auf die „schleppende Verbreitung der Elektromobilität“ ja freuen, wenn er beim Diesel ca. 10x soviele Leute braucht. Warum dann keine Sektkorken? Es mag schon sein, dass es nicht ganz so schnell vorwärtsgeht, als man optimistischerweise vor zwei Jahren gedacht hatte, aber ob die Umstellung, zwei, drei Jahre später kommt, macht für Bosch keinen Unterschied mehr…. jetzt ist der Katzenjammer bei den Zulieferern sehr groß…
hu.ms meint
Die zulieferer wie bosch haben sich darauf eingestellt was die hersteller ihnen an voraussichtlichen stückzahlen für die zukunft signalisiert haben.
Jetzt werden aber mindestens 1/4 weniger BEV verkauft als geplant. Folglich haben beide probleme sich optimal zu positionieren und gehen auch mal einen schritt rückwärts um die nachfrage (hier nach mehr stinkern) möglichst abzudecken.
Bei VW werden in Zwickau und Emden bei den BEV schichten gestrichen – in Wolfsburg kommen sie mit den stinkern kaum nach…
Das liegt aber nicht an VW – sondern an den neuwagenbestellern.
Mindestens 25% von denen hätten keine heimischen ladeprobleme mit HH-strom zu 33ct/kwh und könnten den mehrpreis allein dadurch wieder aufholen.
Aber entweder sie rechnen einfach nicht oder wollen grundsätzlich keine BEV.
South meint
… oder die alte ID Technik lässt nur noch schwer verkaufen… ich würde gerne ein E Auto kaufen, aber momentan ist nix am Markt was das Geld wert wäre…das ist nicht nur bei VW so…ich kenne viele, die sich für ein E Auto ernsthaft interessieren, aber das aktuelle Angebot ist zu schwach…
South meint
… einen neuen Verbrenner würde ich mir nicht mehr kaufen, aber ich habe meinen letzten verbliebenen sehr betagten Verbrenner jetzt nochmal durch den TüV gehievt… ich warte jetzt als wieder ab..