Neuer Fiat 500 Hybrid startet mit Sondermodell Torino

Entwickelt wurde der neue Fiat 500 als reines Elektroauto. Parallel zur 2020 eingeführten neuen Generation wurde noch einige Zeit das alte Verbrenner-Modell angeboten. Wegen der schwächer als erwartet ausfallenden Nachfrage nach Vollstromern haben die Italiener den jüngsten 500 nachträglich für Hybridantrieb umgerüstet. Nun ist das neue Modell bestellbar.

Der 500 Hybrid übernimmt das Design des 500 Elektro, setzt beim Antrieb allerdings auf Mild-Hybrid-Technologie. Dieses System kombiniert einen 1,0-Liter-Benziner mit einem Elektromotor, der in bestimmten Situationen zusätzliche Leistung zur Verfügung stellt. „Der Mild-Hybrid-Antrieb hat sich als optimale Balance zwischen Fahrspaß, niedrigem Verbrauch und Betriebskosten bewährt“, so Fiat.

Der neue 500 Hybrid startet mit der umfangreich ausgestatteten „Launch Edition Torino“. Der Listenpreis liegt bei 21.990 Euro. Zur Serienausstattung des neuen 500 Hybrid Torino zählen unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallräder, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelsystem, Dämmerungs- und Regensensoren, Parksensoren hinten sowie das schlüssellose Zugangs- und Motorstart-System „Keyless Go“.

Der 500 Hybrid Torino soll auch mit modernen Konnektivitätstechnologien punkten. Zentrales Bedienelement des Infotainmentsystems ist ein frei konfigurierbarer, hochauflösender 10,25-Zoll-Touchscreen (Bildschirmdiagonale 26 cm). Smartphones lassen sich über die Applikationen Android Auto und Apple CarPlay drahtlos in das bordeigene Infotainmentsystem integrieren.

„Um ausgeprägten Fahrkomfort und hohe Sicherheit zu gewährleisten, ist der neue Fiat 500 Hybrid mit einer breiten Palette elektronischer Fahrerassistenzsysteme (ADAS) ausgerüstet“, wirbt der Hersteller. Dazu zählen unter anderem der autonome Notbremsassistent, der Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung. Beim Sondermodell 500 Hybrid Torino sind die Fahrerassistenzsysteme durch die Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer ergänzt.

Der Benziner des 500 Hybrid Torino ist ein 1,0-Liter-Dreizylinder aus der FireFly-Motorenfamilie. Kombiniert mit einem Sechsganggetriebe leistet er 48 kW (65 PS) und erfüllt die Emissionsnorm Euro 6. Die Mild-Hybrid-Technologie verbindet den Verbrenner mit einem Elektromotor, der aus einer zusätzlichen 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Zum Beispiel beim Anfahren aus dem Stand und beim Beschleunigen unterstützt der E-Motor den Benziner. Auf diese Weise sinkt der Verbrauch auf 5,3 Liter pro 100 Kilometer nach dem WLTP-Messverfahren.

Von 0 auf 100 km/h soll es in 16,2 Sekunden gehen. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 155 km/h angegeben. Die ersten Auslieferungen des neuen Fiat 500 Hybrid sollen im Februar 2026 erfolgen.