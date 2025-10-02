Audi: Neues Kompakt-Elektroauto bei Tests abgelichtet

Audi lässt die Verbrennerfahrzeuge A1 und Q2 auslaufen. Den Einstieg in die Marke bildet künftig ein neues kompaktes Elektroauto als Batterie-Pendant zum A3 und Q2. Im Internet sind nun erstmals Bilder eines Prototypen aufgetaucht, die bei Tests auf öffentlichen Straßen gemacht wurden.

Den Bildern zufolge handelt es sich um einen Crossover. Die Fotografen von Autocar meinen Ähnlichkeiten zum knapp 4,6 Meter langen Elektro-SUV Q4 e-tron zu erkennen, aber auch Einflüsse von Audis bis 2005 gebautem Kleinwagen A2. Klar zu sehen ist, dass es sich mit dem nach hinten abfallenden Dach um eine Art SUV-Crossover-Coupé handelt.

Das neue Modell soll Berichten zufolge kein direkter Nachfolger einer bestehenden Baureihe sein. Deshalb könnte ein neuer Name eingeführt werden. Einige spekulieren aber auch, dass Audis neues Einsteiger-Elektroauto die Bezeichnung A2 zurück in die Modellpalette bringen wird.

This is Audi's radical replacement for the A1 and Q2 – https://t.co/RcKSlGlosm pic.twitter.com/CGcbwETmfi — Autocar (@autocar) September 30, 2025

Die technische Basis dürfte der Elektroauto-Baukasten MEB von der Konzernmutter Volkswagen stellen. Angesichts der erwarteten Größe könnte es sich um ein Schwestermodell zum bereits verfügbaren, 4,5 Meter langen Elroq von Skoda handeln. Letzterer wird angeboten mit Batteriegrößen von 58 bis 79 kWh und kann damit bis zu 562 Kilometer pro Ladung fahren. Erhältlich sind zudem Heck- und Allradantrieb mit bis zu 250 kW (340 PS) Leistung.

Im Gegensatz zum Skoda Elroq wird der neue Audi ein Premium-Angebot im A-Segment sein. CEO Gernot Döllner sagte zuvor gegenüber Autocar: „Es gibt nicht viele Marken auf der Welt, aber ich denke, Audi kann ein echtes Premium-Angebot im A-Segment haben.“ Die Entscheidung, den A1 und den Q2 durch ein einziges Modell zu ersetzen, sei Teil einer „umfassenderen Strategie von Audi zur Vereinfachung der Modellpalette”.

Zwischenzeitlich war vermutet worden, dass Audi kein kompakteres Elektroauto als den mindestens 46.150 Euro kostenden Q4 e-tron anbieten wird. Es wird nun aber ein darunter angesiedeltes Modell als Alternative zum A3 und Q3 mit Verbrennerantrieb geben. Noch kleiner wird laut dem Management kein künftiger batteriebetriebener Audi sein, das Segment sollen die anderen Marken von Volkswagen bedienen.

Das dann kleinste Elektroauto der Marke wird nach Angabe von Audi im nächsten Jahr eingeführt. Es soll ab 2026 in Ingolstadt vom Band laufen. „Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“, sagte im März CEO Döllner.