Audi: Neues Kompakt-Elektroauto bei Tests abgelichtet

Audi lässt die Verbrennerfahrzeuge A1 und Q2 auslaufen. Den Einstieg in die Marke bildet künftig ein neues kompaktes Elektroauto als Batterie-Pendant zum A3 und Q2. Im Internet sind nun erstmals Bilder eines Prototypen aufgetaucht, die bei Tests auf öffentlichen Straßen gemacht wurden.
Den Bildern zufolge handelt es sich um einen Crossover. Die Fotografen von Autocar meinen Ähnlichkeiten zum knapp 4,6 Meter langen Elektro-SUV Q4 e-tron zu erkennen, aber auch Einflüsse von Audis bis 2005 gebautem Kleinwagen A2. Klar zu sehen ist, dass es sich mit dem nach hinten abfallenden Dach um eine Art SUV-Crossover-Coupé handelt.
Das neue Modell soll Berichten zufolge kein direkter Nachfolger einer bestehenden Baureihe sein. Deshalb könnte ein neuer Name eingeführt werden. Einige spekulieren aber auch, dass Audis neues Einsteiger-Elektroauto die Bezeichnung A2 zurück in die Modellpalette bringen wird.
This is Audi's radical replacement for the A1 and Q2 – https://t.co/RcKSlGlosm pic.twitter.com/CGcbwETmfi
— Autocar (@autocar) September 30, 2025
Die technische Basis dürfte der Elektroauto-Baukasten MEB von der Konzernmutter Volkswagen stellen. Angesichts der erwarteten Größe könnte es sich um ein Schwestermodell zum bereits verfügbaren, 4,5 Meter langen Elroq von Skoda handeln. Letzterer wird angeboten mit Batteriegrößen von 58 bis 79 kWh und kann damit bis zu 562 Kilometer pro Ladung fahren. Erhältlich sind zudem Heck- und Allradantrieb mit bis zu 250 kW (340 PS) Leistung.
Im Gegensatz zum Skoda Elroq wird der neue Audi ein Premium-Angebot im A-Segment sein. CEO Gernot Döllner sagte zuvor gegenüber Autocar: „Es gibt nicht viele Marken auf der Welt, aber ich denke, Audi kann ein echtes Premium-Angebot im A-Segment haben.“ Die Entscheidung, den A1 und den Q2 durch ein einziges Modell zu ersetzen, sei Teil einer „umfassenderen Strategie von Audi zur Vereinfachung der Modellpalette”.
Zwischenzeitlich war vermutet worden, dass Audi kein kompakteres Elektroauto als den mindestens 46.150 Euro kostenden Q4 e-tron anbieten wird. Es wird nun aber ein darunter angesiedeltes Modell als Alternative zum A3 und Q3 mit Verbrennerantrieb geben. Noch kleiner wird laut dem Management kein künftiger batteriebetriebener Audi sein, das Segment sollen die anderen Marken von Volkswagen bedienen.
Das dann kleinste Elektroauto der Marke wird nach Angabe von Audi im nächsten Jahr eingeführt. Es soll ab 2026 in Ingolstadt vom Band laufen. „Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“, sagte im März CEO Döllner.
Kommentare
Envision meint
Hhm, habe mir immer einen etwas größeren (Kofferrum) ID3 gewünscht der nicht wie der Elroq gleich wieder so ein SUV Klotz ist !
– wäre zu schön wenn der sowas wäre, wie z.B. der Kia EV4 Hatchback, der mir leider optisch wenig zusagt und gerne noch etwas mehr als die 435l haben könnte.
Aber vermutlich bleibt der auch unter 400l im Kofferraum und ist somit nur Audi’s ID3 Abklatsch, fällt dann leider unter to little to late und vermutlich auch „zu teuer“ mal wieder.
CJuser meint
Also bei der Linienführung erkennt man absolut den A2 wieder… was ich eher als Nachteil sehe. Und bei den Abmessungen wird es wohl ein ID.3/Born Derivat sein. Also rein Heckantrieb und um die 4,3m lang. Das Concept AI:ME war zwar genauso lang, hatte aber einen kürzeren Vorderwagen. Ich hätte mir eher ein Derivat des Elroq gewünscht.
ID.alist meint
Geschmäcker können ja unterschiedlich sein. Genau diese Ähnlichkeit mit dem A2 macht dieses Kompakt-Audi attraktiv.
Kein Möchte-Gern-SUV der zu 100% nie über eine nicht asphaltierte Straße fahren wird.
Stefan Redlin meint
Vermutlich wieder wie immer bei Audi ein Auto das für seinen Preis viel zu klein sein wird.
Frank Peters meint
Jahre hinterm kompakten Erfolgsmodel des Technologie- und Markführer.
So wird das nichts ihr Dinos!
eBikerin meint
Von welchen Erfolgsmodel sprichst du? Ich wüsste jetzt kein kompaktes Model von der Firma über die du vermutlich sprichst.
Frank Peters meint
Mehr Fantasie wagen! Geht ja bei FSD auch. Und dem Van, dem Roadster 2, Optimus, dem Werk in Mexico, dem in Indien, etc., … :-)
Mäx meint
Ich hole dann mal die Aluminium-Ionen Batterie raus, die jährlich durch die Gerüchteküche geistert.
Kein Scherz, fast genau vor einem Jahr gab es die gleichen Gerüchte.
MrBlueEyes meint
A) baut deine vermutete Firma mit T keine Kompaktautos
B) Sind sie mit Sicherheit KEIN Technologieführer mit diesen kleinen Reichweiten (gibt weit bessere mittlerweile) und Ladegeschwindigkeit… 😅
Frank Peters meint
Papa Elno hat einen Masterplan! Jetzt sogar einen zweiten! ;-)
MrBlueEyes meint
Sind wir nicht schon beim Vierten ? :-)
Mäx meint
Also ein ID.3/Born/Elroq Kombinat von Audi?
Immerhin könnte man so eine weitere Variante in Zwickau bauen.
Frank Peters meint
Ja. Das sieht man allein an den kurzen Überhängen vorne und hinten, sowie an der A-Säule. Wer da ein Elroq-Derivat sieht, scheint sich im MEB-Kosmos nicht sonderlich gut auszukennen.
Länge also eher ~4,30m – 4,40m
Mäx meint
Ich hab Elroq auch nur dabei geschrieben weil es im Artikel steht.
Sehe da auch eindeutig eher Born/ID.3.
Länge stimme ich zu, 4,3-4,4m und damit kürzer als der Elroq aber etwas länger als jetzt ID.3/Born
Halber Akku meint
Das wäre das richtige Format. Etwas größer (und wenn möglich auch etwas schicker, aber wie immer Geschmackssache) als ID3/Born und ne vernünftige Anhängelast samt optionaler Anhängerkupplung, die den anderen beiden ja nach wie vor fehlt. Wenn dann noch der Preis passen würde, gäbe es sicher eine breite Zielgruppe.