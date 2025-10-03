Polestar baut Präsenz in Deutschland aus, neue „Spaces“ in Offenbach und Saarbrücken

Polestar setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und eröffnet zwei neue Polestar Spaces in Offenbach und Saarbrücken. Mit den Standorten in urbaner Lage und starker Partnerstruktur forciere man die Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und im Saarland – „und bereitet den Weg für weitere Expansionen in Deutschland“, so der schwedisch-chinesische Elektroautobauer.

Bereits Mitte September hat Polestar gemeinsam mit der Autohaus Hessengarage GmbH den neuen Polestar Space in Offenbach (Sprendlinger Landstraße 210, 63069 Offenbach) eröffnet. Nach fast fünf Jahren mit einem Space in der Frankfurter Innenstadt vergrößert sich Polestar somit deutlich und zieht in eine 450 m² große Fläche direkt an der Autobahn A3.

„Ein aufregendes Markenhaus für aufregende Fahrzeuge – mit dem neuen Polestar Space vereinen wir Showroom, Werkstatt und Handover Center erstmals unter einem Dach“, so Thomas Wächter, Geschäftsführer der Emil Frey Hessengarage.

Mit dem Umzug reagiere man auf die wachsende Modellpalette und orientiere sich an den Kundenbedürfnissen, erklärt Polestar. Der neue Standort in der Rhein-Main-Region biete nun genügend Platz für bis zu fünf Ausstellungsfahrzeuge. Er diene für Kunden vom Kaufinteresse angefangen, über Probefahrtmöglichkeiten, bis hin zur Fahrzeugübergabe und Service und Wartung über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs als zentrale Anlaufstelle. Zudem werde zukünftig auch das Gebrauchtwagengeschäft vor Ort integriert.

Jan Grindemann, Managing Director Polestar Deutschland: „Mit Polestar Offenbach schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Präsenz im Rhein-Main-Gebiet auf. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Emil Frey Hessengarage offerieren wir unseren Kundinnen und Kunden nun an einem hervorragend angebundenen Standort ein ganzheitliches Erlebnis vereint an einem Ort.”

Am 1. Oktober 2025 eröffnet Polestar zudem gemeinsam mit der La Linea Franca Kfz.-Handels GmbH den ersten Polestar Space im Saarland. Bisher betreibt die Gruppe seit 2021 einen Polestar Space in Köln und einen Polestar Test Drive Hub in Saarbrücken. Aufgrund des hohen Potentials im Saarland investiere man nun gemeinsam in die Region und baue Saarbrücken erstmals zu einem Polestar Space aus, heißt es.

Die 200 m² Fläche in zentraler Lage nahe der A6 und dem Stadtzentrum fasst zukünftig bis zu vier Ausstellungsfahrzeuge. Neben dem Verkauf, Probefahrten und der Beratung, fungiert der Standort auch als Service Point für Polestar-Fahrzeuge. „Mit Polestar Saarbrücken eröffnen wir zusammen mit unserem langjährigen Partner La Linea den zehnten Polestar Space in Deutschland – und stärken damit unsere Präsenz im Südwesten des Landes. Wir freuen uns nun auch im Saarland einen festen Anlaufpunkt zu schaffen. Gemeinsam werden wir noch mehr Menschen für unsere Produkte begeistern”, so Grindemann.

Polestar forciert Vertrieb

Anfang des Jahres hatte Polestar seinen Vertrieb auf das sogenannte unechte Agenturmodell umgestellt und seine Partner aus dem Netzwerk der Schwestermarke Volvo aktiver in den Vertrieb eingebunden. Im Zuge dessen hat der E-Auto-Anbieter auch einen Ausbau seiner Standorte angekündigt und will bis Ende 2026 das Retail-Netzwerk mehr als verdoppeln. Zugleich soll das bestehende Retail-Konzept selektiv erneuert werden, um sich der wachsenden Modellpalette der Marke anzupassen.

Folglich stünden auch in München und Berlin weitere Vergrößerungen der Flächen an, die einen Umzug aus der Innenstadt erforderlich machen, erklärt Polestar. In Kürze würden die Polestar Spaces in den beiden Städten an neuer, urbaner Stelle eröffnen. Anfang November komme zudem ein weiterer neuer Polestar-Standort hinzu, weitere seien in der finalen Phase. „Polestar investiert somit gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern in die Sichtbarkeit und den weiteren Ausbau der Marke“, unterstreicht das Unternehmen.

Derzeit sind laut Polestar über 23.000 Fahrzeuge der Marke in Deutschland zugelassen. Global habe man 51 Prozent im ersten Halbjahr verzeichnet. In Deutschland entwickele sich Polestar „sehr positiv“ und legte im August knapp 80 Prozent bei den Zulassungen zu. „Partnerschaften mit Borussia Dortmund und Matthias Schweighöfer, sowie die starke Präsenz auf der IAA zur Weltpremiere des Polestar 5 geben der Marke zusätzlichen Auftrieb im Rahmen der gestarteten Deutschland Offensive, die nun durch die Erweiterung des Netzwerks passend ergänzt wird“, so das Unternehmen.