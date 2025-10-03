Bentley eröffnet neues Entwicklungszentrum für E-Autos in Crewe

Bentley hat in Crewe im Nordwesten Englands ein neues Engineering Technical Centre eröffnet, das auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern Prototypenfertigung, Materialtests und Software-Integration für kommende Elektrofahrzeuge bündelt. Dieses Zentrum ist ein zentraler Baustein der „Beyond100+“-Strategie, mit der der britische Luxusautohersteller seine Zukunft in der Elektromobilität gestaltet.

Das neue technische Entwicklungszentrum befindet sich auf dem Gelände der „Pyms Lane“-Fabrik, Bentleys Hauptsitz, und soll eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung künftiger Elektroautos spielen. In dem zweistöckigen Gebäude sind unter anderem eine Prototypen-Werkstatt, ein Labor für Materialentwicklung sowie eine Abteilung für Software-Integration untergebracht. Außerdem werden dort die Hochvoltsysteme der nächsten Fahrzeuggeneration getestet und integriert.

Viele der Abteilungen, die nun im neuen Zentrum arbeiten, wurden aus dem bisherigen A1-Gebäude, dem ältesten auf dem Werksgelände, dorthin verlegt. Die Halle A1 wird derzeit umfassend umgebaut, um ab 2027 die E-Auto-Produktion bei Bentley aufzunehmen.

Ursprünglich wollte Bentley im Rahmen der „Beyond 100+“-Strategie bis Ende dieses Jahrzehnts komplett auf E-Antriebe umstellen. Aufgrund einer nachlassenden Nachfrage nach Luxus-Stromern hat die Volkswagen-Tochter ihre Pläne jedoch angepasst und im September eine Kurskorrektur angekündigt. Ein festes Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren wurde aufgegeben. E-Autos bleiben aber weiterhin eine hohe Priorität für Bentley, das 2026 sein erstes rein batterieelektrisches Modell vorstellen will – ein „urbanes“ SUV.

Mit der Beyond100+-Strategie plant Bentley, das Produktportfolio auf eine elektrifizierte Zukunft auszurichten, erklärt Entwicklungsvorstand Matthias Rabe. Das neue Zentrum unterstütze diese Ambitionen, ebenso wie weitere Bauprojekte am Standort, darunter ein neues Designstudio, eine Lackiererei und ein integriertes Logistik-Zentrum.

Einen Ausblick auf die Designsprache des ersten nur mit Batterie betriebenen Bentley gibt der im Juli präsentierte Konzeptwagen EXP 15. Die Elektroauto-Studie zeigt die Vision der Marke eines modernen Luxus-Grand-Tourers und verbindet Elemente historischer Modelle mit moderner Technologie.