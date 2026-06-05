Denza eröffnet ersten eigenen Vertriebsstandort in Deutschland

Denza, die Premiummarke des chinesischen Stromer-Riesens BYD, hat in Hamburg ihren ersten eigenen Store in Deutschland eröffnet. „In bester Innenstadtlage unweit des Rathauses – die Adresse lautet Großer Burstah 1-3 – können Besucher auf 280 Quadratmetern die ersten Fahrzeuge von Denza live in exklusivem Ambiente erleben und testen“, verkündet der Autobauer. Neben dem Grand Tourer Z9GT ist dort das Luxus-Van D9 zu sehen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier hob der für Deutschland verantwortliche BYD-Manager Lars Bialkowski die Bedeutung von Denza für die chinesische Gruppe hervor. „Nach den jüngsten Erfolgen bei der Marke BYD startet nun ein neues Kapitel. Mit Denza werden wir erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass der BYD-Konzern mehr ist als ein Autohersteller – er ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen.“

„Denza bildet die technologische Speerspitze der BYD-Gruppe“, sagte der Markenverantwortliche in Deutschland Klaus Hartmann. „Besonders das Flash-Charging mit mehr als 1000 kW wird ein USP der Fahrzeuge sein. Wir betreten mit Demut, aber voller Optimismus und Tatendrang den deutschen Premiummarkt.“

Nach Hamburg werden zunächst Boutique-Standorte in den Innenstädten von Köln und Frankfurt eröffnet, bevor weitere Metropolen folgen sollen. Auch viele Handelspartner seien bereits in konkreten Gesprächen mit Denza, heißt es. BYD plant, in Deutschland bis Ende 2026 rund 40 Denza-Vertriebs- sowie mindestens 80 Servicestandorte zu etablieren.

Bis Ende 2027 soll das hierzulande aktuell nur den Z9GT und D9 umfassende Produktportfolio von Denza aus acht Modellen von SUVs bis Sportwagen bestehen. Neben reinem Elektroantrieb bietet die Marke wie der Mutterkonzern BYD auch Plug-in-Hybridsysteme an.

Denza wurde 2010 als Partnerschaft zwischen BYD und Daimler gegründet, aus der 2014 das erste gemeinsam entwickelte Fahrzeug hervorging. Mittlerweile hat BYD alle Anteile an der Marke übernommen und den Fokus vom Volumen- auf den Massenmarkt verlegt. Ab diesem Jahr 2026 wird Denza auf dem europäischen Markt eingeführt.