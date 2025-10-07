Wirtschaftsweise Schnitzer: „Elektromobilität ist kein Zukunftsversprechen mehr“

Monika Schnitzer ist die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, der die Bundesregierung berät. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt warnt sie, dass Deutschland die Elektro-Zukunft zu verspielen drohe.
Anlass ihrer Mahnung ist die IAA Mobility in München im September, die deutlich gemacht habe: Elektromobilität ist längst Realität. Nicht nur chinesische Anbieter dominierten die Hallen, auch deutsche Hersteller zeigten neue, wettbewerbsfähige Modelle. Technologisch sei die Branche bereit, doch politisch werde mit widersprüchlichen Signalen Vertrauen verspielt.
Besonders kritisch sieht Schnitzer die politische Debatte um den EU-weit geplanten Ausstieg aus fossil betriebenen neuen Verbrennerautos ab 2035. Forderungen nach einer Aufweichung dieser Regelung oder einer Lockerung der Sanktionen bei verfehlten Flottenzielen sorgten für Unsicherheit. Diese Unsicherheit habe direkte wirtschaftliche Folgen, wie Studien zeigen. So brachen in Frankreich die Zulassungszahlen für Elektroautos massiv ein, als eine Kaufprämie überraschend beendet wurde. „Es wurden jedoch nicht mehr Verbrenner verkauft, sondern insgesamt weniger Fahrzeuge“, so Schnitzer.
Die Folge sei eine Zurückhaltung der Verbraucher, die Entscheidungen aufschieben, bis politische Rahmenbedingungen verlässlich sind. Für die Industrie sei das eine gefährliche Entwicklung, da Hersteller und Zulieferer bereits Milliarden in neue Produktionsanlagen, Software und Plattformen investiert hätten. Sie seien auf Planungssicherheit angewiesen, um Kapazitäten effizient auszulasten und Arbeitsplätze zu sichern.
„Es braucht klare, einfache Regeln“
Schnitzer fordert deshalb klare politische Leitlinien und nennt mehrere konkrete Maßnahmen. Erstens müsse der eingeschlagene Kurs konsequent beibehalten werden. Diskussionen über Alternativen wie synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) für den Massenmarkt gefährdeten das Vertrauen in getroffene Entscheidungen. Zweitens müsse das Laden von E-Autos im Alltag verlässlich günstiger und unkomplizierter sein als das Tanken von Verbrennern.
Zwar habe sich die Ladezeit technisch verbessert, doch die Rahmenbedingungen an den Ladepunkten seien oft abschreckend. Die Preise seien intransparent, die Tarifstrukturen und Apps unübersichtlich. Viele Städte wiesen zu wenige Stellplätze für neue Ladestationen aus, und Stadtwerke bevorzugten häufig ihre eigenen Anbieter. Das verhindere fairen Wettbewerb und bremse den Ausbau der Infrastruktur.
Weil ein Großteil der heutigen E-Auto-Fahrer zu Hause oder über den Arbeitgeber lade, fehle der notwendige Preisdruck auf dem öffentlichen Markt. Schnitzer plädiert daher für verpflichtende Preisauszeichnung in Cent pro kWh, einheitliche interoperable Standards wie „Plug & Charge“, Kartenzahlung ohne App-Zwang, transparente Tarife und eine klare Aufsicht zur Vermeidung überhöhter Gebühren. Schnellere Genehmigungen und Netzanschlüsse müssten den Ausbau der Ladeinfrastruktur zusätzlich erleichtern.
„Laden muss so simpel werden wie Tanken: anstecken, bezahlen, weiterfahren“, fordert Schnitzer. Dann würden die Verbraucher rational entscheiden, die Hersteller würden attraktive Angebote machen und die Klimaziele auf bezahlbare Weise erreicht. Die IAA habe gezeigt, dass Deutschland bereit sei – jetzt müsse es auch politisch den Willen zeigen. Ständige Richtungswechsel dagegen kosteten Vertrauen, Aufträge und Zeit.
Kommentare
RudiFaehrtTesla meint
Wie kann man Diesel und BEVs hassen? Verstehe ich nicht wirklich.
Martin meint
Ich kenne niemand der verunsichert ist. Im Discounter hat der Kunde über 5.000 Produkte zur Auswahl und niemand kommt da in Schwierigkeiten eine Kaufentscheidung zu treffen. Ähnlich ist es bei den montlichen Neuzulassungen. Gekauft wird, was der Kunde möchte. Aktuell sind es 20%, vermutlich sind es 2028 deutlich mehr. Nur vollpfosten erwarten 100%. Die gibt es nirgends.
Deine Mudder meint
Das trifft es gut, der Diesel hat den Benziner auch nie verdrängt obwohl er mehr oder weniger gefördert wurde und seine Hochzeiten hatte (ich meine 60% Neuzulassungen zeitweise?), Diesel habe ich übrigens auch immer gehasst, aber es wollte mich auch niemand zwingen einen zu fahren.
Im globalen Maßstab werden E-Autos Verbrenner nicht völlig verdrängen.
RudiFaehrtTesla meint
MrBlueEyes meint
„Diskussionen über Alternativen wie synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) für den Massenmarkt gefährdeten das Vertrauen in getroffene Entscheidungen.“
Hat Frau Schnitzer das auch schon unserem „Fossil-Kanzler“ eindringlich beigebracht?
Weil bei Pinar Atalay hat er meines Wissens wieder sehr verwirrt diesbezüglich gesprochen…
Wir hätten für die Zukunftsherausforderungen einen Grünen Kanzler gebraucht… stattdessen regiert nun der Stumpfsinn und Rückschritt…
jm2c
eBikerin meint
„Wir hätten für die Zukunftsherausforderungen einen Grünen Kanzler gebraucht…“
Und wer hätte das sein sollen? Der ehemalige Wirtschaftsminister der noch nicht mal die Kilometerpauschale verstanden hat?
Oder vielleicht die super kompetente Aussenministerin, die noch nicht mal einen ganzen Satz fehlerfrei sagen kann?
Oder wie wäre es mit Frau Schulze, die eine Bundeseinheitliche Regelung bezüglich Abstand und WKA fordert – aber auf Nachfrage gar nicht weiss wie die in den einzelnen Ländern eigentlich ist?
MrBlueEyes meint
Genau solcher Stumpfsinn sorgt dafür, dass wir so schlecht regiert werden… mal drüber nachdenken… ;-)
Deine Mudder meint
Habeck ist außerhalb der grünen Bubble nicht ohne Grund der unbeliebteste Politiker, Bärbock ist niedlich, die hasst keiner, auch Rechte nicht, aber man lacht halt über sie.
Tt07 meint
Ja genau die von dir vorgeschlagenen…gute Entscheidung! Du lernst dazu.
Martin meint
eBikerin meint
07.10.2025 um 09:21
…….
Das Problem ist das wir langfristige Entscheidungen politischen Zeitarbeitern überlassen die weder Ahnung noch Wissen haben. Dann kommt ein freak von paypal auf die Idee BEVs zu bauen und Ladesäulen, dazu eine umfassende Akkutechnologie und was machen die Leute? Prügeln auf den Bengel ein.
Wenn ich mir die Länder am Äqator anschaue, wie die mit Energie umgehen…. es gäbe wirklich sehr gute Konzepte uns komplett autark zu machen. Weltweit. Aber dazu braucht es richtige Leute.
schon krank das in Ägypten oder in der Karibik über 100 Diesel Transfer Busse am Flughafen bei laufenden Motor stundenlang parken…
Future meint
Ich sage seit Monaten, dass Deutschland einen Habeck noch schmerzlich vermissen wird. Vielleicht passt Merz aber besser zum neuen Deutschland, weil er den Menschen das Gefühl vermittelt, dass alles wieder für ein paar Jahre so schön wie damals unter Kohl würde. Das Ergebnis dieses Gefühls könnte fatale Folgen haben – wirtschaftlich wie gesellschaftlich.
MrBlueEyes meint
Korrekt
derJim meint
Ist leider zu befürchen :/
Giordano Bruno meint
Sehr weise, vernünftig und alternativlos, was Frau Schnitzer sagt. Grün ist Leben! Alles basiert darauf (Chlorophyll). Das ist das, was die Welt leben und überleben lässt. Wann begreift dies die Menschheit endlich. Und die Deutschen „Fossil- und Verbrennergläubigen“, wollen weiter ihre stinkende Plörre haben, weil es immer schon so war. Wobei dies nichts mit Glaube zu tun hat: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, “ schrieb Goethe im Faust. Es ist Wissenschaft. Und wer diese negiert, der negiert auch den menschlichen Geist.
Neulich in Dänemark auf einer Landstraße: Inmitten einer Phalanx von Stromern, ein einsamer Verbrenner. Da ging mir das Herz auf. Wieder zurück in Deutschland: Und mein Herz blutete. Viele Dänen haben es kapiert, auch weil die Politik dahinter steht. Die Ladeinfrastruktur in skandinavischen Ländern ist super.
Klar, nicht alle können sich einen Stromer leisten, aber es gibt mittlerweile erschwingliche Gebrauchte auf dem Markt und ein soziales Leasing müsste her. Und die, die sich ein E-Auto leisten könnten aber noch Verbrenner fahren, müssten mit einer saftigen Erhöhung der KFZ-Steuer dieses Leasing bezahlen. Womit ich wieder bei dem Grün, den Grünen wäre. Keine grüneingefärbte Politik wirft uns um Jahre zurück. Es sind verlorene Jahre, die uns für die grundsätzliche Änderung und Anpassung unseres Lebensstils fehlen. Wir müssen für den Erhalt des Grüns eintreten und dafür braucht es eine entsprechende Politik. Und nicht immer Angst vor den „Blauen haben“. Wenn die überwiegende Mehrheit der Deutschen Bevölkerung noch bei Trost ist, wird diese in allen Aspekten rückschrittliche Partei, niemals die Mehrheit in diesem Land erhalten. Darwin bewahre!!!
Deine Mudder meint
Gerade Pflanzen leben von co2, dümmsd2r Kommentar seit langen.