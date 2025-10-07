Wirtschaftsweise Schnitzer: „Elektromobilität ist kein Zukunftsversprechen mehr“

Monika Schnitzer ist die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, der die Bundesregierung berät. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt warnt sie, dass Deutschland die Elektro-Zukunft zu verspielen drohe.

Anlass ihrer Mahnung ist die IAA Mobility in München im September, die deutlich gemacht habe: Elektromobilität ist längst Realität. Nicht nur chinesische Anbieter dominierten die Hallen, auch deutsche Hersteller zeigten neue, wettbewerbsfähige Modelle. Technologisch sei die Branche bereit, doch politisch werde mit widersprüchlichen Signalen Vertrauen verspielt.

Besonders kritisch sieht Schnitzer die politische Debatte um den EU-weit geplanten Ausstieg aus fossil betriebenen neuen Verbrennerautos ab 2035. Forderungen nach einer Aufweichung dieser Regelung oder einer Lockerung der Sanktionen bei verfehlten Flottenzielen sorgten für Unsicherheit. Diese Unsicherheit habe direkte wirtschaftliche Folgen, wie Studien zeigen. So brachen in Frankreich die Zulassungszahlen für Elektroautos massiv ein, als eine Kaufprämie überraschend beendet wurde. „Es wurden jedoch nicht mehr Verbrenner verkauft, sondern insgesamt weniger Fahrzeuge“, so Schnitzer.

Die Folge sei eine Zurückhaltung der Verbraucher, die Entscheidungen aufschieben, bis politische Rahmenbedingungen verlässlich sind. Für die Industrie sei das eine gefährliche Entwicklung, da Hersteller und Zulieferer bereits Milliarden in neue Produktionsanlagen, Software und Plattformen investiert hätten. Sie seien auf Planungssicherheit angewiesen, um Kapazitäten effizient auszulasten und Arbeitsplätze zu sichern.

„Es braucht klare, einfache Regeln“

Schnitzer fordert deshalb klare politische Leitlinien und nennt mehrere konkrete Maßnahmen. Erstens müsse der eingeschlagene Kurs konsequent beibehalten werden. Diskussionen über Alternativen wie synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) für den Massenmarkt gefährdeten das Vertrauen in getroffene Entscheidungen. Zweitens müsse das Laden von E-Autos im Alltag verlässlich günstiger und unkomplizierter sein als das Tanken von Verbrennern.

Zwar habe sich die Ladezeit technisch verbessert, doch die Rahmenbedingungen an den Ladepunkten seien oft abschreckend. Die Preise seien intransparent, die Tarifstrukturen und Apps unübersichtlich. Viele Städte wiesen zu wenige Stellplätze für neue Ladestationen aus, und Stadtwerke bevorzugten häufig ihre eigenen Anbieter. Das verhindere fairen Wettbewerb und bremse den Ausbau der Infrastruktur.

Weil ein Großteil der heutigen E-Auto-Fahrer zu Hause oder über den Arbeitgeber lade, fehle der notwendige Preisdruck auf dem öffentlichen Markt. Schnitzer plädiert daher für verpflichtende Preisauszeichnung in Cent pro kWh, einheitliche interoperable Standards wie „Plug & Charge“, Kartenzahlung ohne App-Zwang, transparente Tarife und eine klare Aufsicht zur Vermeidung überhöhter Gebühren. Schnellere Genehmigungen und Netzanschlüsse müssten den Ausbau der Ladeinfrastruktur zusätzlich erleichtern.

„Laden muss so simpel werden wie Tanken: anstecken, bezahlen, weiterfahren“, fordert Schnitzer. Dann würden die Verbraucher rational entscheiden, die Hersteller würden attraktive Angebote machen und die Klimaziele auf bezahlbare Weise erreicht. Die IAA habe gezeigt, dass Deutschland bereit sei – jetzt müsse es auch politisch den Willen zeigen. Ständige Richtungswechsel dagegen kosteten Vertrauen, Aufträge und Zeit.