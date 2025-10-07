Sixt: „Wir sind nicht gegen eine Elektrifizierung und wollen unseren Beitrag leisten“

Die EU-Kommission arbeitet an Plänen, die CO2-Emissionen von Fahrzeugflotten drastisch zu senken. Zwar liegt noch kein offizieller Gesetzesentwurf vor, doch in Brüssel ist bereits von verbindlichen Quoten für Elektroautos die Rede: 50 Prozent bis 2027, 90 Prozent bis 2030 – und das nicht nur für Unternehmensflotten, sondern für sämtliche gewerbliche Neuzulassungen. Damit wären auch Autovermieter betroffen, obwohl deren Kunden bisher nur begrenztes Interesse an Stromern zeigen.

Sixt-Vorstand Nico Gabriel sieht die Pläne kritisch. Zwar betont er im Gespräch mit der Automobilwoche, dass sein Unternehmen grundsätzlich zur Elektrifizierung bereit sei und den Klimaschutz unterstütze. Sollte sich die kolportierte EU-Quote jedoch bestätigen, „bedeutet dies de facto ein vorgezogenes Verbrennerverbot“. Das sei unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der falsche Weg. Seiner Meinung nach bleibt die Nachfrage der Kunden der entscheidende Faktor – und an dieser mangele es nach wie vor.

Gabriel macht deutlich, dass Sixt kurzfristig auf steigende Nachfrage reagieren könnte, da das Unternehmen seine Fahrzeugflotte alle sechs bis neun Monate erneuert. Doch selbst wenn der Bedarf sprunghaft steigen würde, seien die Kapazitäten europäischer Hersteller nicht ausreichend. „Also müssten wir verstärkt bei chinesischen Herstellern bestellen“, so der Sixt-Vorstand. Das könne kaum im Interesse der EU sein.

Sixt hatte sich ursprünglich ambitionierte Ziele gesetzt: Ein E-Auto-Anteil von 70 bis 90 Prozent bis 2030. Diese Planung basierte auf den Produktionszielen der Hersteller und dem von Politik und Industrie angekündigten Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Realität sieht jedoch anders aus. Trotz zahlreicher Investitionen – unter anderem in die App-Nutzung, Kundenanreize und Werbekampagnen – sei die Nachfrage nach E-Autos kaum gestiegen.

Besonders problematisch sei die Kurzzeitmiete, das Kerngeschäft von Sixt. Kunden, die für wenige Tage ein Fahrzeug mieten, wollen sich laut Gabriel nicht mit Ladefragen auseinandersetzen. Sie erwarten ein Auto, das sofort einsatzbereit ist und sich ebenso bequem wie ein Verbrenner „tanken“ lässt. In der Praxis sei das mit heutigen Elektroautos noch nicht gegeben.

Unzureichende Ladeinfrastruktur

Das Hauptproblem sieht Gabriel in der unzureichenden Ladeinfrastruktur, insbesondere bei Schnellladesystemen. Laut der EU-Kommission befinden sich 60 Prozent aller Ladepunkte in nur drei Ländern: Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. In anderen Ländern ist das Netz deutlich schwächer. Ein entspannter Urlaub in Südeuropa sei mit E-Autos aktuell kaum realisierbar, so Gabriel. Selbst in Deutschland hätten knapp die Hälfte der Kommunen keine öffentliche Ladeinfrastruktur.

Für das operative Geschäft von Sixt bedeutet dies erhebliche Einschränkungen. Besonders an Flughäfen und Bahnhöfen, wo Fahrzeuge in der Regel innerhalb von 45 Minuten gewaschen, geputzt und getankt werden, funktioniere das mit Elektroautos nicht. Die notwendige Ladeinfrastruktur fehle. Gabriel verweist auf den immensen Aufwand: „Dafür müssten Kraftwerke errichtet und Leitungen gebaut werden.“ Das sei bis 2030 nicht zu schaffen.

Sollten die EU-Pläne in der aktuell diskutierten Form Realität werden, müssten die Preise für Mietwagen deutlich steigen. Elektrofahrzeuge seien in der Anschaffung teurer, hätten niedrigere Restwerte und verursachten höhere Betriebskosten. Diese Mehrkosten müssten zwangsläufig an die Kunden weitergegeben werden, erklärte der Sixt-Vorstand.

Als mögliche Reaktion auf die drohenden Vorgaben denkt Sixt über einen Strategiewechsel nach. Statt Fahrzeuge wie bisher nach sechs Monaten auszutauschen, könnten sie deutlich länger in der Flotte bleiben – womöglich mehrere Jahre. Dies hätte jedoch negative Folgen: Weder die Umwelt noch die europäischen Hersteller würden davon profitieren, so Gabriel.