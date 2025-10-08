Renault-Marketingchef: Kein weiterer 5 wäre ein „großer Fehler“

Renault hat im letzten Jahr den Kleinwagen 5 neu als Elektroauto aufgelegt. Der mit Retro-Elementen designte Stromer kommt gut an, auch dank des vergleichsweise günstigen Grundpreises von 32.900 Euro. Marketingchef Arnaud Belloni ist überzeugt, dass die Baureihe eine neue Generation erhalten muss.
Es wäre ein „großer Fehler“, wenn Renault den 5 in etwa fünf Jahren nicht ersetzen würde, sagte der Manager gegenüber Autocar. Die nächste Generation müsse dabei „sehr sorgfältig“ weiterentwickelt werden, um die Attraktivität zu erhalten.
Der vollelektrisch wiedergeborene Renault 5 hat laut Belloni einen großen Einfluss auf die Marktpräsenz und die öffentliche Wahrnehmung der französischen Marke. Er ist in nur kurzer Zeit zu einem der beliebtesten E-Autos in Europa geworden. Dem Unternehmen nach spielt er auch eine wichtige Rolle dabei, neue Kunden zu den Franzosen zu bringen.
„Der R5 boomt in vielen Märkten – in Frankreich, Großbritannien, Deutschland…“, erklärte Belloni. „Renault war in Belgien überhaupt nicht präsent – eigentlich war niemand präsent, weil die Leute Firmenwagen haben, sie fahren alle Audi, BMW, Mercedes – aber der R5 boomt.“ Der Manager weiter: „In der Türkei haben sie mich vor zwei Wochen angerufen und gesagt: ‚Wir brauchen noch 1.000 mehr.‘ Das ist unglaublich.“
Das Produkt boome und er sei fest davon überzeugt, dass der Renault 5 mit dem Verbrenner Clio sehr schnell eins zu eins mithalten können wird, so der Marketingchef. Er nannte das retro-futuristische Design des E-Kleinwagens als einen zentralen Faktor für dessen Attraktivität. Dies müsse für eine neue Generation beibehalten werden, um die aktuellen Kunden zu halten. „Der größte Fehler wäre, den R5 nicht zu erneuern. Das wäre ein riesiger Fehler.“
Belloni stellte klar, dass jegliche Spekulationen über eine neue Generation des 5 derzeit „reine Science-Fiction” sei. Renault habe gerade erst das aktuelle Modell auf den Markt gebracht. Er erklärte jedoch, dass das nächste Modell eine „sanfte Weiterentwicklung” sein müsse, denn „wir sprechen hier von einer Ikone“. Es müsse ein Auto sein, das sehr markante Designelemente aufweist, die jeder schnell erkennen kann.
Jürgen W. meint
Na den hatte ich auch in Erwägung gezogen, weil er optisch einfach schick ist. Nach einem eingehenden Vergleich ist es aber dann der Citroen eC3 geworden. Deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis.
FrankyAC meint
Bei mir auf Arbeit steht einer, und ich finde den echt schick.
Leider gibt es keine Version mit meinen Vorstellungen an Leistung und Reichweite.
M. meint
„…Vorstellungen an Leistung und Reichweite“
Die wären?
Mary Schmitt meint
R5 turbo mit Akku des BMW iX3 und Preis des Inster?
F. K. Fast meint
Der Schlüssel zu noch mehr Attraktivität liegt im Preis. Ich hoffe, im Pflichtenheft für den Nachfolger steht auch, dass Erwachsene im Fond sitzen können, ohne dass das Modell länger, breiter oder höher wird. Was auf kleiner Fläche möglich ist, zeigt eindrucksvoll der Inster.
Mary Schmitt meint
…der aber greuslich aussieht.
Gerry meint
….nachdem was ich so höre finden vor allem Frauen den Inster sehr schnuckelig 😄. Und gibt ja kaum was anderes in der Fahrzeugklasse 😉.
Mary Schmitt meint
Überprüf mal dein „schnuckeliges“ Frauenbild!
Mary Schmitt meint
Der Wagen sieht gut aus, keine Frage. Da hatten die Designer einen guten Tag, beim R4 war das nicht der Fall. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf: 457 Zulassungen im September bei uns und gleichzeitig 2.565 Elroq.
Bob meint
Naja, die Zulassungen in Deutschland sind für Renault nicht das Maß der Dinge. Für Europa habe ich Zahlen für das erste HJ gefunden. Da lag das Modell auf Platz 4 der BEV mit 38.600 Autos. Davon alleine 15.700 in Frankreich. Der Automarkt ist stark regional geprägt.
Mary Schmitt meint
Sie sind aber explizit erwähnt worden. Dann darf man das auch einordnen. Der Erfolg des Elroq und überhaupt der MEB ist übrigens kein rein deutsches Phänomen. Und in kürzester Zeit kommt der Angriff des VW Konzerns in dem Segment.
Tt07 meint
Absolut richtig aber solch Faktenwissen ist der Marie fremd.
Mary Schmitt meint
Das Tesla Model 2, wann kommt das eigentlich? Und schnitzt es wieder Franz von Holzschnitt oder sieht es ausnahmsweise gut aus?
Tt07 meint
Mariechen, ich nix Teslafan und Du nix kapieren, was Du ja auch tagein und tagaus brav und eindrucksvoll beweist. Aber die Ablenkmasche hast Du drauf.
Futureman meint
Model 3 gibt es ab nächster Woche ab 35000€, da muss Renault aber kräftig an der Preisschraube drehen damit nicht auffällt, dass der Kleinwagen sehr teuer ist.
Mary Schmitt meint
Glaubst du wirklich, dass Tesla 35 k aufruft, Zukunftsmann? Das kann man denen nicht empfehlen. Sie wollen doch hier das Produkt aus Grünheide absetzen. Und das hat es schwer genug…
CaptainPicard meint
In welcher Welt sind knapp 33.000 Euro für einen Kleinwagen „vergleichsweise günstig“?
Bob meint
Ist die Version mit großem Akku. Der kleine geht ab knapp 28.000€ los. Immer noch ein ambitionierter Preis. Wobei ich keine Ahnung habe, wie viel vom Listenpreis Renault haben will.
Mary Schmitt meint
In der Welt der Neuwagenkäufer, für die Autos entwickelt und gebaut werden. Es gibt bei der Entwicklung des Lastenhefts keine Dialoge, wie: „Du, lass uns mal eine Öffnung in die Fronthaube zum Frunk machen, weil in vierter Hand werden die Kunden damit Pfandflaschen sammeln.“. Und den durchschnittlichen Preis eines Neuwagens kennst du. Gegen den sind 33 k „vergleichsweise günstig“…