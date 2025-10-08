Renault-Marketingchef: Kein weiterer 5 wäre ein „großer Fehler“

Renault hat im letzten Jahr den Kleinwagen 5 neu als Elektroauto aufgelegt. Der mit Retro-Elementen designte Stromer kommt gut an, auch dank des vergleichsweise günstigen Grundpreises von 32.900 Euro. Marketingchef Arnaud Belloni ist überzeugt, dass die Baureihe eine neue Generation erhalten muss.

Es wäre ein „großer Fehler“, wenn Renault den 5 in etwa fünf Jahren nicht ersetzen würde, sagte der Manager gegenüber Autocar. Die nächste Generation müsse dabei „sehr sorgfältig“ weiterentwickelt werden, um die Attraktivität zu erhalten.

Der vollelektrisch wiedergeborene Renault 5 hat laut Belloni einen großen Einfluss auf die Marktpräsenz und die öffentliche Wahrnehmung der französischen Marke. Er ist in nur kurzer Zeit zu einem der beliebtesten E-Autos in Europa geworden. Dem Unternehmen nach spielt er auch eine wichtige Rolle dabei, neue Kunden zu den Franzosen zu bringen.

„Der R5 boomt in vielen Märkten – in Frankreich, Großbritannien, Deutschland…“, erklärte Belloni. „Renault war in Belgien überhaupt nicht präsent – eigentlich war niemand präsent, weil die Leute Firmenwagen haben, sie fahren alle Audi, BMW, Mercedes – aber der R5 boomt.“ Der Manager weiter: „In der Türkei haben sie mich vor zwei Wochen angerufen und gesagt: ‚Wir brauchen noch 1.000 mehr.‘ Das ist unglaublich.“

Das Produkt boome und er sei fest davon überzeugt, dass der Renault 5 mit dem Verbrenner Clio sehr schnell eins zu eins mithalten können wird, so der Marketingchef. Er nannte das retro-futuristische Design des E-Kleinwagens als einen zentralen Faktor für dessen Attraktivität. Dies müsse für eine neue Generation beibehalten werden, um die aktuellen Kunden zu halten. „Der größte Fehler wäre, den R5 nicht zu erneuern. Das wäre ein riesiger Fehler.“

Belloni stellte klar, dass jegliche Spekulationen über eine neue Generation des 5 derzeit „reine Science-Fiction” sei. Renault habe gerade erst das aktuelle Modell auf den Markt gebracht. Er erklärte jedoch, dass das nächste Modell eine „sanfte Weiterentwicklung” sein müsse, denn „wir sprechen hier von einer Ikone“. Es müsse ein Auto sein, das sehr markante Designelemente aufweist, die jeder schnell erkennen kann.