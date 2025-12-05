100.000 Renault-5-Elektroautos in Frankreich produziert

In der „Ampere ElectriCity“ im französischen Douai sind in den letzten 15 Monaten 100.000 Einheiten des Batterie-Kleinwagens Renault 5 E-Tech elektrisch vom Band gelaufen. Täglich werden in Douai rund 900 Fahrzeuge produziert, zwei Drittel davon sind Renault 5.

„Dass wir diesen Meilenstein von 100.000 produzierten Fahrzeugen schon rund ein Jahr nach Marktstart erreichen, macht sowohl das Engagement unserer Teams als auch das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden deutlich“, sagt Pierre-Emmanuel Andrieux, Leiter des Werks in Douai.

Auf der Produktionslinie im Werk Douai werden im Dreischichtbetrieb neben dem Renault 5 auch der Renault Megane E-Tech elektrisch, der Renault Scenic E-Tech elektrisch, die auf dem Renault 5 basierende Alpine A290 sowie der Micra und der Eclipse Cross mit E-Antrieb der Partner Nissan und Mitsubishi gefertigt.

Renault will auch in Zukunft den Großteil seiner Elektroautos in der Ampere ElectriCity fertigen. Hier befinden sich zwei Drittel seiner Zulieferer in einem Umkreis von 300 Kilometern – darunter das Werk Cléon, in dem die E-Motoren produziert werden – sowie ein Großteil der Kunden im Umkreis von 1.000 Kilometern.

Zum Standort gehören auch das Werk in Maubeuge, in dem der Renault 4 E-Tech elektrisch gebaut wird, und das Werk in Ruitz, das auf die Herstellung von Zahnrädern für Hybrid- und Elektrogetriebe sowie – durch das Gemeinschaftsunternehmen Minth Electricity Technology – auf die Produktion von Batteriegehäusen spezialisiert ist.

„Der Renault 5 E-Tech elektrisch ist ein Musterbeispiel dafür, wie wir aus einem Kultmodell einen Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Eigenständigkeit Frankreichs machen können“, so Anne-Catherine Brieux, Vice President Industrial Operations bei Ampere und Alpine. „Dieser Erfolg basiert auf einem einzigartigen und effizienten lokalen Ökosystem, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und unsere Werke sowie Zulieferer und Partnerunternehmen im Herzen der Region zusammenbringt.“

Der Hersteller betont den Erfolg des 2024 in der Neuauflage Renault 5 E-Tech elektrisch eingeführten Modells: Er führe das Elektro-B-Segment in Europa seit mehreren Monaten an und belege darüber hinaus über alle Segmente den zweiten Platz der Elektromodelle auf dem europäischen Privatmarkt. In Frankreich sei der Renault 5 bereits seit Beginn des Jahres die Nummer eins der Elektromodelle, in Großbritannien seit Oktober ebenfalls. Auch in den Niederlanden und Spanien stehe er an erster Stelle in seinem Segment. Kürzlich feierte das Modell zudem seine Premiere außerhalb Europas und debütierte in der Türkei, Israel und Marokko. Weitere Märkte folgen im Jahr 2026.

Mehr Ausstattung ab Januar 2026

Anfang 2026 wartet der Renault 5 mit einer Reihe von Upgrades und neuen Funktionen auf. So hält ab der Ausstattungsvariante Techno die neue One-Pedal-Funktion Einzug, mit der sich das Elektroauto nahezu ausschließlich mit dem Fahrpedal bedienen lässt. Geht der Fuß vom Fahrpedal, wird das Fahrzeug bis zum vollständigen Stillstand verzögert, ohne dass das Bremspedal betätigt werden muss. Neben einer geringeren Abnutzung der Bremsbeläge sollen Kunden insbesondere im Stadtverkehr von einem sanfteren und ruhigeren Fahrgefühl und mehr Reichweite durch die maximale Energierückgewinnung profitieren.

Auch ein neuer Aufmerksamkeitswarner, der die Bilder einer in der A-Säule montierten Kamera nutzt, ist ab Anfang nächsten Jahres verfügbar. Zudem erhalten Fahrer mit einem Vertrag bei Mobilize Financial Services monatlich zwei Gigabyte Datenvolumen für drei Jahre oder bis zum Vertragsende, die sie an Bord des Renault 5 nutzen können. Dies soll für die tägliche Nutzung der beliebtesten Apps ausreichen und beispielsweise bis zu 40 Stunden Audio-Streaming (Standardqualität) oder bis zu drei Stunden Video-Streaming entsprechen.

Mit neuen „PoweR5”-Aufklebern für die hinteren Kotflügel lässt sich der eigene Renault 5 individuell gestalten. Das bereits für die Ausstattungsvarianten Techno und Iconic Five erhältliche Aufkleberpaket „NumbeR5” für die vorderen Kotflügel und das Fahrzeugdach ist künftig auch für die Ausstattungsvariante Evolution erhältlich.