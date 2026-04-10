Renault 4 und 5 E-Tech erreichen Top-Nachhaltigkeitswertung bei Green NCAP

Die ursprünglichen Modelle Renault 4 und Renault 5 galten als charmant, praktisch und erschwinglich und waren während der Ölkrisen der 1970er-Jahre besonders beliebt. Die neu aufgelegten Versionen Renault 4 E-Tech und Renault 5 E-Tech sind als reine Elektroautos konzipiert und erhielten nun eine Fünf-Sterne-Nachhaltigkeitsbewertung bei Green NCAP.

Diese Ergebnisse ergänzen aktuelle Sicherheitsbewertungen des Umweltprogramms und unterstreichen laut den Verantwortlichen insbesondere Umweltwirkung, Energieeffizienz und Betriebskosten der Fahrzeuge. Diese Faktoren blieben angesichts steigender Kraftstoffpreise für Autofahrer in Europa relevant.

In den aktuellen Tests zeigte sich zudem, dass das hybridbetriebene SUV Dacia Bigster eine vergleichbare Nachhaltigkeitsbewertung erreicht wie der vollelektrische Cadillac Optiq. Grundlage der Bewertung sind Analysen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, einschließlich Luftqualität, Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen. Weitere Ergebnisse betreffen den Citroën C3 sowie den Dacia Sandero. Letzterer war in den vergangenen zwei Jahren das meistverkaufte Auto Europas, erreicht jedoch laut Green NCAP nicht die Nachhaltigkeit einiger anderer Kleinwagen im Segment.

„Renault erfindet beliebte Modelle für das Elektrozeitalter neu“

Besonders hervorgehoben werden die Leistungen der Elektro-Neuauflagen Renault 4 und Renault 5, die beide die Höchstwertung von fünf Sternen erzielten. Die modernen Elektroautos mit Retro-Anleihen kombinieren demnach eine geringe Umweltbelastung mit guten Ergebnissen im Fahrverhalten und knüpfen damit an frühere Sicherheitstests an. Im Detail erreicht der Renault 5 einen „Clean-Air-Index“ (Schadstoffe) von 9,1 von 10 und eine Energieeffizienz von 9,3. Der Renault 4 kommt auf 9,4 im Clean-Air-Index, unter anderem aufgrund geringeren Reifenabriebs.

In der Bewertung der Treibhausgase erzielen beide Modelle die maximale Punktzahl. Über Produktion, Batteriefertigung, Nutzung und Recycling hinweg zeigen sie eine deutlich geringere Klimawirkung als viele andere Fahrzeuge. Zusätzlich verfügen beide E-Autos über bidirektionale Ladefunktionen, wodurch sie Strom auch an andere Geräte abgeben können. In Praxistests von Green NCAP zeigen sie gute Leistungen bei Ladevorgängen, Innenraumheizung und Energieverbrauch.

Ein bemerkenswertes Ergebnis ergibt sich laut Green NCAP beim Vergleich von Cadillac Optiq und Dacia Bigster: Trotz unterschiedlicher Antriebe weisen beide Fahrzeuge eine nahezu gleiche Gesamtumweltbilanz auf. Beide SUVs sind für Familien ausgelegt und bieten Platz für fünf Personen sowie großzügigen Stauraum.

Hybrid-Dacia gleichauf mit Elektro-Cadillac

Beim vollelektrischen Optiq wirken sich Batteriegröße, Gewicht und Fahrzeugmasse negativ auf Effizienz und Reichweite aus, insbesondere bei Kälte und auf Autobahnen. Zudem kann das Schnellladen auch unter idealen Bedingungen bis zu 40 Minuten dauern. Der Optiq erhält insgesamt dreieinhalb Sterne bei 67 Prozent, der Bigster ebenfalls dreieinhalb Sterne bei 63 Prozent. Der Hybridantrieb des Bigster ermöglicht laut dem Test im Stadtverkehr einen Verbrauch von bis zu 4,8 Litern pro 100 Kilometer unter warmen Bedingungen.

Beim Vergleich im Kleinwagensegment zeigt der Citroën C3 Hybrid leichte Vorteile gegenüber dem klassischen Verbrenner Dacia Sandero. Mit 62 Prozent erreicht er dreieinhalb Sterne, begünstigt durch geringes Gewicht und Effizienz. Der Sandero hingegen bleibt bei 59 Prozent unter drei Sternen, unter anderem aufgrund höheren Verbrauchs und schwächerer Emissionskontrolle beim Kaltstart.

„Renault verdient Lob dafür, dass das Unternehmen attraktive Elektroautos herstellt, die praktisch, effizient und erschwinglich sind. Die neuen Modelle 4 und 5 E-Tech erzielen gute Ergebnisse im Nachhaltigkeitsrating von Green NCAP und bieten ein beeindruckendes Fahrerlebnis – eine interessante Wahl für Verbraucher“, sagt Aleksandar Damyanov von Green NCAP.

„Da sich immer mehr Autohersteller und Autofahrer für Hybridfahrzeuge entscheiden, war es für Green NCAP interessant aufzuzeigen, wie zwei ähnlich große SUVs – der eine als Hybrid, der andere als Elektroauto – zwar im Großen und Ganzen die gleichen Umweltauswirkungen haben können, aber für Fahrer, die lange Strecken zurücklegen oder andere Erwartungen an den Komfort stellen, mit ganz unterschiedlichen praktischen Einschränkungen verbunden sind.“