Tesla stellt neue „Standard“-Versionen von Model Y und Model 3 in den USA vor

Tesla hat in den USA eine reduzierte Version des Mittelklasse-SUV Model Y eingeführt, die auch hierzulande starten soll. Überraschend ist zudem künftig eine abgespeckte Version der mittelgroßen Limousine Model 3 verfügbar, die erst später erwartet wurde. Beide Fahrzeuge verfügen in den neuen „Standard“-Ausführungen über diverse Änderungen, die den Preis um mehrere Tausend US-Dollar drücken.
Beim Model Y wurden die bei der seit diesem Jahr gefertigten jüngsten Generation vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten entfernt. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als beim höherpreisigen Model Y.
Das günstigere Model 3 unterscheidet sich außen auf den ersten Blick nicht von der teureren Version. Die Auswahl an Lackierungen ist bei beiden neuen Standard-Versionen der Limousine und des SUV auf Weiß, Schwarz und Grau reduziert. Letzteres ist die einzige ohne Aufpreis erhältliche Farbe.
Bei den Standard-Versionen von Model Y und Model 3 ist darüber hinaus die Reichweite mit knapp 520 Kilometern nach der praxisnahen US-Norm EPA etwas geringer. Sie haben eine weniger starke Beschleunigung als die aktuellen höheren Premium-Ausstattungen. Die Basis-Räder sind nur 18 statt 19 Zoll groß und weisen ein neues Design auf. Die Stoßdämpfer sind schlichter. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell. Teslas Fahrerassistenzsystem hat weniger Funktionalität.
Das Model Y hat in der Standard-Version ein nicht durchsichtiges Glasdach. Bei der Innenausstattung weist es wie das Model 3 diverse Anpassungen auf. So gibt es etwa ein nur manuell justierbares Lenkrad, einen weniger raffinierten Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank. Das Model Y Standard kommt außerdem mit einer anderen Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung bieten beide Standard-Modelle nicht, sie sind zudem mit Stoff- statt Kunstledersitzen ausgestattet.
Im deutschen Werk in Grünheide soll auch die neue Standard-Variante des Model Y gebaut werden. Dort läuft bisher nur diese Baureihe vom Band, das Model 3 kommt vorerst weiter in allen Varianten aus China nach Europa. Welche neuen Preise Tesla in Deutschland aufrufen wird, bleibt abzuwarten. Hier kostet das Model Y bislang ab 44.990 Euro, das Model 3 ab 39.990 Euro. In den USA sind die Baureihen durch die neuen Grundmodelle nun um 5.000 US-Dollar (Model Y) beziehungsweise 4.500 US-Dollar (Model 3) erschwinglicher.
Kommentare
Thorsten 0711 meint
Das klingt für mich jetzt nicht nach einem nackten Hirsch. Stoffsitze und undurchsichtiges Glasdach werte ich persönlich sogar als positiv. Die Displays hinten brauchen wir sowieso nicht und der praktische Nutzen von Lichtleisten ist nicht vorhanden.
Am Ende ist die spannende Frage inwieweit die günstigeren Modelle den Absatz steigern werden bzw. ob mehr Neukäufer dazukommen als die teuereren Modelle kannibalisiert werden.
MichaelEV meint
Für viele ist das reduzierte Angebot zufriedenstellend, für andere (vor allem bisherige Kunden) wurde zu viel eingespart. Hört sich so an, als hätte man den Sweet Spot getroffen…
Jörg2 meint
Ich vermute, Tesla versucht mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erschlagen:
Will man einen vergrößerten Kundenkreis, dann geht das in der Regel durch Senkung der Preise. Das sehe ich hier erfüllt.
Will man die Kanibalisierung der bestehenden Produkte weitestgehend verhindern, dann muss das darunter positionierte Produkt zum gesenkten Preis auch eine schmaler Leistung bieten. Auch das sehe ich hier erfüllt.
Will man, nach den Hochindustrieregionen Europa, Nordamerika, Ballungszentren China… in BIP-schwächere Länder expandieren (s. Kolumbien), dann braucht es ein Anpassung an die dortigen, niedrigeren Preisbereiche. Auch das könnte eine Motivation sein, MY und M3 in „einfach“ zu produzieren.
Und letztendlich, hat man den Plan, reine Personentransportdienste („RoBo“) anzubieten und/oder dann doch mal in das klassische Flottengeschäft (betrieblich genutzte Fahrzeuge) einzusteigen, kann man sich auch überlegen, was wird für den Kurzzeitnutzer ohne Eigentumsansprüche und Vorzeigeideen, was wird für die kostensensiblen Flottenbetreiber… an solchen Autos alles überflüssig.
Also, positiv gedacht: Ich halte das für richtige Schritte.
Futureman meint
Günstigere E-Autos sind immer gut. Vor allem wurde hauptsächlich nur an Ausstattung gespart. Die nutzbare Größe zu dem Preis bleibt damit weiterhin unschlagbar. Und gerade für Flotten reicht die Ausstattung auf jeden Fall aus. Hoffe, dass die Preise in Deutschland beim Y auch eine 3 vorne haben. Damit fällt eine wichtige psychologische Grenze.
brainDotExe meint
Nutzbare Größe zu dem Preis ist doch relativ irrelevant.
Die allermeiste Zeit fährt man eh alleine in dem Auto, da ist Ausstattung viel wichtiger.
MrBlueEyes meint
Die große Frage wird sein, wie sehr die günstigsten Varianten die teureren kannibalisieren?
Weil das wird auf jeden Fall passieren… nur das Ausmaß wird sich noch zeigen müssen…
Und wenn 5000.0 $ darüber entscheiden, ob ich den günstigsten Tesla kaufe oder nicht, dann dürften auch die „Premium“ und „Performance“-Varianten absatztechnisch spürbar leiden in den USA, jetzt wo die Steuergutschrift weg ist… vielleicht entsteht sogar die Situation, dass Tesla seine Verkaufszahlen nur halten wird können, jedoch mit weniger Gesamtumsatz und weniger „prestigeträchtigen“ höherwertigeren Modellen auf den Straßen…
Anti-Brumm meint
Schon interessant, dass das Model 3, made in China, nur 5.000€ weniger kostet als das größere Model Y, made in Germany. Ist das nur auf die Einfuhrzölle zurückzuführen?
Alles in allem sind die Einsparungen an der Ausstattung mehr als verkraftbar. Man kann auch mit 18″-Reifen und Stoffsitzen überleben :-)
hu.ms meint
Wie fast alles im leben geschmackssache. Der eine will sparen, dem anderen sind die umfangreichere ausstattung die 5.000 wert.
Die frage lautet: wieviele autos können durch den geringeren preis mehr verkauft werden ? Ich glaube nicht das es zweistellige %-werte werden.
Future meint
Preissenkungen bei Elektroautos sind immer eine gute Nachicht für die Energiewende. Glasdächer mögen eh nicht alle und ansonsten ist ja fast alles dabei, was man braucht. Massagesitze fehlen halt weiterhin, aber dafür kann man ja mal wieder auf die Trainingsfläche gehen und hat sowieso einen besseren Effekt.
E.Korsar meint
Statt der „Traingsfläche“ kann man auch einen Motorsägenschein erwerben. Mit dem kann man Muskeln aufbauen und Geld verdienen.
Jörg2 meint
hu.ms
Ich glaube nicht, dass Tesla zukünftig die Stückzahlangaben pro Quartal weiter auffächert. Will sagen: es wird wohl auch weiterhin im Dunkeln bleiben, welche Unterstückzahlen die einzelnen Modellvarianten erreichen. Damit ist die Tür für Spekulationen weit offen.
Future meint
Außerdem ist das Ende der Steuergutschriften in Amerika damit wieder ausgeglichen, was auch eine Rolle gespielt haben wird für die neuen Standardversionen. Das passt gut und war eine kluge Entscheidung von Tesla.
banquo meint
Und die nicht durchgehenden Leuchtbänder vorne und hinten an Y sieht auch besser aus.