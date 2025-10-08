Tesla stellt neue „Standard“-Versionen von Model Y und Model 3 in den USA vor

Tesla hat in den USA eine reduzierte Version des Mittelklasse-SUV Model Y eingeführt, die auch hierzulande starten soll. Überraschend ist zudem künftig eine abgespeckte Version der mittelgroßen Limousine Model 3 verfügbar, die erst später erwartet wurde. Beide Fahrzeuge verfügen in den neuen „Standard“-Ausführungen über diverse Änderungen, die den Preis um mehrere Tausend US-Dollar drücken.

Beim Model Y wurden die bei der seit diesem Jahr gefertigten jüngsten Generation vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten entfernt. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als beim höherpreisigen Model Y.

Das günstigere Model 3 unterscheidet sich außen auf den ersten Blick nicht von der teureren Version. Die Auswahl an Lackierungen ist bei beiden neuen Standard-Versionen der Limousine und des SUV auf Weiß, Schwarz und Grau reduziert. Letzteres ist die einzige ohne Aufpreis erhältliche Farbe.

Bei den Standard-Versionen von Model Y und Model 3 ist darüber hinaus die Reichweite mit knapp 520 Kilometern nach der praxisnahen US-Norm EPA etwas geringer. Sie haben eine weniger starke Beschleunigung als die aktuellen höheren Premium-Ausstattungen. Die Basis-Räder sind nur 18 statt 19 Zoll groß und weisen ein neues Design auf. Die Stoßdämpfer sind schlichter. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell. Teslas Fahrerassistenzsystem hat weniger Funktionalität.

Das Model Y hat in der Standard-Version ein nicht durchsichtiges Glasdach. Bei der Innenausstattung weist es wie das Model 3 diverse Anpassungen auf. So gibt es etwa ein nur manuell justierbares Lenkrad, einen weniger raffinierten Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank. Das Model Y Standard kommt außerdem mit einer anderen Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung bieten beide Standard-Modelle nicht, sie sind zudem mit Stoff- statt Kunstledersitzen ausgestattet.

Im deutschen Werk in Grünheide soll auch die neue Standard-Variante des Model Y gebaut werden. Dort läuft bisher nur diese Baureihe vom Band, das Model 3 kommt vorerst weiter in allen Varianten aus China nach Europa. Welche neuen Preise Tesla in Deutschland aufrufen wird, bleibt abzuwarten. Hier kostet das Model Y bislang ab 44.990 Euro, das Model 3 ab 39.990 Euro. In den USA sind die Baureihen durch die neuen Grundmodelle nun um 5.000 US-Dollar (Model Y) beziehungsweise 4.500 US-Dollar (Model 3) erschwinglicher.