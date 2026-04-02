Tesla liefert 358.023 Elektroautos in Q1 2026 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten Januar, Februar und März fast 410.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden knapp 360.000 Autos.

Von der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi fertigte Tesla im zurückliegenden Quartal 13.775 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 16.130 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 394.611 Exemplare vom Band, 341.893 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.

Unter dem Strich erreichte Tesla im ersten Quartal des Jahres 408.386 hergestellte (-6 % zum Vorquartal / +12,6 % zum Vorjahr) und 358.023 ausgelieferte Elektroautos (-14,4 % zum Vorquartal / +6,3 % zum Vorjahr). Im Quartal zuvor waren es 434.358 produzierte und 418.227 ausgelieferte Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum Q1 2025 wurden 362.615 E-Autos gebaut und 336.681 ausgeliefert.

Weitere Details zum Geschäftsergebnis im ersten Quartal 2026 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.