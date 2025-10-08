Umfrage: Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos

Während Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen, wächst das Angebot an gebrauchten Elektroautos stetig. Doch viele potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. Das zeigen die Ergebnisse der Online-Umfrage „Vorurteile gegen gebrauchte Elektrofahrzeuge“ der BMW Bank.

Nur 45 Prozent der Deutschen können sich demnach vorstellen, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen. Hauptgrund ist die Sorge um die Batterie. Mehr als jeder Zweite befürchtet, dass sie nicht mehr zuverlässig funktioniert.

Elektroautos werden von den Befragten grundsätzlich mit Umweltfreundlichkeit (61 %) und Innovationskraft (56 %) verbunden. Dennoch überwiegen die Bedenken gegenüber gebrauchten Modellen: Nur sechs Prozent der 1000 befragten Bundesbürger vertrauen einem gebrauchten Elektroauto mehr als einem vergleichbaren Verbrenner.

Auch unter Besitzern von Stromern ist nach wie vor Skepsis vorhanden: Nur jeder Fünfte bevorzugt ein E-Fahrzeug. Menschen unter 30 Jahren (67 %) und Familien mit Kindern (65 %) zeigen sich deutlich aufgeschlossener gegenüber einem gebrauchten E-Auto als der Befragungsdurchschnitt.

Neben der Batterie zählen eine zu geringe Reichweite (47 %), ein mutmaßlich erhöhtes Brandrisiko (34 %) und fehlende Lademöglichkeiten (41 %) zu den wichtigsten Vorbehalten. Ein Drittel der Befragten gibt zu, den Wert eines gebrauchten Elektroautos nicht richtig einschätzen zu können.

„Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung“, sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. „Nur wenn sich potenzielle Kunden sicher sind, dass die Batterie zuverlässig ist und die Reichweite stimmt, kann sich der Markt wirklich entfalten.“

Weitere Ergebnisse der Umfrage zeigen, welche Bedingungen Vertrauen schaffen: Knapp zwei Drittel möchten gerne mehr Erfahrungsberichte anderer Käufer lesen. Drei von vier Befragten wünschen sich dagegen eine Garantie auf die wichtigsten Komponenten, ebenso viele einen verlässlichen Prüfbericht zur Batterie. Den Kauf bei einem zertifizierten Händler bevorzugen 75 Prozent.