Umfrage: Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos

Während Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen, wächst das Angebot an gebrauchten Elektroautos stetig. Doch viele potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. Das zeigen die Ergebnisse der Online-Umfrage „Vorurteile gegen gebrauchte Elektrofahrzeuge“ der BMW Bank.
Nur 45 Prozent der Deutschen können sich demnach vorstellen, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen. Hauptgrund ist die Sorge um die Batterie. Mehr als jeder Zweite befürchtet, dass sie nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Elektroautos werden von den Befragten grundsätzlich mit Umweltfreundlichkeit (61 %) und Innovationskraft (56 %) verbunden. Dennoch überwiegen die Bedenken gegenüber gebrauchten Modellen: Nur sechs Prozent der 1000 befragten Bundesbürger vertrauen einem gebrauchten Elektroauto mehr als einem vergleichbaren Verbrenner.
Auch unter Besitzern von Stromern ist nach wie vor Skepsis vorhanden: Nur jeder Fünfte bevorzugt ein E-Fahrzeug. Menschen unter 30 Jahren (67 %) und Familien mit Kindern (65 %) zeigen sich deutlich aufgeschlossener gegenüber einem gebrauchten E-Auto als der Befragungsdurchschnitt.
Neben der Batterie zählen eine zu geringe Reichweite (47 %), ein mutmaßlich erhöhtes Brandrisiko (34 %) und fehlende Lademöglichkeiten (41 %) zu den wichtigsten Vorbehalten. Ein Drittel der Befragten gibt zu, den Wert eines gebrauchten Elektroautos nicht richtig einschätzen zu können.
„Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung“, sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. „Nur wenn sich potenzielle Kunden sicher sind, dass die Batterie zuverlässig ist und die Reichweite stimmt, kann sich der Markt wirklich entfalten.“
Weitere Ergebnisse der Umfrage zeigen, welche Bedingungen Vertrauen schaffen: Knapp zwei Drittel möchten gerne mehr Erfahrungsberichte anderer Käufer lesen. Drei von vier Befragten wünschen sich dagegen eine Garantie auf die wichtigsten Komponenten, ebenso viele einen verlässlichen Prüfbericht zur Batterie. Den Kauf bei einem zertifizierten Händler bevorzugen 75 Prozent.
Kommentare
CJuser meint
Um die Reichweite mache ich mir bei einem gebrauchten BEV weniger Gedanken, eher um andere Sachen. Onboard-Lader, BMS oder auch „klassische“ Antriebskomponenten (wegen dem höheren Fahrzeuggewicht).
Allerdings muss ich echt sagen, wie schlampig einige mit ihren BEVs umgehen, nur weil es ein Leasingfahrzeug ist, ist schon traurig. Höre da nicht selten, dass Zweitautos immer bis 100% vollgeladen werden, egal wie lange diese danach ungenutzt bleiben.
F. K. Fast meint
Es liegt an den Händlern und Herstellern, auch für gebrauchte BEV belastbare Garantien anzubieten, die den BEV-Neulingen die Angst etwas nehmen.
CJuser meint
Der Meinung bin ich auch absolut. Die Garantie auf die Antriebsbatterie, sollte auf den kompletten Antriebsstrang und die Ladetechnik ausgeweitet werden.
Deine Mudder meint
Heutige E-Autos werden auch einen höheren Wertverlust als Verbrenner haben, wer das Auto also nicht bis zum Ende fahren möchte (und das Ende kann beim BEV früher als beim Verbrenner kommen), der sollte auch das im Blick behalten.
Im (gewerblichen) Leasing kann es noch Sinn machen, aber alles andere ist riskant bzw. im Zweifel rausgeworfenes Geld.
paule meint
Glaub ich nicht. BEVl äuft länger ohne Werkstatt als Verbrenner. Heutige Diesel mit ihren 1,2 L Dreitzylinder Turbo sind nach 200k km platt. Spätesten bei 250k km ist sowieso Ende bei den Injektoren, Kat, Kette, DSG.
Deine Mudder meint
Gibt auch Marken wie Mazda oder Toyota mit haltbaren Motoren.
Ben meint
Besonders hoch ist der Wertverlust bei den VW Modellen, habe vor paar Wochen einen ID.4 GTX erworben EZ:12/2024 mit 6000km Vollausstattung, hätte laut Konfigurator knapp 70k gekostet und hab das Fahrzeug für knapp 45k bekommen.
Hat sich für mich mehr als gelohn ein gebrauchtes BEV zu kaufen.