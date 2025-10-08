Studie: Europäische Autoindustrie vor größter Bewährungsprobe ihrer Geschichte

Die europäische Automobilindustrie steht laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey vor der größten Bewährungsprobe ihrer Geschichte. Durch den Übergang zur Elektromobilität und softwarebasierten Fahrzeugen, ungünstige Standortbedingungen sowie neue Wettbewerber und Handelsbedingungen könnten bis 2035 bis zu einem Drittel der Wertschöpfung der Industrie – 440 Milliarden Euro – auf dem Spiel stehen.

Um wettbewerbsfähiger, resilienter und nachhaltiger zu werden, investiert die Industrie den Beratern zufolge schon heute 150 Milliarden Euro jährlich in Zukunftstechnologien wie E-Mobilität und softwarebasierte Fahrzeuge.

Um im Wettbewerb mitzuhalten, sollte die Industrie auch ihre Entwicklung deutlich beschleunigen und Kosten senken. Zudem gelte es, eine wettbewerbsfähige europäische Batteriewertschöpfungskette aufzubauen und Partnerschaften für kritische Rohmaterialien zu schließen.

Außerdem sollten die Rahmenbedingungen für die Industrie verbessert werden: durch den massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur, eine Verbesserung der Faktorkosten am Standort Europa sowie eine realistische Diskussion um den effizientesten Weg zur Klimaneutralität.

„Trotz des Gegenwinds – die europäische Autoindustrie ist mit ihrem Beitrag von 7 % zum europäischen Bruttoinlandsprodukt immer noch das Rückgrat der europäischen Volkswirtschaft“, sagt Harald Deubener, Co-Autor der Studie und Leiter der weltweiten Automobilberatung bei McKinsey. „Allerdings machen die ungünstigen geopolitischen Faktoren und die im Vergleich zu China und den USA schwierigeren Standortbedingungen die Transformation komplex.“

Die Industrie steht laut McKinsey vor einigen Herausforderungen:

Technologie: Aktuell entsteht bei einem in Europa hergestellten und verkauften Fahrzeug mit Verbrennungsmotor 85-90 % der Wertschöpfung in Europa. Bei einem von einem europäischen Hersteller in Europa produzierten batterieelektrischen Fahrzeug sinkt der Anteil auf 70-75 %, da vor allem die Batterien oft aus Asien bezogen werden. Ein von einem nicht-europäischen Hersteller in Europa produziertes E-Auto liegt noch bei 55-60 %, ein importiertes batterieelektrisches Fahrzeug nur noch bei 15-20 % Anteil europäischer Wertschöpfung.

Marktanteile: Europäische Hersteller haben seit 2017 ein Fünftel ihres weltweiten Marktanteils verloren. Mit 24 % Marktanteil liegen europäische Anbieter nun gleichauf mit chinesischen Herstellern und Tech-Unternehmen.

Geopolitik: Die Energiepreise sind in Europa doppelt so hoch wie in den USA und China. Zudem ist die Abhängigkeit von China bei Batterien hoch: 80 % der weltweiten Wertschöpfungskette wird von China dominiert. Außerdem kommen 95 % der Importe von seltenen Erden aus China.

Regulatorisches Umfeld: Die Genehmigungszeiten sind in Europa dreimal so lang wie in den USA und zehnmal so lang wie in China, Zudem gibt es doppelt so viele regulatorische Vorgaben, die auf die Autoindustrie einwirken.

„Die europäische Autoindustrie steht immer noch auf einem starken Fundament – auf dieser Basis muss sie jetzt aber mutig umsteuern“, so Patrick Schaufuss, Co-Autor der Studie und Partner bei McKinsey.

Die Studie nennt neun Handlungsfelder, auf die es jetzt ankommt: