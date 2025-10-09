Renault gibt ab Oktober in Deutschland frühen Zugang zum neuen E-Twingo

Im Monat vor der offiziellen Enthüllung des Twingo E-Tech Electric am 6. November startet Renault das „R Pass“-Programm, das frühen Zugang zu Bestellungen vor der Markteinführung ermöglicht. Die Franzosen haben zudem Teaserbilder der Serienversion der neuen, rein elektrischen Generation des Kleinwagens veröffentlicht.

Im letzten Jahr hatte Renault den kommenden Twingo bereits in Form eines Konzeptwagens präsentiert. Die nun veröffentlichten Bilder zeigen, dass das Design des Showcars weitestgehend beibehalten wird. Damit kommt auch diese Baureihe wie die jüngsten Generationen von Renault 5 und Renault 4 als Stromer mit Retro-Anleihen zu den Kunden.

Im Vorfeld der Weltpremiere unterstreicht Renault, dass der neue vollelektrische Twingo in der Rekordzeit von nur zwei Jahren entwickelt worden sei. Das Ziel sei, einen Einstiegspreis von unter 20.000 Euro zu erreichen. Dafür sollen die Kunden ein Elektroauto mit einfacher Handhabung, einer Reichweite von bis zu 250 Kilometern nach WLTP-Norm, einem niedrigen Verbrauch und einem angenehmen, komfortablen Fahrerlebnis erhalten.

Die technische Basis stellt die Plattform AmpR Small. Außen stellt das Design der Neuauflage laut dem Hersteller eine klare Anspielung auf den ersten Twingo von 1993 dar. So erinnert das Gesamtdesign an die One-Box-Karosserie des ursprünglichen Twingo. Gleichzeitig soll der Kompaktwagen nach dem Motto „Klein von außen, aber groß im Inneren“ einen großzügigen, modularen Innenraum bieten.

Die nun für den Twingo E-Tech Electric gestartete Aktion „R Pass“ ist ausschließlich online erhältlich und beinhaltet mehrere Privilegien. So erhalten Käufer des Passes die Möglichkeit, das E-Auto vor dem offiziellen Marktstart vorzubestellen, vorrangig Probe zu fahren und es als einer der Ersten zu erhalten. Sie erhalten außerdem ein Modell des neuen Elektro-Twingo im Maßstab 1:43, das nach der offiziellen Fahrzeugpräsentation verschickt wird. Hinzu kommen eine besondere Schlüsselabdeckung und Einladungen zu speziellen Events.

Der „R Pass“ ist zuerst in Italien erhältlich und kostet dort 100 Euro. Er soll ab dem 13. Oktober auch in Belgien, Spanien, den Niederlanden und Deutschland erhältlich sein, ab dem 15. Oktober in Großbritannien und ab dem 22. Oktober in Frankreich. In Italien werden die 100 Euro für den „R Pass“ bei einem möglichen Twingo-Kauf nicht verrechnet, in den anderen Ländern laut dem Portal Electrive voraussichtlich auch nicht.