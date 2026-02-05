Renault-Manager über Elektroauto: Größte Sorge bei den Kunden sind die Ladepreise

Florian Kraft, Managing Director der Marke Renault und Länderchef der Renault Group in Deutschland, skizziert im Gespräch mit dem Portal Elektroauto-News die strategische Rolle des neuen elektrischen Twingo und ordnet ihn in die E-Mobilitäts-Strategie des Konzerns ein. Der Kleinstwagen solle zentrale Werte wie Einfachheit, Kundennähe und Emotionalität bewahren und zugleich konsequent elektrisch positioniert sein.
Nach Krafts Darstellung knüpft die vierte Generation bewusst an die ursprüngliche DNA des Modells an. Neben Erschwinglichkeit gehe es um ein leicht zugängliches Fahrzeug mit eigenständigem Charakter. Mit dem Zusatz „E-Tech Elektrisch“ werde zugleich deutlich, dass der Twingo als rein mit Strom betriebenes Auto konzipiert ist und zur urbanen Elektromobilität passen soll.
Im Rahmen der Strategie „Renaulution“ sieht Kraft den Twingo E-Tech Elektrisch nicht als Kompromissprodukt. Retro-Elemente im Design seien gewollt, technisch hingegen sei das Fahrzeug auf dem aktuellen Stand. Auf der AmpR-Small-Plattform teile sich der Twingo die Basis mit den etwas größeren Elektroautos Renault 4 und Renault 5.
Besonders hebt Kraft die Innenausstattung und die digitale Vernetzung hervor. Mit dem OpenR-link-System und zwei großen Bildschirmen sieht Renault sich im B-Segment führend. Der Anspruch sei klar formuliert: „erschwinglich, ja – aber keine Kompromisse beim Produkt“. Dazu gehörten auch praktische Lösungen wie eine verschiebbare Rückbank und ein variabler Kofferraum.
Preislich ist der Twingo klar positioniert: Ziel sei ein Einstiegspreis unter 20.000 Euro, was durch Kostensenkungen innerhalb der Elektro-Sparte Ampere ermöglicht werden soll. Im A-Segment erwartet Kraft keine relevanten Abstriche für die Kundschaft, da Reichweite, Platzangebot und Nutzung klar auf den urbanen Alltag zugeschnitten seien.
Im Vergleich zu Renault 4 und 5 fällt die Batterie des Twingo kleiner aus. Während die größeren Modelle mit bis zu 52 kWh über 400 Kilometer WLTP-Reichweite erreichen, akzeptiert Renault beim Twingo zugunsten des Preispunkts eine geringere Reichweite von 262 Kilometern.
„Der Markt hat sich bereits deutlich weiterentwickelt“
Zur Rolle staatlicher Förderung betont Kraft, dass sich der Markt weiterentwickelt habe. Nach einem Rückgang der Elektro-Neuzulassungen 2024 sieht Renault 2025 trotz weggefallener BAFA-Prämien wieder ein starkes Wachstum. Die neue, stärker individualisierte staatliche deutsche Elektroauto-Prämie ab 2026 wertet er als zusätzliche Unterstützung für einen grundsätzlich etablierten Markt.
Als größtes Hemmnis für Elektromobilität nennt Kraft die Intransparenz und Höhe der Ladepreise. Nicht die Infrastruktur, sondern Kosten von bis zu 1,20 Euro pro Kilowattstunde an Schnellladesäulen sorgten für Verunsicherung. Die Sorge der Kunden richte sich weniger auf den Fahrzeugpreis als auf fehlende Planbarkeit beim Laden.
Mit dem „Mobilize Charge Pass“ bietet Renault nach eigenen Angaben eine Antwort auf dieses Problem. Für eine monatliche Gebühr können Kunden zu festen Konditionen, etwa an Ionity-Schnellladern, laden. Eigene Ladeinfrastruktur will Renault künftig nicht mehr betreiben, den Charge Pass aber stärker vermarkten.
Weitere Herausforderungen sieht Kraft in der Umstellung von Verbrenner auf Elektroantrieb, die eine Lernphase erfordere, sowie in der wachsenden Komplexität der Beratung. Händler spielten dabei eine Schlüsselrolle, müssten aber zunehmend auch Themen wie Konnektivität und digitale Dienste abdecken.
Zum Abschluss betont Kraft den Anspruch, ein breites Antriebsportfolio anzubieten. Mut zeige Renault nicht nur mit Elektroautos, sondern auch mit neuen Verbrennern wie dem Clio. Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 solle sich dieser Ansatz 2026 mit Twingo und Clio in allen Antriebsarten erneut in Stückzahlen beweisen.
Kommentare
Elvenpath meint
Die Preise liegen in der Regel um die 60 cent/kWh. mit Abo deutlich darunter.
Die hohen Preise können beim Roaming leider vorkommen. Sicher ist das nicht akzeptabel, aber eben auch die Ausnahme, wenn man nicht an seinen gewohnten Ladesäulen laden kann.
Jörg2 meint
Im deutschen, liberalisierten Strommarkt mit über 1.000 Anbietern sind die Preisunterschiede im einstelligen Cent-Bereich pro kWh (Ausreißer und Abwehrpreise mal außen vor). Der Wettbewerb findet hier zwischen den Stromanbietern statt. Die Besitzer der Netze werden auskömmlich bezahlt und sind nicht Teil des Wettbewerbes.
Im Ladestrommarkt sind die Preisunterschiede deutlich höher. Die Anzahl der Anbieter ist sehr überschaubar. Die Netzbetreiber diktieren die Preise. Die über 1.000 Stromanbieter sind außen vor.
Eine Liberalisierung im Ladestrommarkt könnte das verändern.
Future meint
Der Strommarkt in Deutschland wurde ja erst in 1998 liberalisiert. Jahrzehntelang galten also die Monopole im Strommarkt und selbst heute gibt es noch viele Kunden in den Grundversorgertarifen, denen der Strompreis also vollkommen egal ist.
Es ist eigenartig, dass der Preis für den öffentlichen Autostrom jetzt immer noch so viel thematisiert wird und immer noch so gern als Argument gegen Elektromobilität angeführt wird. Offenbar haben einige Akteure auch ein Interesse an diesen hohen Strompreisen.
Natürlich wird es irgwendwann eine Liberalisierung geben müssen, damit endlich auch an der Ladesäule mehr Wettbewerb entsteht. Bis dahin braucht man halt seine paar Apps und muss immer Preise vergleichen – vor allem auf der Fernstrecke. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn man als Laternenparker ein effizientes Elektroauto hat mit weniger als 13 kWh/100 km im Jahresdurchschnitt.
F. K. Fast meint
Die maximalen Preise an Ladesäulen werden von Medien thematisiert – aber nicht, um den konkreten Anbieter zu isolieren, sondern um der E-Mobilität insgesamt ein negatives Image umzuhängen. Würde bspw. eine Tankstelle einen aberwitzigen Preis verlangen, dann würde niemand auf den Gedanken kommen, Verbrenner gleich insgesamt zu diskreditieren.
Ben meint
Tankstellen verlangen doch aberwitzige Preise, interessiert nur niemanden das Sprit 0,06€/l in Herstellung kostet und dazu kommt noch das es einem abgesprochenen Einheitspreis gibt der seit Jahren steigt und der Kunde keine Möglichkeit hat dem zu entkommen anders als beim BEV bei dem man den günstigsten Anbieter wählen kann.
eBikerin meint
“ interessiert nur niemanden das Sprit 0,06€/l in Herstellung kostet “
Stimmt denn die Raffenerien bekommen das Rohöl ja geschenkt – man man man
Gunnar meint
Nein, Sprit kostet keineswegs 0,06€/l in der Herstellung.
Die Öl/Gas-Industrie macht pro Jahr 1,03 Billionen Dollar Gewinn und bekommt gleichzeitig 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen. D.h. ohne Subventionen ist die Öl- und Gasindustrie ein Verlustgeschäft. Komplett irre.
Ohne diese Subventionen wären die Spritpreise circa 1,70 pro Liter höher.
eBikerin meint
„Ohne diese Subventionen wären die Spritpreise circa 1,70 pro Liter höher.“
Schmarrn. Ich glaube die Geschichte mit den 1,3 Billionen mal einfach so:
Laut Enegerie-Umwelt punkt ch werden täglich rund 100 Millionen Barrel Rohöl verbraucht. das sind 15,9 Milliarden Liter. Machen wird es einfach – daraus macht man rund 15,9 Milliarden Liter an Produkten (Benzin, Diesel, Kerosin, Flüssiggas usw). 15,9 x 365 = 5.800 also 5.8 Billionen Liter. Bei deinen 1,7 Euro mehr würde also die Industrie Mehreinnahmen von 9,86 Billionen machen. Da ich mir sicher bin, dass du dir die 1,7 Euro nicht selbst ausgedacht hast, sondern irgendwo gelesen hier mein Tipp: besonders stark Lobby (und zwar von jeder) getriebene Studien und Aussagen immer mal selbst hinterfragen.
Elvenpath meint
Die Herstellungskosten eines Liters Benzin, inklusive Rohölpreis, Transport und Raffinerieprozesse, belaufen sich auf etwa 0,78 bis 0,94 Euro.
Sagt zumindest Google AI.
eBikerin meint
Danke!
volsor meint
Bitte die Quelle zu der Aussagen 0,06€ pro Liter in der Herstellung.
Mäx meint
Spannend. Ich hätte würde gerne mal in die alternative Zeitlinie reinschauen, in der Ladestrom bezuschusst wurde statt Kaufpreis und gucken ob die Manager dann sagen würden alles wäre perfekt.
Oder ob es dann heißt: Der Kaufpreis ist die größte Sorge der Kunden.
Wenn man den Kunden aber erzählt es würde bis zu 1,2€/kWh kosten, wäre ich auch abgeschreckt. Wo hat er solche Apothekenpreise denn gefunden?
A-P meint
„Wenn man den Kunden aber erzählt es würde bis zu 1,2€/kWh kosten, wäre ich auch abgeschreckt. Wo hat er solche Apothekenpreise denn gefunden?“
Wahrscheinlich eine Ladesäule mit Titangehäuse und Stromleitungen aus Gold … daher vielleicht 1,20 €/kWh.
Thorsten 0711 meint
Wenn du bei Chargeprice ganz herunterscrollst kannst du mitunter Preise jenseite von 1€ erkunden.
… Habe gerade mal eine Shell DC-Ladestation in meiner Nähe aufgerufen und der höchste angezeigte Preis ist tatsächlich 1,20€ (Smartcharge Naturstrom). Der Günstigste, EWEgo, kostet 62 Cent/kWh.
Mäx meint
Also ich hab hier jetzt mal EnBW, Aral, Iointy und EWE gecheckt, teuerster Preis war 1,02€/kWh.
Darum geht es aber nicht. Diese Tarife wird es geben, keine Frage und heiße ich auch nicht gut.
Sage ich meinem Kunden: Ououou Elektroauto? Davon würde ich abraten, da bezahlst du ganz schnell an der Ladesäule mal 1,2 die kWh.
Kauf lieber Benzin/Diesel, da weißt du was es kostet.
Oder sage ich: Da muss man sich bissl mit beschäftigen, aber mit der EWE Karte kannst bei McDonalds günstig laden und bei ganz vielen anderen zumindest für 62 Cent. Das deckt erstmal alles ab.
Willst du dich damit beschäftigen nimm die chargeprice app und dann guckst du da mal rein.
Viele benutzen auch sowas wie clever tanken usw.
Wo ist der Unterschied dann?
Thorsten 0711 meint
Der Unterschied ist, dass ich beim Treibstoff keine riesigen Abweichungen bei den Preisen habe und das Zahlungsmittel keinen Einfluss auf den Preis hat.
Alemannia_01
Haußmannstraße 46, 70188 Stuttgart, DE
Octopus: 36 Cent
EnBW Tarif S: 89 Cent
Oder beim AC-Ladestrom in meiner Straße kann ich entweder für 29 oder 49 Cent Ad hoc laden. Mit Ladekarte der diversen Anbieter ist es noch unübersichtlicher. Diese Preisfallen kann man keinem Außenstehenden vernünftig erklären.