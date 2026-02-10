Renault: Elektro-Twingo jetzt ab 19.990 Euro erhältlich

Der neue elektrische Renault Twingo ist jetzt auch in der Ausstattungsversion „Evolution“ zu einem Einstiegspreis von 19.990 Euro erhältlich. Bisher kostete der batteriebetriebene Kleinwagen hierzulande mindestens 21.590 Euro in der Version „Techno“.

Trotz des attraktiven Preises biete der Twingo E-Tech elektrisch Evolution eine umfangreiche Serienausstattung, wirbt der Hersteller. „Dazu zählen unter anderem ein 7-Zoll-Fahrerdisplay, ein 10-Zoll-Zentraldisplay mit Smartphone-Integration, manuelle Klimaanlage, Tempomat, Parksensoren hinten, automatischer Notbremsassistent, Spurhalteassistent sowie die für den Twingo typische einzeln verschiebbare Rücksitzbank.“

Beim knapp 3,8 Meter kurzen Elektro-Twingo der Version Evolution ermöglicht das 27,5‑kWh‑Akkupack eine Reichweite von bis zu 262 Kilometern nach WLTP-Norm. Serienmäßig ist der Twingo Evolution zudem mit einem 11-kW-AC-Bordlader sowie 50-kW-DC-Schnellladefähigkeit ausgestattet. Damit lässt sich die Batterie an einer Gleichstrom-Schnellladestation (DC) in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Bewegt wird der französische Kleinstwagen stets von einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor an der Frontachse. Damit geht es in 12,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 130. Der Verbrauch wird angegeben mit 13,1 kWh/100 km.

Um den für ein Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen. Gebaut wird das Modell in Novo Mesto, Slowenien.

Renault betont, dass sich der neue Preis des E-Twingo in Deutschland mit der staatlichen Elektroauto-Kaufprämie auf bis zu 13.990 Euro reduziert. Für den Höchstzuschuss von 6000 Euro darf das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen höchstens 45.000 Euro betragen und der Haushalt muss mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren haben.