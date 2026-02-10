Renault: Elektro-Twingo jetzt ab 19.990 Euro erhältlich

Der neue elektrische Renault Twingo ist jetzt auch in der Ausstattungsversion „Evolution“ zu einem Einstiegspreis von 19.990 Euro erhältlich. Bisher kostete der batteriebetriebene Kleinwagen hierzulande mindestens 21.590 Euro in der Version „Techno“.
Trotz des attraktiven Preises biete der Twingo E-Tech elektrisch Evolution eine umfangreiche Serienausstattung, wirbt der Hersteller. „Dazu zählen unter anderem ein 7-Zoll-Fahrerdisplay, ein 10-Zoll-Zentraldisplay mit Smartphone-Integration, manuelle Klimaanlage, Tempomat, Parksensoren hinten, automatischer Notbremsassistent, Spurhalteassistent sowie die für den Twingo typische einzeln verschiebbare Rücksitzbank.“
Beim knapp 3,8 Meter kurzen Elektro-Twingo der Version Evolution ermöglicht das 27,5‑kWh‑Akkupack eine Reichweite von bis zu 262 Kilometern nach WLTP-Norm. Serienmäßig ist der Twingo Evolution zudem mit einem 11-kW-AC-Bordlader sowie 50-kW-DC-Schnellladefähigkeit ausgestattet. Damit lässt sich die Batterie an einer Gleichstrom-Schnellladestation (DC) in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.
Bewegt wird der französische Kleinstwagen stets von einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor an der Frontachse. Damit geht es in 12,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 130. Der Verbrauch wird angegeben mit 13,1 kWh/100 km.
Um den für ein Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen. Gebaut wird das Modell in Novo Mesto, Slowenien.
Renault betont, dass sich der neue Preis des E-Twingo in Deutschland mit der staatlichen Elektroauto-Kaufprämie auf bis zu 13.990 Euro reduziert. Für den Höchstzuschuss von 6000 Euro darf das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen höchstens 45.000 Euro betragen und der Haushalt muss mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren haben.
Kommentare
M. meint
Damit liegt der Twingo preislich fast gleichauf mit einem Dacia Spring ‚Extreme‘, der etwas bessere Fahrleistungen, aber weniger Reichweite hat. Dem Dacia fehlt außerdem noch der CCS-Anschluss, und kann nur 7,4 kW AC.
Unter dem Strich ist der Twingo die bessere Wahl – die schönere auch.
Eine größere Batterie als Option wäre aber noch zu überlegen, falls die Reichweite im Winter ähnliche Einbrüche hat wie beim Spring – das sind es im worst case nur 95 km.
Min. 40 kWh sollten daher angeboten werden. Andere Kleinwagen zeigen, dass es vom Platzbedarf her machbar ist.
hu.ms meint
Gehört zu Haushaltsjahreseinkommen nich noch „zu versteuerndes“ ?
Redaktion meint
So steht es auch im Artikel.
Jürgen W. meint
Wer wenig Geld verdient und dazu noch zwei Kinder hat, kann sich in der Regel keinen Zweitwagen leisten. Und als Familienauto ist die Schuhschachtel völlig ungeeignet. Insofern macht das ganze überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht über die Familienförderung.
Gunnar meint
Sehe ich völlig anders.
Je günstiger ein Produkt, desto breiter die Käuferschichten. Somit wird der Twingo ein Erfolg werden.
Aztasu meint
Nö, ein Leapmotors T03 oder Dacia Spring sind jetzt auch nicht wirklich „Erfolge“. Bei E-Autos müssen zuerst die technischen Daten stimmen, erst danach der Preis!
SEDE meint
LEAPMOTORS und Dacia Spring sind China-Autos. Twingo wird in SLO gebaut. Alleine das ist ein Grund, Renault zu kaufen.
Futureman meint
Vielleicht gibt es ja auch noch einige Familien mit 3 Kindern, bei denen eines schon über 18 Jahre ist. Somit ein ideales Fahrzeug für Fahranfänger mit günstigen Betriebskosten. Die gesamten monatlichen Kosten werden trotz Neufahrzeug weniger sein, als bei einem alten günstigen Verbrenner. Und sicherer als ein über 10 Jahre alter Twingo wird er auch sein.
Future meint
Warum passt eine »Schuhschachtel« nicht als Familienauto, denn meistens sitzt eh nur einer im Familienauto. Früher passte das doch auch schon mit Käfern und 500ern. Für den langen Urlaub nimmt man sich dann einfach den ICE oder den Airbus und für den Umzug oder den Ikea-Einkauf kann man sich einen LKW ausleihen.
eBikerin meint
„Für den langen Urlaub nimmt man sich dann einfach den ICE “
Oh ja Bahnfahren mit Kindern – ist ja noch besser als alleine.
(Das man mit der Bahn nicht überall hin kommt ignorieren wir mal).
Mal an die letzte Fahrt im ICE erinnern, hmm – also hinweg geänderte Wagenreihung – wurde natürlich nicht durchgesagt. Schönes Chaos am Bahnsteig. Macht mit zwei Kindern und Gepäck bestimmt noch mehr Spass. Rückfahrt dann die DB typische Verspätung, nur ein Halbzug (tja Pech wenn die Reservierung für die andere Hälfte war) und natürlich wurde dann kurz vorher noch das Gleis geweschselt.
Powerwall Thorsten meint
Google doch mal das Konzept:
Mietwagen
Elvenpath meint
Erstaunlicherweise haben viele Familien solche „Schuhschachteln“.