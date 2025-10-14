JAC startet in Deutschland mit Elektroautos und Benziner

Der chinesische Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeugen JAC Motors setzt seine europäische Expansion fort und startet nun auch in Deutschland. Importeur ist die RSA Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg. Das hiesige Unternehmen soll als Teil der nordeuropäischen RSA Group mit Sitz in Norwegen das Wachstum der Marke in Deutschland vorantreiben.

Zum Marktstart werden drei Modelle eingeführt: das kompakte Stadt-Elektroauto JAC E30X (4,02 m Länge) mit 400 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm, der Elektro-Pick-up JAC T9 EV (5,33 m) mit Doppelkabine, bis zu 2,0 Tonnen Anhängelast und über 330 Kilometer Reichweite (mit 500 kg Zuladung) sowie das 7-Sitzer-SUV JAC JS8 Pro (4,82 m) mit Benzinmotor.

„In naher Zukunft“ ist die Einführung weiterer Modelle vorgesehen, darunter das Kompakt-SUV JAC JS6 als Benziner und Hybrid sowie der JAC T9 in einer Dieselvariante. Preise, finale Ausstattungen sowie die vollständige Modellpalette für Deutschland werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.) wurde 1964 gegründet und zählt heute zu den größten chinesischen Fahrzeugherstellern. Mit einem jährlichen Absatz von über 500.000 Fahrzeugen ist man in mehr als 130 Ländern weltweit vertreten. Das Unternehmen bietet eine Modellpalette von Stadtautos, SUVs und Familienfahrzeugen bis hin zu Pick-ups, Transportern, Bussen und Lastkraftwagen. „Mit Investitionen in hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentren, sowie 19 internationalen Produktionsstätten stärkt JAC seine weltweite Präsenz und steht für innovative, zuverlässige Fahrzeuge“, heißt es.

„Mit JAC Motors erweitern wir unser Portfolio um einen internationalen Hersteller mit über 60 Jahren Erfahrung und einer breiten Modellpalette – ob Benziner, Hybrid oder Elektro“ so Michael Kuloge, Geschäftsführer und Country Manager RSA Deutschland GmbH. „Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, um unsere Position als Importeur im deutschen Markt weiter zu stärken. Gleichzeitig wollen wir unser Händlernetz in Deutschland gezielt ausbauen und freuen uns auf den Austausch mit Partnern, die gemeinsam mit uns die Zukunft der Mobilität gestalten möchten.“