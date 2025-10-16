GWM gibt strategische Neuausrichtung und Ausbau der Präsenz in Europa bekannt

Das chinesische Unternehmen Great Wall Motor (GWM) verstärkt seine Aktivitäten in Europa und gibt seine strategischen Wachstumspläne für die Region bekannt. Zugleich bietet GWM einen Ausblick auf die kurz- und mittelfristigen regionalen Expansionspläne durch die Einführung der Produktlinie GWM HAVAL und neuen Modellen von GWM ORA und GWM WEY.

Die veränderten Marktbedingungen in Europa haben die Chinesen laut einer Mitteilung dazu veranlasst, ihre regionale Strategie und den Ansatz für die weitere Expansion neu aufzustellen. Dabei bleiben die bestehenden Vertriebs- und Serviceaktivitäten über die Partner in Deutschland unverändert bestehen und sollen auch zukünftig verstärkt fortgeführt werden.

„Mit der heutigen Ankündigung schließt GWM diesen Prozess der Neuausrichtung erfolgreich ab und bekräftigt zugleich sein langfristiges Bekenntnis zu kontinuierlichen Investitionen in die Region Europa“, heißt es. „Ziel ist es, das Unternehmen schrittweise als Marke in allen wichtigen europäischen Märkten nachhaltig zu etablieren und zu verankern und auf den bisherigen Erfolgen und Erfahrungen weiter aufzubauen.“

Im Mittelpunkt des strategischen Ansatzes von GWM für Europa steht ein neues, deutlich erweitertes Portfolio an Modellen und Antriebsvarianten. Bis 2027 startet demnach eine breite Produktoffensive, in deren Rahmen neun neue Modelle und -varianten auf den Markt kommen, um europäische Volumensegmente zu bedienen und zu erschließen. In diesem Zusammenhang wird die Produktlinie GWM HAVAL erstmals breit auf dem europäischen Markt eingeführt.

SUV im Fokus

Johannes Brandenburger, Geschäftsführer der O! Automobile GmbH, die in Deutschland bereits als Vertriebspartner für die Produktlinien GWM ORA und GWM WEY verantwortlich ist: „Mit GWM HAVAL erweitern wir das Portfolio um eine international erfolgreiche SUV-Produktlinie, die perfekt zu den Bedürfnissen des deutschen Marktes passt. Dank einer breiten Antriebsvielfalt und einer umfangreichen Ausstattung bereits zum attraktiven Basispreis bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein überzeugendes Gesamtpaket. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Great Wall Motor weiter zu vertiefen und demnächst die ersten Modelle mittels unserer Handelspartner vor Ort anbieten zu können.“

Getreu der über 35-jährigen Tradition „als Chinas führender Hersteller von SUVs und 4×4-Technologie“ werde man auch künftig vor allem auf SUV-Modelle in unterschiedlichen Größen und Kategorien setzen, erklärt GWM. Je nach Segment und Zielgruppe sei dabei entweder ein Frontantrieb (2WD) oder das Hybrid-Intelligent-All-Wheel-Drive-System (Hi4) in den Fahrzeugen verbaut.

Um sich im stark umkämpften und vielfältigen europäischen Automobilmarkt zu behaupten, biete das neue Produktportfolio den Kunden darüber hinaus zukünftig eine breite Auswahl an Antriebstechnologien, so das Unternehmen. Das umfasse sowohl Verbrennungsmotoren als auch sparsame Hybride, reichweitenstarke Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge.

Darüber hinaus will GWM unter der Elektroauto-Produktlinie GWM ORA „eine völlig neue Familie kompakter SUVs mit unterschiedlichen Karosserievarianten“ auf den deutschen Markt bringen.

„Grundlage für eine deutlich größere Marktabdeckung“

„Mit der breiten Aufstellung seines Produktportfolios über verschiedene Segmente, Karosserieformen und Antriebstechnologien hinweg schafft GWM die Grundlage für eine deutlich größere Marktabdeckung in Europa und spricht damit künftig eine erheblich breitere Zielgruppe an“, so die Chinesen.

Seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2022 arbeitet GWM mit unabhängigen Händlern und Händlergruppen zusammen, die den Markt vor Ort kennen. Dieses Vertriebsmodell will man fortführen und gezielt ausbauen. „Auf diese Weise bleiben Fahrzeuge und Serviceleistungen nah am Kunden und GWM kann seine Präsenz in Europa weiter stärken und neue Zielgruppen erschließen“, heißt es. „GWM steht nun vor dem Eintritt in die nächste Wachstumsphase auf dem europäischen Markt.“

Die bestehenden Kooperationen mit Vertriebspartnern blieben dabei unverändert bestehen. „Echte Zusammenarbeit muss auf Transparenz, Verständnis und Vertrauen basieren“, sagt Parker Shi, Präsident von GWM International. „Genau das verstehen wir bei GWM unter Langfristigkeit. Sie bildet die Grundlage für eine starke Automobilmarke und ein nachhaltiges Geschäftsmodell für alle Partner in Europa.“