Umfrage: Weiter große Zurückhaltung beim E-Auto-Gebrauchtkauf

Gebrauchtwagenkäufer und -interessenten in Deutschland haben nach wie vor große Bedenken, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Expertenorganisation DEKRA und des Marktforschungsinstituts Ipsos. Für 64 Prozent der Befragten käme ein gebrauchtes reines E-Fahrzeug eher nicht oder überhaupt nicht in Frage. Der Wert liegt sogar noch höher als bei der Befragung vor zwei Jahren (59 %).

Auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich würden sich nur 19 Prozent der Befragten für ein gebrauchtes E-Auto entscheiden. 17 Prozent sagen, es wäre eher wahrscheinlich (2023: 24 % bzw. 17 %).

Die Gründe für die Bedenken sind unverändert: Unter den Befragten, für die ein gebrauchtes E-Auto nicht in Frage kommen würde, ist für 43 Prozent die Frage nach der Leistungsfähigkeit der gebrauchten Batterie einer der Gründe für die Zurückhaltung. 41 Prozent sorgen sich um die Reichweite. Fehlende Park- und Lademöglichkeiten nennen 27 Prozent, die Restwertentwicklung des Fahrzeugs 24 Prozent. Ein Viertel der Ablehnenden unterschreiben die Aussage, sie hätten generell kein Interesse an Stromern.

„Angesichts der anziehenden Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen wird ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt in der Zukunft immer wichtiger“, sagt Jann Fehlauer, Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH, mit Blick auf die Statistiken aus dem Kraftfahrt-Bundesamt.

In den letzten Monaten ist der Anteil von batterieelektrisch betriebenen Pkw an den Neuzulassungen auf 19 Prozent gestiegen, teilweise mit hohen zweistelligen Zuwachsraten zum Vorjahr. Bei gebrauchten Fahrzeugen herrscht dagegen weiter Zurückhaltung, wie die Befragung zeigt.

„Die bekannten Vorbehalte gegenüber gebrauchten Elektrofahrzeugen bestehen nach wie vor. Wenn der Gebrauchtwagenhandel mit E-Autos Erfolg haben will – und das wird er früher oder später müssen –, muss er diesen Vorbehalten wirksam begegnen“, so Fehlauer. „Kunden wollen überzeugt werden, dass sie sich auf die Qualität der gebrauchten Fahrzeuge verlassen können – und zwar vor allem mit Blick auf den Zustand der Batterie.“

Die Befragten sind tendenziell skeptisch bei der Frage, was gegen die Bedenken helfen könnte. Einen unabhängigen Test des Batteriezustands würden mit 12 Prozent noch die meisten für hilfreich halten. 8 Prozent würden mehr Lademöglichkeiten eine Wirkung zuschreiben, 7 Prozent dem Thema Garantie, jeweils 6 Prozent einem günstigen Preis und der Beratung durch den Händler.

„Speziell diese Ergebnisse zeigen: Es ist noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, bis der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge wirklich in Gang kommt“, erklärt der DEKRA-Geschäftsführer.