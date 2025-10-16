Umfrage: Weiter große Zurückhaltung beim E-Auto-Gebrauchtkauf

Gebrauchtwagenkäufer und -interessenten in Deutschland haben nach wie vor große Bedenken, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Expertenorganisation DEKRA und des Marktforschungsinstituts Ipsos. Für 64 Prozent der Befragten käme ein gebrauchtes reines E-Fahrzeug eher nicht oder überhaupt nicht in Frage. Der Wert liegt sogar noch höher als bei der Befragung vor zwei Jahren (59 %).
Auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich würden sich nur 19 Prozent der Befragten für ein gebrauchtes E-Auto entscheiden. 17 Prozent sagen, es wäre eher wahrscheinlich (2023: 24 % bzw. 17 %).
Die Gründe für die Bedenken sind unverändert: Unter den Befragten, für die ein gebrauchtes E-Auto nicht in Frage kommen würde, ist für 43 Prozent die Frage nach der Leistungsfähigkeit der gebrauchten Batterie einer der Gründe für die Zurückhaltung. 41 Prozent sorgen sich um die Reichweite. Fehlende Park- und Lademöglichkeiten nennen 27 Prozent, die Restwertentwicklung des Fahrzeugs 24 Prozent. Ein Viertel der Ablehnenden unterschreiben die Aussage, sie hätten generell kein Interesse an Stromern.
„Angesichts der anziehenden Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen wird ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt in der Zukunft immer wichtiger“, sagt Jann Fehlauer, Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH, mit Blick auf die Statistiken aus dem Kraftfahrt-Bundesamt.
In den letzten Monaten ist der Anteil von batterieelektrisch betriebenen Pkw an den Neuzulassungen auf 19 Prozent gestiegen, teilweise mit hohen zweistelligen Zuwachsraten zum Vorjahr. Bei gebrauchten Fahrzeugen herrscht dagegen weiter Zurückhaltung, wie die Befragung zeigt.
„Die bekannten Vorbehalte gegenüber gebrauchten Elektrofahrzeugen bestehen nach wie vor. Wenn der Gebrauchtwagenhandel mit E-Autos Erfolg haben will – und das wird er früher oder später müssen –, muss er diesen Vorbehalten wirksam begegnen“, so Fehlauer. „Kunden wollen überzeugt werden, dass sie sich auf die Qualität der gebrauchten Fahrzeuge verlassen können – und zwar vor allem mit Blick auf den Zustand der Batterie.“
Die Befragten sind tendenziell skeptisch bei der Frage, was gegen die Bedenken helfen könnte. Einen unabhängigen Test des Batteriezustands würden mit 12 Prozent noch die meisten für hilfreich halten. 8 Prozent würden mehr Lademöglichkeiten eine Wirkung zuschreiben, 7 Prozent dem Thema Garantie, jeweils 6 Prozent einem günstigen Preis und der Beratung durch den Händler.
„Speziell diese Ergebnisse zeigen: Es ist noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, bis der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge wirklich in Gang kommt“, erklärt der DEKRA-Geschäftsführer.
Kommentare
Elknipso meint
Welche preiswerten Kompaktwagen der E Auto klasse sollen den bis 10k Euro für die Klein und Mittelverdiener im Angebot sein.
NISSAN Leaf? Nach 10 bis 15 Jahren hat der noch eine Restreichweite von 80km. Was will man mit so etwas? Renault Zoe mit Mietakku? Der kostet im Monat mehr als ich als Kurzpendler Benzin verbrauche
Stefan meint
Von 10k steht nichts im Artikel. Die Preisobergrenze setzt sich jeder selbst.
Im Bereich 10-15k gibt es schon einiges. Aber dort braucht es Kompromisse.
Hohe Ladeleistung zum günstigen Preis dauert noch.
Elknipso meint
10 bis 12 K ist was der Kunde mit kleinen Einkommen ausgibt.
Durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis liegt knapp über 18K Euro.
Einsteigerautos liegen sogar nur bei knapp über 9k Euro..
Also ist die 10 K Grenze ein Richtwert. Und da gibt es eben nichts gebrauchtes in der Kompaktwagenklasse.
Ausser sie wollen mit den neuen Peugeot für 42500 Euro Basispreis schmackhaft machen in der Basis Variante für einen Kompaktwagen
.
Yoshi meint
Wie, dabei würden die doch nur 5k drauflegen und dann 50€ im Monat sparen, haben die alle keinen Taschenrechner????
A-P meint
Für mich persönlich die keine passende E-Auto, entweder sind die zu groß, wenn Kleinwagen bis jetzt, zu viele Kompromisse.
Deshalb warte ich noch auf den ID.Polo, ID.Cross oder Skoda Epiq, das sind die ersten Modelle, die für meinen Ansprüche perfekt gestalten. Ein vollwertiges E-Kleinwagen, die schnell laden kann (20min 10-80%), ordentliches Kofferraum (mind. 400 Liter) und ausgereifte System (siehe ID.7, aktuellste ID.3 usw.), kompakt und vollwertiges AHK (für Anhänger und Fahrradträger).
A-P meint
Und deshalb bis jetzt noch keine Interesse an die aktuellen E-Gebrauchtwagen.
hu.ms meint
Der preis muss stimmen !
Mein zahnarzt hat für seinen sohn eine 2,5 jahre alten einfachen weissen ID.3 pro (58kwh) für 18K gekauft. Der fährt täglich 90km zur uni mit zwei mitfahrern.
Kostet dann rd. 4 € pro nase und tag fahrenergie. Nächtlches laden an der heimischen wallbox – netzschonend mit 3,6 kwh..
Habe den jungs erst kürzlich beim einbau eines aktiven subwoofers geholfen – da ich von meinem schon erfahrung hatte.
eBikerin meint
Merkwürdige Geschichte. Zahnarzt lässt seinen Sohn jeden Tag 90 km zur Uni pendeln? Warum bezahlt der ihm nicht einfach ne Wohnung in Uni Nähe – so wie das Zahnärzte normalerweise machen. Natürlich bekommt er trotzdem ein Auto.
Dagobert meint
Also die Zahnärzte die ich so kenne, kaufen für den Spross in der Uni-Stadt eine Wohnug, nehmen die daraus entstehenden steuerlichen Vorteile mit, und vermieten diese nach Ende des Studium gewinnbringend weiter.
Aber wenn man jeden Tag 90 km pendeln möchte – jedem Tierchen sein Pläsierchen…
hu.ms meint
„Ein Viertel der Ablehnenden unterschreiben die Aussage, sie hätten generell kein Interesse an Stromern.“
Die wird man überhaupt schwer von lokal c02-freier mobiliät überzeugen können.
Der prozentsatz entspricht in etwa genau der blauen wählerschaft.
Yoshi meint
Gute Beobachtung, der Großteil der Wähler von schwarz rot grün zeigt sich ja begeistert von E-Autos. Deshab wählt auch jeder 20. private Neuwagenkäufer eins. Äh moment, da stimmt doch was nicht? Egal! Kein E-Auto wollen? BLAUBRAUN! Darum geht’s doch.