VW Touareg der dritten Generation läuft 2026 aus, Elektro-Nachfolger möglich

VW beendet 2026 die Produktion des Oberklasse-SUV Touareg als Modell mit Verbrennungsmotor. Für den Hersteller ist dies der Anlass, den „Touareg Final Edition“ auf den Markt zu bringen. Das Modell ist bis Ende März 2026 bestellbar. Los geht es bei 75.025 Euro für den Diesel, einen Benziner gibt es ab 78.955 Euro. Plug-in-Hybrid-Antrieb kostet mindestens 82.395 Euro.

Das neue Editionsmodell trägt innen wie außen exklusive Gestaltungselemente. Über alle Ausstattungslinien hinweg ist der Schriftzug „FINAL EDITION“ auf die Fenstereinfassung der hinteren Türen gelasert und außerdem in das Leder des Gangwahlhebels eingeprägt. Ab der Ausstattungslinie „Elegance“ ist das mehrfarbige Ambientelicht serienmäßig. Zusätzlich erscheint das Label im durchleuchteten Dekor des Armaturenträgers sowie auf den beleuchteten Türeinstiegsleisten.

Mit seinem ersten Geländewagen ging VW im Jahr 2002 in ein neues Fahrzeugsegment und hob zugleich die Marke auf ein höheres Niveau. Mit seinen Abmessungen, Ausstattungen und Technologien etablierte sich der Touareg in der Oberklasse. Seit 2018 wird das Modell in der dritten Generation gebaut. Während Europa und insbesondere Deutschland einen bedeutenden Absatzmarkt darstellen, wird der Touareg inzwischen in 39 Ländern angeboten. Mehr als 1,2 Millionen Exemplare wurden bisher verkauft.

Es könnte einen vollelektrischen Nachfolger des Touareg geben. Darauf weist VW selbst mit der Ankündigung hin, die Produktion „als Modell mit Verbrennungsmotor“ zu beenden. Gerüchte einer neuen Elektroauto-Generation gibt es schon länger.

Wer den aktuellen Touareg elektrifiziert möchte, kann das 4,9 Meter lange SUV noch etwa fünf Monate lang mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb bestellen. Das ab 82.395 Euro kostende Modell 3.0 V6 eHybrid 4MOTION hat eine Systemleistung von 250 kW (340 PS) und kann bis zu 49 Kilometer nach WLTP-Norm rein elektrisch fahren.

Die Entscheidung gegen einen direkten Nachfolger des Touareg könnte mit der zunehmenden Bedeutung günstigerer, modernerer Modelle zusammenhängen. So rückt der neue Tayron als Nachfolger des Tiguan Allspace in das Segment des Touareg vor. Mit 4,79 Meter Länge ist er nur geringfügig kürzer, bietet aber Platz für bis zu sieben Personen und basiert auf der modernen MQB-evo-Plattform. Zudem ist er deutlich günstiger: Der Tayron startet bereits bei 46.215 Euro, als Plug-in-Hybrid mit bis 123 Kilometer E-Reichweite kostet er ab 54.165 Euro.

Der Touareg teilt sich seine Plattform mit mehreren Premium-SUVs wie Porsche Cayenne, Audi Q7, Bentley Bentayga und Lamborghini Urus. Ob das Produktionsaus Auswirkungen auf das Werk in Bratislava hat, ist unklar. Dort laufen alle genannten Modelle vom Band. Später könnte der Touareg laut Berichten als reines Elektroauto auf der kommenden Konzern-Architektur Scalable Systems Platform (SSP) ein Comeback feiern.