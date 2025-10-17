BMW: Bestellungen für iX3 der „Neuen Klasse“ übertreffen die Erwartungen

Mit der jüngsten Batterie-Version des X3 führt BMW in diesem Jahr seine Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. Das mittelgroße SUV bringt neben einem modernen, leistungsstarken E-Antrieb auch neue Technologien im Innenraum und eine neue Designsprache. Laut dem Hersteller kommt das seit September bestellbare Modell bereits gut an.
Der Auftragseingang liege über den Erwartungen. „Wir haben in den ersten sechs Wochen nach Vorstellung auf der IAA in München über 3000 Bestellungen für den iX3 erhalten“, sagte Christian Ach, Leiter Markt Deutschland, beim Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA). Dies sei deutlich mehr als für den X3 mit Verbrennungsmotor.
„Schon jetzt ist absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können“, so Ach laut der Automobilwoche. Die Kunden hätten das E-SUV praktisch „blind“ gekauft, da Probefahrten noch nicht angeboten würden. Dies bedeute, dass Elektroautos auch in Deutschland erfolgreich verkauft werden können, wenn das Produkt stimmt.
Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem hocheffizienten Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern („Superbrains“) zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW betont auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.
Die ersten Einheiten des neuen iX3 sollen hierzulande Ende des laufenden Jahres ausgeliefert werden. Die Händlerbestückung in Europa soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein, schreibt die Automobilwoche.
Der iX3 wird künftig im neuen ungarischen BMW-Werk in Debrecen gebaut. Am Stammsitz in München wird derweil die Produktion des zweiten Modells der Neuen Klasse vorbereitet. Es handelt sich um ein vollelektrisches Pendant zur 3er-Limousine, das in der ersten Jahreshälfte 2026 starten soll. Weitere reine Vollstromer auf der Architektur sind geplant. Bis 2027 sollen die Technologien der Neuen Klasse in insgesamt 40 neue Modelle und Modellupdates integriert werden, unabhängig von der Antriebstechnologie.
Kommentare
Besser-BEV-Wisser meint
Also 3000 Bestellungen in 6 Wochen sind nicht wirklich viel. Schon gar nicht bei dem Hype den BMW versucht hat zu generieren. Vergleich: Im Juli 2025 wurden zum Beispiel 2477 iX1 von BMW in DE zugelassen also in 4 Wochen.
Trotzdem glaube ich an den Erfolg des iX3. Deutsche Kunden sind skeptisch, sie wollen noch ein paar „unabhängige“ Test-Berichte (AMS oder AUTO-Bild :-) mit guten Resultat sehen und Probefahren, vor allem wenn das Auto so anders wir die Vorgänger ist. Dazu ordentliche Leasingraten (oder Rabatt > 15%), dann wird bestellt.
Bis auf das komische Touch-Lenkrad, trifft und übertrifft es ja das was Kunden in der Mehrheit heute von einem (E-)Auto erwarten..
FrankyAC meint
Grundsätzlich: Warum „drucken“ News-Seiten solche reinen PR-Meldungen ab?
So was ist pure Werbung. „Seht her, unsere Karre ist so gut, man reißt sie uns aus den Händen.“
CJuser meint
Da war die Entscheidung, erstmal nur das Topmodell (unterhalb der sportlichen Varianten) anzubieten, wohl genau richtig. Allerdings bin ich dennoch sehr auf die günstigeren Varianten gespannt, da ich keine 100 kWh brauche.
South meint
„Dies bedeute, dass Elektroautos auch in Deutschland erfolgreich verkauft werden können, wenn das Produkt stimmt.“. Absolut, dazu gibt es ja genügend Umfragen. 500km echte Reichweiten, landen so 20 Minuten, dass will der Kunde und das liefert BMW, zumindest kann man bestellen. Zudem gibt es langsam Erfahrungswerte über die Haltbarkeit der Accus. Mit dem Rahmen ist absehbar, dass es auch die nächsten Jahre mit BEV nach oben gehen sollte, sogar einen Schnaps schneller, und darum gehts ja.
Die aktuelle Version des iX3 ist mir aber viel zu teuer und da werde ich nicht der einzige sein, wobei es ja offenbar schon 15% Rabatt gibt. Auch brauche ich kein SUV, bin ja kein Rentner, und innen wieder nen hingeklatschten Monitor, ist auch nicht mein Geschmack. Wenn ich noch so lange warten kann, der i3 sollte schöner und günstiger sein… aber das wird zulange dauern…
Werner meint
„Schon jetzt ist absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können“
Dann kann man für BMW nur hoffen, dass die Produktionskapazität in München für die 3er Limousine höher ist als in Debrecen für den iX3.
Mit den gleichen technischen Daten und ähnlichen/leicht niedrigeren Preisen wird der nämlich für noch mehr Nachfrage sorgen.
Fred Feuerstein meint
Man ist wieder völlig überrascht…Kennt man von BMW, die waren auch von dem „Ansturm“ auf den i4 völlig überrascht. Wie kann denn das auch sein, wieso wollen Kunden keinen Verbrenner, sondern das seinerzeit einzige Elektroauto der Marke. Den auslaufenden i3 zähle ich jetzt mal nicht dazu.
Gernot meint
Zur Einordnung des BMW-Erfolges: Xiaomi hat für den YU7 240.000 Bestellungen binnen 18 Stunden eingefahren. Selbst wenn man die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen herausrechnet, sind das ganz andere Dimensionen.
Ich bin bei BMW gespannt auf die Limousine zur „Neuen Klasse“. Ich hoffe so sehr, dass die sehr nah an der Studie ist, denn diese Studie hat eine überragende Designqualität. Das fällt noch mal umso mehr auf, wenn man sieht, welchen einfallslosen, primitiven Bockmist Mercedes gerade mit dem „Vision Iconic“ als zukünftiges Mercedes-Design anbieten will. BMW hat da ein episch gutes Design gebaut, einen zukünftigen Klassiker designed. Fotos von getarnten Testfahrzeugen nach zu urteilen, bleibt beim Serienfahrzeug von dem Design der Studie allerdings nicht viel übrig. Aber wir werden sehen. Und erst wenn wir das ungetarnte Ergebnis sehen, können wir final urteilen.
ElCorrecto meint
Epische gutes Design? Der iX3 sieht rundum einfach nicht gut aus. Innen wie außen eine einfallslose Technik Wüste.
Jensen meint
Das Fahrzeug wird sicher seinen Weg im Markt machen und hoffentlich auch sehr schnell den Verbrenner vollständig verdrängen. Wie man 3.000 Bestellungen / Kaufverträge in 6 Wochen einzuordnen hat, wird vermutlich nur der Hersteller selbst präzise einordnen können. Gefühlt erscheint mir diese Zahl nicht besonders auffällig zu sein.
McGybrush meint
Glaube auch das der iX3 Neue Klasse ein Erfolg wird.
Mich interessiert aber der Neue Klasse 3er. Da bin ich gespannt auf die Serienoptik. Technische Daten werden in etwa gleich sein bei niedrigeren cw Wert.
MrBlueEyes meint
Beim iX3 war die Studie ja schon sehr nah an der Realität.
Ich denke, beim i3 wird es ähnlich… nur beim Heck hoffe ich, dass das noch etwas gefälliger wird… das Heck vom iX3 ist der absolute Hammer auf jeden Fall…
lol meint
da wird sogar Zipse zugeben müssen, dass BEV die Zukunft ist
Peter meint
Das weiß nicht nur Zipse längst.
Er will aber (wie andere auch) noch möglichst lange die alten Pfründe sichern. Und die Orange hat neue Unruhe in den Markt gebracht, weil die Orange über knapp 20% des Weltmarktes gebietet und gerade dafür sorgt, dass diese Linie in diesem kleinen, aber finanzkräftigen Teil der Welt noch länger weiterverfolgt werden wird.
Deswegen laufen interne Investment-Entscheidungen und die nach außen gerichtete Kommunikation derzeit auseinander. Bei VW übrigens auch.
lol meint
ich denke trotzdem, dass O.Z. es nicht wirklich will, deswegen sitzt er auch auf der Position und nicht andere
was elektro angeht ist er immer mehr als unglaubwürdig in dem was er sagt
MrBlueEyes meint
Es macht auch absolut keinen Sinn, aktuell irgendwas anderes zu bestellen, wenn man es sich leisten kann…
Meine Bestellung wird um Weihnachten herum erfolgen 😊
Das Gerät ist einfach aktuell die absolute Benchmark im BEV-Bereich für das Geld…
lol meint
naja wenn man das Geld für ein Auto ausgeben möchte und man diese Fahrzeugklasse haben will
aber es kommen ja auch noch andere Varianten
grundsätzlich gut, dass die Nachfrage jetzt auch da ist
und auch kein Wunder, dass ein neues Werk erst mal hochlaufen muss
Anti-Brumm meint
Da kann man BMW eigentlich nur gratulieren! E-Autos im Premiumsegment gewinnbringend zu verkaufen, ist allerdings schon länger kein Problem mehr. Bin sehr gespannt, ob VW mit dem ID.2/Polo einen ähnlichen Treffer in einem unteren Segment landen wird.
Peter meint
Ich gehe davon aus, dass der ID.Polo gut ankommen wird. Was sie in München gezeigt haben, wird sicherlich viele ansprechen. Und ich vermute, sie werden mit dem ID.3-Facelift ab Mitte 2026 deutlich nachlegen.
CaptainPicard meint
Wird vom Preis abhängen. Mal schauen ob die Einstiegs-Version für 25.000 Euro überhaupt zum Start verfügbar sein wird oder ob sie nur die NMC-Modelle verkaufen die mit etwas Ausstattung schnell über 30k liegen werden.