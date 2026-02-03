Polizei Baden-Württemberg testet batteriegestütztes Elektroauto-Schnellladen

Die Polizei Baden-Württemberg startet am Autobahnpolizeirevier Pforzheim ein Pilotprojekt für batteriegestütztes Schnellladen von Elektroautos. Zum Einsatz kommt das Schnellladesystem ChargePost des Unternehmens ADS-TEC Energy.

„Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder. Dafür tun wir viel: Wir sind mitten in der größten Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg und jetzt folgt ein Technik-Turbo für unsere Polizei. Wir investieren in modernste Polizeitechnik und haben den Mut Neues auszuprobieren. Deshalb freut es mich sehr, dass wir jetzt auch eine Schnellladesäule mit Batteriepuffer testen“, so der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl.

„Das Besondere daran ist, dass durch den integrierten Pufferspeicher Fahrzeuge auch an schwachen Netzanschlüssen mit hoher Leistung laden können. An der Ladesäule können zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, so dass wir gleich zwei Elektrofahrzeuge auf unseren Autobahnen erproben können. Damit setzen wir unseren Weg der Elektromobilität bei der Polizei fort, den wir vor rund 15 Jahren eingeschlagen haben.“

Von den circa 5400 Fahrzeugen der Polizei seien bereits rund 630 elektrisch angetrieben, etwa zwölf Prozent. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim teste die Ladesäule und die Elektrofahrzeuge nun intensiv.

„Ladeinfrastruktur ist Teil der kritischen Infrastruktur – insbesondere dort, wo Einsatzfahrzeuge rund um die Uhr verfügbar sein müssen“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Unsere Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und erfüllen hohe Anforderungen an Cyber-Security, Betriebssicherheit und Resilienz. Mit unserer langjährigen Erfahrung im batteriegestützten Schnellladen sind wir der richtige Partner für anspruchsvolle Anwendungen im öffentlichen Sektor. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Polizei Baden-Württemberg sehr und sind stolz darauf, die Autobahnpolizei Pforzheim in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.“

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim betreut einen der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Verfügbarkeit und Ladegeschwindigkeit der Einsatzfahrzeuge. Das batteriegestützte Schnellladesystem ermöglicht laut ADS-TEC Energy besonders schnelles Laden auch an Standorten mit begrenzter Netzanschlussleistung und könne somit ohne zeit- und kostenintensive Netzausbaumaßnahmen „nahezu überall“ sehr einfach installiert werden. Der ChargePost verfügt über eine integrierte Batteriekapazität von 201 kWh und ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 300 kW oder 2 × 150 kW beim parallelen Laden zweier E-Autos.

Der ChargePost sei ein Produkt aus Baden-Württemberg, betont ADS-TEC Energy. Die Systemarchitektur sei gezielt auf den sicheren Betrieb kritischer Energieinfrastruktur ausgelegt und erfülle hohe Standards in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenhoheit und Betriebssicherheit. Die Kombination aus lokalem Batteriespeicher, intelligenter Steuerung und hoher Ladeleistung ermögliche einen stabilen, resilienten Betrieb auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen.