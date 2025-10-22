Porsche Macan GTS ab 104.200 Euro bestellbar

Porsche erweitert die neue, rein elektrische Generation des Macan mit dem ab 104.200 Euro kostenden Macan GTS um ein als besonders fahraktiv beworbenes Modell. Mit bis zu 420 kW/525 PS Overboost-Leistung, Hinterachs-Quersperre und Sport-Luftfederung mit Tieferlegung verschiebe er die Maßstäbe in punkto Agilität und Querdynamik, so die Stuttgarter. Die fünfte Variante des 2024 gestarteten Macan Electric wartet zudem innen wie außen mit eigenständigem Design und dunklen Akzenten an.

Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 3,8 Sekunden, binnen 13,3 Sekunden sind aus dem Stand 200 km/h erreicht. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Dafür teilt der Macan GTS sich mit dem Macan Turbo an der Hinterachse die größte und leistungsstärkste E-Maschine der Modellreihe mit einem laut Porsche hocheffizienten 900-A-Pulswechselrichter aus Siliziumkarbid. Sie stellt im GTS in Kombination mit der E-Maschine an der Vorderachse eine Leistung von 380 kW (516 PS) bereit. Aus dem Stand kommt das neue Modell mit Launch Control auf bis zu 420 kW (571 PS) Overboost-Leistung, das maximale Drehmoment liegt bei 955 Nm.

Wie beim Macan Turbo ist das Getriebe mit einer Übersetzung von 9,0 auf höhere Kräfte ausgelegt. Die kombinierte WLTP-Reichweite des Macan GTS beträgt bis zu 586 Kilometer nach WLTP-Norm. Binnen 21 Minuten lässt sich der Ladestand der 100-kWh-Hochvolt-Batterie an einer geeigneten Schnellladesäule von 10 auf 80 Prozent bringen. Die maximale Ladeleistung liegt dabei bei 270 kW.

Serienmäßig mit Sport-Chrono-Paket

Der Macan GTS ist serienmäßig mit Sport-Chrono-Paket ausgestattet. Jenes wurde um den aus der Elektroauto-Reihe Taycan bekannten Rundstreckenmodus erweitert. Dieser bereitet den Macan gezielt auf eine performante Fahrweise vor. Dafür kühlt der Rundstreckenmodus die Batterie deutlich stärker vor, um den mit der Erwärmung der Batterie verbundenen Leistungsverlust zu verzögern. Das Resultat soll eine spürbar verbesserte Performance unter hoher Belastung sein.

„Der neue Macan GTS bringt seine Kraft in typischer Sportwagen-Manier auf die Straße – mit einem Dreiklang aus heckbetonter Gewichtsverteilung, tiefem Schwerpunkt und intelligenter Kraftverteilung“, wirbt der Hersteller. „Neben dem Allradantrieb mit dem reaktionsschnellen elektrischen Porsche Traction Management (ePTM) ist Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) serienmäßig. Für bessere Traktion und mehr Agilität nutzt das System die elektronisch gesteuerte Differenzialsperre. PTV Plus sitzt direkt hinter dem Hinterachs-Motor und trägt so zur hecklastigen Gewichts-Balance von 48 zu 52 Prozent bei.“

Zudem hat der Macan GTS den niedrigsten Schwerpunkt innerhalb der Modellreihe. Die Fahrwerksingenieure haben die Sport-Luftfederung mit Niveauregulierung und Porsche Active Suspension Management (PASM) optimiert. Neben der modellspezifischen Abstimmung von Dämpfern und Stabilisatoren führe die Tieferlegung der Karosserie um zehn Millimeter „zu herausragender Agilität und Querdynamik“, erklären die Entwickler. Durch die optionale Hinterachslenkung lasse sich beides noch weiter steigern.

„Auch akustisch lebt der Macan GTS seine Emotionalität aus“, erklärt der Hersteller. „Sein Porsche Electric Sport Sound (PESS) verfügt über zwei GTS-spezifische Soundprofile mit differenzierter Ausprägung in den Modi ‚Sport‘ und ‚Sport Plus‘.“

Exterieur: schwarze Akzente und exklusive Seitenschweller

Der neue Macan GTS tritt eigenständig auf: Front-, Seiten- und Heckansicht prägen schwarz lackierte Elemente, ein Erkennungsmerkmal aller GTS-Modelle von Porsche. Besonders auffällig am Bug sind die abgedunkelten Matrix-LED-Hauptscheinwerfer sowie die stark konturierten Außenkanten oberhalb der Airblades. Ab Anfang 2026 wird Porsche für alle Macan-Modelle ein Sport-Design-Paket mit neuen Bug- und Heckverkleidungen und besonders sportlicher Optik anbieten. Der Macan GTS erhält dieses Paket als Erster – serienmäßig und in einer GTS-spezifischen Ausprägung: Die Kontrastelemente wie Einleger, Sideblades, Radlaufblenden und die Lippe des adaptiven Heckspoilers sind bei ihm schwarz ausgeführt.

Für den eigenständigen Auftritt sorgt zudem die geschärfte Geometrie der Seitenschweller, die zum Heck hin breiter auslaufend gestaltet sind. Auch das Unterteil des Hecks besitzt ein eigenständiges Design mit einem schwarzen Einleger sowie einer ausgeprägten Diffusorblende. Passend zu den Frontscheinwerfern sind die Heckleuchten abgedunkelt. Serienmäßig rollt der GTS auf 21 Zoll großen Macan-Design-Leichtmetallrädern in Anthrazitgrau. Optional verfügbar sind 22-Zoll-Räder im RS-Spyder-Design und gleicher Lackierung.

Mit Einführung des Macan GTS sind drei neue Farben für die Modellreihe verfügbar: Die historische Farbe Kreide kehrt zurück. Zudem stehen das GTS-typische Karminrot sowie – erstmals für einen Macan – Luganoblau zur Wahl. Neben den nun 15 Serienfarben ermöglicht die Porsche Exclusive Manufaktur im Rahmen des Farbe-nach-Wahl-Programms knapp 60 weitere Farbtöne.

Für einen noch sportlicheren Look ist der Macan GTS innen serienmäßig mit erweiterten Umfängen in sportlichem Race-Tex und mit Elementen in schwarzem Glattleder ausgestattet. Race-Tex setzt Akzente am beheizbaren Multifunktions-GT-Sportlenkrad, den Armauflagen der Mittelkonsole und Türen sowie am Steg der Schalttafel. Auch die Sitzmittelbahnen der Adaptiven 18-Wege-Sportsitze sind mit Race-Tex bezogen. Bei den Sitzwangen und Kopfstützen kommt Glattleder zum Einsatz.

Der GTS-Stil setzt sich im digitalen Anzeigenbereich fort: Die Außenfarbe des Kundenautos wird für die 3D-Visualisierung des Fahrzeugs im Zentral-Display herangezogen. Darüber hinaus trägt das Kombiinstrument einen „GTS“-Schriftzug. Viele Funktionen des serienmäßigen Sport-Chrono-Pakets lassen sich über die entsprechende App im Zentral-Display bedienen. Dazu gehören etwa die Aufzeichnung von Rundenzeiten und Telemetriedaten, das Hinzufügen neuer Strecken sowie die Sektor- und Rundenanalyse.

Auch der GTS wartet mit den Aufwertungen im Bereich der intelligenten Fahrerassistenzsysteme und digitalen Funktionen auf, mit denen Porsche den Macan zum Modelljahreswechsel unlängst aktualisiert hat. Hierzu zählen der Porsche Digital Key als Ergänzung zum physischen Schlüssel, neue Parkassistenz-Funktionen, ein KI-unterstützter Voice Pilot, ein erweitertes In-Car-Gaming-Angebot und eine auf 2.500 Kilogramm erhöhte maximale Anhängelast.