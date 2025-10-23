BYD Atto 2 ab 2026 auch als Plug-in-Hybrid erhältlich

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD weitet sein Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen in Europa aus. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird auch eine entsprechende Version des zunächst als Elektroauto eingeführten kompakten SUV Atto 2 exportiert.

Der Atto 2 DM-i (DM-i steht für Dual Mode-intelligent) soll als Plug-in-Hybrid eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern schaffen – „eine Leistung, die in dieser Klasse unübertroffen ist“, wirbt BYD.

Neben der Elektro-Reichweite wird in der kurzen Mitteilung zu der neuen Variante nur die kombinierte Gesamt-Reichweite von bis zu 1.020 Kilometern aufgeführt. Leistungsdaten des Antriebssystem oder der verbauten Batterie und deren Lademöglichkeiten nennt das Unternehmen nicht.

BYD hat zwei Versionen des Atto 2 DM-i angekündigt, die unterschiedlich große Batteriegrößen verbaut haben. Diese sollen auch jeweils andere Leistungs- und Reichweiten-Werte bieten.

Die angekündigten Plug-in-Hybrid-Versionen sollen sich optisch durch dezente Designänderungen von den Elektroautos der Baureihe absetzen. Dazu gehören ein größerer mittlerer Kühlergrill, dekorative Elemente im unteren Bereich der Frontstoßstange, der Wegfall der seitlichen Lüftungsschlitze in den vorderen Kotflügeln und ein neu gestaltetes Emblem an der Heckklappe.

Außerdem soll es eine neue Außenfarbe namens „Midnight Blue“ geben, die exklusiv für den Plug-in-Hybrid erhältlich sein wird. An den Abmessungen des 4,31 Meter langen Fahrzeugs ändert sich nichts. Offiziell vorgestellt werden sollen die teilelektrischen Versionen des Atto 2 in den nächsten Wochen.

Der Vorverkauf des Atto 2 DM-i soll zeitnah auf die Vorstellung folgen. Die Auslieferungen sollen im ersten Quartal kommenden Jahres starten. Zu den Preisen macht BYD noch keine Angaben. Die rein elektrische Variante ist mit der 45,1 kWh großen Batterie für 312 WLTP-Kilometer in Deutschland ab 31.990 Euro Listenpreis verfügbar. Die größere Batterie-Variante mit über 60 kWh Energiegehalt kostet 38.990 Euro.