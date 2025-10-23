Tesla Model Y erobert im September 2025 Spitzenposition in Europa zurück

Im September 2025 setzte sich das Tesla Model Y erneut an die Spitze der meistverkauften Autos in Europa. Das vollelektrische SUV kehrte nach neun Monaten Abstinenz an die erste Position der Zulassungsstatistik zurück, obwohl die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent auf 25.938 Fahrzeuge zurückgingen.
Die Daten stammen vom Marktforscher Dataforce, der laut der Automobilwoche 98 Prozent der Zulassungen in der EU, den EFTA-Staaten sowie Großbritannien erfasst. Nur Finnland und Portugal haben ihre Zahlen noch nicht gemeldet.
Das Jahr für das Model Y war von starken Schwankungen geprägt: Im Juni belegte das batteriebetriebene Mittelklasse-SUV noch den zweiten Platz, im Juli stürzte es auf Rang 60 ab, bevor es im August auf Platz 17 zurückkehrte. Die Spitze der Zulassungen wechselte im Verlauf des Jahres häufig, wobei neben Tesla auch der Dacia Sandero (vier Mal), der Renault Clio (drei Mal) und der Volkswagen T-Roc (ein Mal) ganz vorn standen.
Auf dem zweiten Platz im September landete der Renault Clio mit einem leichten Rückgang der Verkaufszahlen um 1,6 Prozent auf 20.147 Einheiten. Den dritten Platz belegte der Dacia Sandero, dessen Verkäufe um 3,2 Prozent auf 19.200 Fahrzeuge stiegen. Beide Modelle sind Kleinwagen.
Die Plätze vier bis sechs gingen an drei Volkswagen-Baureihen: den T-Roc, den Golf und den Tiguan. Insgesamt konnten die Wolfsburger dank der drei Modelle ihren Absatz im September um 9,7 Prozent auf 124.875 Fahrzeuge steigern, was 11.055 Fahrzeuge mehr als im Vorjahresmonat entspricht.
Nach den ersten drei Quartalen bleibt der Dacia Sandero mit 185.947 Zulassungen trotz eines Rückgangs von 8,3 Prozent die Nummer eins. Der Renault Clio folgt mit 170.256 Einheiten auf dem zweiten Platz. Der VW T-Roc hat dank eines Zuwachses von 2,5 Prozent auf 160.730 Fahrzeuge den VW Tiguan knapp hinter sich gelassen.
Kommentare
Ossisailor meint
Das Modell Y steht an der Zulassungsspitze. Gratulation! Da wollen wir mal drüber hinwegsehen, dass die Verkaufszahlen des Modells in Europa um rund 50 % eingebrochen sind in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, allen Facelifts und Incentives zum Trotz.
Dem Unternehmen wäre es sicher lieber, eine hohe Absatzsteigerung melden zu können statt diesen momentanen Spitzenplatz in der Zulassung.
IDFan meint
Man hat ein paar Monate Auslieferungen aufgespart. Ein kleiner, mieser Trick. Das Fahrzeug taugt nichts und das Image der Marke ist ruiniert. Daher wird Tesla in Europa ein furchtbares Jahr 2025 erleben und man fragt sich, was 2026 passiert? Denn auch da hat Tesla nichts zu bieten. Die Welt dreht sich und Tesla versucht weiterhin seine Oldtimer mit toxischem Image zu verkaufen.
Future meint
Platz 1 für Tesla ist wieder einmal ein hervorragendes Signal für die Elektromobilität in Europa. Die anderen Hersteller wollen noch immer nicht genug Elektroautos bauen – also muss Tesla das tun. Manche Hersteller können es ja auch nicht, weil sie damit zu wenig Geld verdienen. Teslas stehen seit Jahren an jeder Ecke in den westdeutschen Metropolen und das ist wichtig für den Mere Exposure Effect: Die Verunsicherten und Zweifelnden sehen daran, dass Elektromobilität im Alltag ganz selbstverständlich ist.
EVrules meint
Future – Tesla setzt im Jahrestrend alles andere als positive Signale. Wo der Gesamtmarkt an BEV wächst, sinken die Zahlen bei Tesla – d.h. genau das Gegenteil ist der Fall von deiner Behauptung, dass alle anderen nicht verkaufen wollten: Genau das machen sie und das mit und in einem wachsenden Markt.
eBikerin meint
„. Die anderen Hersteller wollen noch immer nicht genug Elektroautos bauen – also muss Tesla das tun.“
Lieber Future: eu-evs 2025 komplette Daten
VW:12,43%
Skoda: 8,64%
MB: 5,97%
BMW: 5,3%
Audi:4,65%
Kia:4,82%
Hyundai:4,08%
Tesla:2,72%
Das waren jetzt Marken.
IDFan meint
Hahaha, Tesla 2,72%. Aber immer noch besser als in Deutschland, wo man vom KBA ab nächstem Jahr nicht mehr im Text erwähnt wird, dank 0,6% Marktanteil.
Tinto meint
0,6%, aber “ stehen an jeder Ecke“
Humor hat er ja, der Futuro :-)
eBikerin meint
Und wenn man den Beitrag richtig liegst sollte man eines feststellen: was fehlt ist ein elektrischer Sandero mit vergleichbarer Reichweite und vergleichbarem Preis.
Der würde weggehen wie warme Semmeln. Ist aber wohl aktuell nicht möglich.
Future meint
Ja, das könnte sein. Aber auch ein perfekter elektrischer Sandero wäre halt kein Verbrenner und die Menschen wollen eben verbrennen. Es hilft nur Druck, um die Luft zu verbssern: Nullemissionszonen wie in den Niederlanden wünsche ich mir für die Großstädte im Land. Das klappt dort alles so gut trotz konservativer Regierung, weil es eben keine Autoindustrie gibt.
ZastaCrocket meint
Ich denke die Leute wollen nicht verbrennen. Die Leute wollen billig und einfach. Und in der Anschaffung sind die E-Autos nicht billig und für einen Mieter ist es nicht einfach mit de Laden. Und für den ist das Laden auch noch teuer. Wenn das geändert wird, ist der Drops gelutscht. Es geht alles über den Preis. Und für einen günstigen TCO wollen die Menschen einen Beweis/Erfahrungswerte. Bei meinem Cupra ist zwei Wochen vor Ende der Garantie der OBC kaputt gegangen. Hast Du eine Ahnung, was der gekostet hätte, wenn ihn die Garantie nicht abgedeckt hätte? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. ;-)
eBikerin meint
„Aber auch ein perfekter elektrischer Sandero wäre halt kein Verbrenner und die Menschen wollen eben verbrennen.“
Unsinn. Die Leute wollen günstig fahren. Darum ist der Sandero das beliebteste Auto bei Privatkäufern. Stell nen elektrischen Sandero für 20K (laut Dacia kaufen viele volle Hütte- der fängt nackt bei 12,5k an) mit 600km real Reichweite hin und der Drops ist gelutscht.
Ist aber eben aktuell finanziell nicht abbildbar,
EVrules meint
eBikerin – ein elektrischer Sandero ist bereits angekündigt. Die Meldung (mehrere) kann man hier auf der Plattform nachverfolgen, es soll 2027 soweit sein.
eBikerin meint
Ja angekündigt. Aber was wird der dann bieten? Und was wird der wirklich kosten?
Der Sandero ist das seit langem erfolgreichste Auto bei privat Käufern.
Und das hat genau einen Grund: günstig und robust.
Futureman meint
In welchem europäischen Land sind denn gerade die Förderungen ausgelaufen? Nur deshalb verkauft doch Tesla angeblich immer plötzlich viel mehr als sonst. Oder hat es einfach nur gedauert, bis sich der Shitstorm gelegt hat und die Käufer einfach wieder das Model mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen? Dazu kommt die nächsten Monate noch das Einsteigermodell, welches neue Käuferschichten erschließt. Da kann man gespannt auf das 4. Quartal sein.
Future meint
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen immer nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis einkaufen. Natürlich wird viel geredet und moralisiert im Land – das ist Volkssport. Aber viele Menschen können eben auch rechnen.
eBikerin meint
„ch bin der festen Überzeugung, dass die Menschen immer nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis einkaufen“
Da hast du auch recht – darum ist ja der Sandero das meistverkaufte Auto
David meint
Was soll das? Tesla hat ja nur ein Modell, dass sich irgendwie verschachern lässt und spart ein paar Monate auf, lässt die Lämmer zappeln, damit sie mal wieder einen guten Monat haben und solche Meldungen generieren.
Durchschaubar und ändert ja nichts am Absturz in Europa. Es ist ja hier schon gesagt worden, dass es erste Oktoberzahlen aus den Onlinesystemen gibt und die deuten auf einen Desaster-Oktober hin. In Norwegen zum Beispiel waren im Vormonat im gleichen Zeitraum über 3000 Zulassungen mehr zu attestieren, nämlich konkret 3.393 und jetzt sind es 291. Da läuft es also auf ein Zehntel vom Vormonat heraus.
Für das Gesamtjahr weist man jetzt in Europa 173.233 Zulassungen aus. Auf Jahr werden das, wenn es so weitergeht, 230.000 Zulassungen und damit 100.000 weniger als im Vorjahr. Was für ein Erdrutsch! Von 330 auf 230. Das ist Teslas Realität und über die Europazahlen können sie noch froh sein, wenn sie mit dem vierten Quartal in den USA vergleichen. Auch in China wird man deutlich unter Vorjahr abschließen.
Powerwall Thorsten meint
Game – Set – Match
Na, wie laufen die PUTs?
Alle Tesa Investoren spenden Dir und den Vorhersagen der Bürogemeinschaft eine Runde Mitleid.
Und Tschüss
NeutralMatters meint
Die Tesla-Aktie ist massiv überbewertet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist übertrieben weit von jeder realistischen Prognose entfernt.
Mit dieser Aktie passiert alles, aber nichts rationales.
Fred Feuerstein meint
Dann weißt du ja was zu tun ist: All in auf einem Put auf Tesla. Dann wirst du sehen ob du richtig liegst und im besten Fall damit Geld verdienen.
Haubentaucher meint
Na und? Aktien sind immer eine Wette auf die Zukunft, das passt schon.
hu.ms meint
Das einzelne modell – der hersteller/gruppe bei weitem nicht !
Marktanteil unter 10 % !
paule meint
An der Stelle müsste ein hums.bug Aufschlag und darauf hinweisen, mal beim Thema zu bleiben. Wo er nur steckt?
Fred Feuerstein meint
Bitte das ist doch nur bei seinen Themen so, aber alle anderen sollen bitte on topic bleiben…So ist das bei Sozialpädagogen, die haben einfach immer Recht…
Haubentaucher meint
„Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt!“ – monkey business
Mäx meint
Schnell nen Screenshot machen, das wird ja nie wieder passieren…oder wie war nochmal der Wortlaut?
Andi EE meint
Stimmt, Tesla ist in Europa am Ende. Jetzt ist es erwiesen. 🥱
paule meint
🤣🤣🤣
Future meint
In Wirklichkeit wissen natürlich auch Mary und Dav id, dass Tesla für den Wandel zur Elektromobilität weiter enorm wichtig ist. Welcher Hersteller sollte denn auch sonst die ca. 1,5 Mio. Teslas in 2025 verkaufen? Das will eben keiner machen.
Futureman meint
Vor allem haben die 1,5 Millionen einen Tesla trotz der negativen Berichterstattung gekauft. Die würden nicht unbedingt ein anderes Auto kaufen.