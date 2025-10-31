Toyota bringt „Century“ als neue Luxusmarke auf den Markt

Toyota hat auf der Tokio Motor Show ein luxuriöses GT-Coupé vorgestellt, das die Ausgründung der neuen Luxusmarke Century feiert. Die Marke ist als Konkurrent für Hersteller wie Rolls-Royce, Bentley oder Range Rover konzipiert und markiert einen neuen Schritt im Luxussegment des Unternehmens.

Das neue Coupé ist das dritte dedizierte Toyota-Century-Modell. Es ergänzt eine Limousine, die seit 1967 produziert wird, und ein 2023 vorgestelltes SUV. Erstmals verzichtet das Fahrzeug vollständig auf Toyota-Embleme.

Century wird als eigenständige Marke neben Daihatsu, Lexus, Gazoo Racing und Toyota selbst als „Spitze des Toyota-Konzernportfolios“ positioniert. Ziel ist es, besonders luxuriöse und in geringer Stückzahl produzierte Fahrzeuge anzubieten, die japanisches Handwerk und ein hohes Maß an Personalisierung betonen.

Die Einführung von Century soll laut Autocar gleichzeitig Lexus Spielraum geben, neue Chancen im oberen Premiumsegment zu erkunden. Das sei durch die Präsentation des sechsrädrigen LS und des einsitzigen Micro LS auf der Tokio Motor Show verdeutlicht worden.

Toyota-Vorsitzender Akio Toyoda betonte die Einzigartigkeit des Century: „Der ursprüngliche Century war ein Auto für sich allein.“ Das neue Coupé soll diese Tradition fortführen, wobei Rolls-Royce als ein wichtiger Wettbewerber genannt wird. Toyoda ergänzte: „Ich möchte es als Marke kultivieren, die den Geist Japans in die Welt trägt.“

Simon Humphries, globaler Designchef von Toyota, unterstrich die kulturelle Bedeutung der Marke: „Seit 1967 repräsentiert Century nicht nur das Beste von Toyota, sondern das Beste von Japan. Und die Mission ist es nun, diese Feier menschlicher Handwerkskunst in die Welt zu tragen.“

Über technische Details des laut Berichten womöglich teilelektrischen Coupés ist bislang wenig bekannt. Es hat eine ähnliche Größe wie der Bentley Continental GT, fährt jedoch etwas höher. Auffällig sind die Schiebetüren, die Zugang zu einem luxuriösen Dreisitzer-Innenraum bieten, der analoge und digitale Elemente verbindet. Die Gestaltung mit Schiebetüren und Einzelsitz vorne soll das Ein- und Aussteigen erleichtern und für einen markanten Auftritt sorgen.