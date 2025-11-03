AvD: Keine speziellen Reifen für Elektroautos nötig

Wer ein elektrisches Fahrzeug fährt, für den steht häufig der Umweltfaktor im Fokus. In diesem Zusammenhang wird oft auch über spezielle Reifen diskutiert, da ein geringerer Rollwiderstand die Reichweite erhöhen und Energie sparen kann. Benötigen elektrische Fahrzeuge also spezielle Reifen? Der Automobilclub von Deutschland (AvD) gibt hier leichte Entwarnung und empfiehlt einen Blick auf unabhängige Reifentests.

Grundsätzlich gilt, dass das Gesamtgewicht eines Elektro-Pkw durch die Batterie enorm gesteigert ist. Zudem sorgt das deutlich höhere Drehmoment schon beim Anfahren für eine größere Belastung der Reifen. Die Folge ist, dass herkömmliche Reifen an einem E-Auto deutlich schneller verschleißen.

Reifen für E-Autos sollen trotz der besonderen Belastung eine möglichst hohe Reichweite erzielen. Das entscheidende Kriterium ist hierbei der Rollwiderstand. Ein herkömmlicher Reifen hat einen Wert von 7 bis 9 kg/t. Diesen könnte man für mehr Reichweite reduzieren.

„Ein etwa fünf Prozent besserer Rollwiderstand entspricht etwa einem Prozent weniger Kraftstoffverbrauch“, erklärt Henning Klipp vom AvD-Partner Tempotire. Technisch gesehen stehe der geringere Rollwiderstand jedoch im Gegensatz zum optimalen Grip. Die Haftung auf der Straße, gerade bei schwierigen Verhältnissen wie Regen oder Matsch, sei aber ein großer Sicherheitsaspekt für alle Verkehrsteilnehmer und sollte stets an erster Stelle stehen.

„Damit sind die meisten Reifen heutzutage EV-ready“

„Bei der Reifenentwicklung hat sich zum Glück in den letzten Jahren sehr viel getan“, sagt Klipp. Viele Hersteller seien schon wieder davon abgegangen, spezielle Elektroauto-Reifen zu produzieren. Die Produktion und Lagerhaltung sei einfach zu teuer und dank moderner Gummimischungen gelinge oft ein guter Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Grip.

„Damit sind die meisten Reifen heutzutage EV-ready“, so der Experte. Aber nicht alle Hersteller bekämen diesen Mix gleich gut hin. Unabhängige Reifentests könnten bei der Kaufentscheidung helfen. Gemeinsam mit Tempotire hat der AvD vor Kurzem eine umfangreiche Prüfung von Ganzjahresreifen veröffentlicht. Im kommenden Jahr wird die Testreihe auch auf Sommer- und Winterreifen ausgeweitet.

Wichtig sei vor allem, dass Autohalter die Angaben in den Zulassungspapieren beachten, unterstreicht der AvD. Reifengröße, Traglast und ein Geschwindigkeitsindex seien dort erfasst. Das sogenannte EU-Reifenlabel gebe zudem schnell Aufschluss über die Kraftstoffeffizienz sowie die Nasshaftung des Reifens (Wert A ist Optimum). Doch je besser die Werte, umso teurer seien meist der Reifen. Ein Vergleich sei hier also angebracht.

Da die Sicherheit im Verkehr an erster Stelle stehen sollte, rät der AvD zu mehr Grip beziehungsweise Nasshaftung. Denn eine unfallfreie Fahrt diene letztlich auch der Umwelt.