Continental: Spezielle Reifen für Elektroautos „technologisch nicht notwendig“

Die Entwicklung von Reifen für Elektroautos folgt laut Continental-Reifenspezialist Philipp Must grundsätzlich ähnlichen technologischen Anforderungen wie die für Verbrenner, da beide Antriebsarten zunehmend mit schwereren Fahrzeugen konfrontiert seien. Der Prüfingenieur erklärt dem Portal Edison, dass die steigenden Fahrzeuggewichte die Anforderungen an die Tragfähigkeit erhöhen.
Zudem führt laut dem Experten der leisere Antrieb von Elektroautos zu einer stärkeren Schwerpunktsetzung auf komfortables Fahren, da die akustische Präsenz des Reifens in diesen Fahrzeugen größer ist als bei Verbrennern. Da es innerhalb der Antriebsarten sowohl leichte als auch extrem schwere Fahrzeuge gibt, hält Must eine technologische Trennung zwischen Elektro- und Verbrennerrreifen für nicht notwendig.
Die geringeren Höchstgeschwindigkeiten vieler Elektroautos können die Konstruktion von Reifen vereinfachen, da Hochgeschwindigkeitsreifen der Klassen W und Y besondere Anforderungen stellen. Dieser Vorteil wird jedoch teilweise durch die Notwendigkeit höherer Traglasten wieder kompensiert.
Allwetterreifen machen hinsichtlich der Reichweite von Elektroautos im Vergleich zu anderen Reifenarten dem Continental-Mann nur geringe Unterschiede beim Energieverbrauch aus, typischerweise im Bereich von drei bis vier Prozent. Entscheidend für die Reichweite seien Faktoren wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Streckenprofil und die Fahrweise.
Ein Erhöhen des Reifendrucks über den vom Hersteller angegebenen Wert hinaus für weniger Rollwiderstand wird von Must als gefährlich eingestuft. Der Rollwiderstand sinke nur marginal, doch verkleinere sich durch den höheren Druck die Aufstandsfläche des Reifens – das könne die Sicherheit auf regennassen Fahrbahnen beeinträchtigen.
Eine künftige Herausforderung für Reifenhersteller ist die Euro-7-Norm, die ab November auch den Reifenabrieb limitiert. Die Partikelemissionen seien bereits seit längerer Zeit Forschungsgegenstand, erklärt Must. Durch Verbesserungen beim Abrieb seien bereits Fortschritte erzielt worden. Das komme auch der Langlebigkeit von Reifen zugute.
Kommentare
MK meint
Zitat: „Die geringeren Höchstgeschwindigkeiten vieler Elektroautos können die Konstruktion von Reifen vereinfachen“
Etwas was ich hier schon mehrfach angesprochen hatte: Auch ein Tempolimit in Deutschland und damit einhergehend die elektronische Abriegelung von Neuwagen auf niedrigere Höchstgeschwindigkeiten könnten u.a. Reifen deutlich günstiger machen. So wie es jetzt ist, bezahlen durch die Hintertür alle Autofahrer dafür mit, dass ein paar wenige über 200 km/h fahren können…
Ben meint
Wofür ein Tempolimit? Um auf der Autobahn einzuschlafen wenn alles frei ist? Die meisten halten sowieso den Verkehr auf, da braucht es kein Tempolimit mehr. Kleine Info für dich, die Reifen werden nicht viel günstiger nur weil der Geschwindigkeitsindex niedriger ist. Aktuell ist es so, dass die „schnelleren“ Reifen gerne mal günstiger sind.
So wie es jetzt ist, zahlen alle Benzinfahrer dafür mit, dass die Dieselfahrer i.d.R. günstiger tanken können dank niedriger Besteuerung. Und nun?
F. K. Fast meint
Wenn du auf der normalen Autobahn einzuschlafen drohst, fahr besser auf einer abgesperrten Rennstrecke.
BEV meint
Was nützt es schnell zu fahren? Damit man dann 5 min früher am Ziel ist?
In Deutschland ist nichts schnell, außer die Autobahn.
MK meint
@Ben:
Als Elektroautofahrer interessiert mich die Kostenaufteilung zwischen Benzin- und Dieselfahrern recht wenig ;)
Und nur, weil es woanders auch ein Problem gibt, heißt das ja nicht, dass man dieses nicht angehen kann…
Und den Vergleich haben Sie ja gar nicht. oder wie viele Reifen auf dem deutschen markt kennen Sie, die nur für 130 km/h zugelassen sind? Es geht hier nicht um „Rasen“ und „noch schneller“…
Und wie Sie sagen: Selbst die, die schneller fahren wollen, können es nur selten. Von Fahrwerk über Bremsen und Reifen bis zur Sensorik muss aber alles darauf ausgelegt sein, theoretisch mit den hohen Geschwindigkeiten umgehen zu können. Auch die Crashtest-Anforderungen bei einem Kleinwagen mit 140 km/h Höchstgeschwindigkeit sind darauf ausgelegt, dass einem auf der Autobahn jemand am Stauende mit 250 km/h in den Kofferraum rasen kann.
Schauen Sie sich einfach mal die chinesische Version eines BYD Dolphin und die europäische Version an und vergleichen Sie mal: Sie werden exorbitante Unterschiede feststellen. Das beginnt schon damit, dass der europäische trotz identischer Fahrgastkabine 20 cm länger ist, um hier Zulassungsfähig zu sein…
Htr35 meint
Du kannst heute schon günstige Reifen kaufen z.B. mit T Index bis 190kmh. Ich kaufe weiter Michelin Reifen für 85€ und 300kmh Zulassung.
MK meint
@Htr35:
Und genau Ihr Kommentar zeigt doch das Problem, dass Sie 190 km/h für selbstverständlich halten und dafür sollen dann alle bezahlen auch wenn Auswertungen nach 90% der Autofahrer nie über 130 km/h fahren. Also: Wer braucht z.B. bei 130 km/h Tempolimit eine 190 km/h-Zulassung? Eine 140 km/h-Zulassung wäre doch mehr als ausreichend und würde Reifen sicher noch mal deutlich billiger machen…neben Fahrwerk, Bremsen, Sensorik usw….
David meint
Dein Problem ist nur, du hast den Beitrag nicht gelesen. Was den Reifen teuer macht, Ist eine Anpassung an die Spezifikationen W und Y. Was nicht gesagt wurde und auch nicht richtig wäre, ist, dass eine Anpassung der Höchstgeschwindigkeit nach unten stets eine finanzielle Entlastung bringt.
Unterhalb von T wäre es vermutlich sogar teurer. Das kann man sehr gut an Kontinenten mit Geschwindigkeitsbegrenzung wie den USA, Neuseeland oder Australien sehen. Für Straßenfahrzeuge gibt es ganz selten Reifen unterhalb der Spezifikation T.
Was einen Sommerreifen heute teuer macht, ist der gute Kompromiss zwischen den Eigenschaften Rollwiderstand, Geräusch, Nässehaftung und Verschleiß. Aufpreis gibt es für das Gewicht und die Pannensicherheit.
Deinen politischen Willen kannst du jedenfalls mit Bdiesem Argument nicht durchbringen.