Continental: Spezielle Reifen für Elektroautos „technologisch nicht notwendig“

Die Entwicklung von Reifen für Elektroautos folgt laut Continental-Reifenspezialist Philipp Must grundsätzlich ähnlichen technologischen Anforderungen wie die für Verbrenner, da beide Antriebsarten zunehmend mit schwereren Fahrzeugen konfrontiert seien. Der Prüfingenieur erklärt dem Portal Edison, dass die steigenden Fahrzeuggewichte die Anforderungen an die Tragfähigkeit erhöhen.

Zudem führt laut dem Experten der leisere Antrieb von Elektroautos zu einer stärkeren Schwerpunktsetzung auf komfortables Fahren, da die akustische Präsenz des Reifens in diesen Fahrzeugen größer ist als bei Verbrennern. Da es innerhalb der Antriebsarten sowohl leichte als auch extrem schwere Fahrzeuge gibt, hält Must eine technologische Trennung zwischen Elektro- und Verbrennerrreifen für nicht notwendig.

Die geringeren Höchstgeschwindigkeiten vieler Elektroautos können die Konstruktion von Reifen vereinfachen, da Hochgeschwindigkeitsreifen der Klassen W und Y besondere Anforderungen stellen. Dieser Vorteil wird jedoch teilweise durch die Notwendigkeit höherer Traglasten wieder kompensiert.

Allwetterreifen machen hinsichtlich der Reichweite von Elektroautos im Vergleich zu anderen Reifenarten dem Continental-Mann nur geringe Unterschiede beim Energieverbrauch aus, typischerweise im Bereich von drei bis vier Prozent. Entscheidend für die Reichweite seien Faktoren wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Streckenprofil und die Fahrweise.

Ein Erhöhen des Reifendrucks über den vom Hersteller angegebenen Wert hinaus für weniger Rollwiderstand wird von Must als gefährlich eingestuft. Der Rollwiderstand sinke nur marginal, doch verkleinere sich durch den höheren Druck die Aufstandsfläche des Reifens – das könne die Sicherheit auf regennassen Fahrbahnen beeinträchtigen.

Eine künftige Herausforderung für Reifenhersteller ist die Euro-7-Norm, die ab November auch den Reifenabrieb limitiert. Die Partikelemissionen seien bereits seit längerer Zeit Forschungsgegenstand, erklärt Must. Durch Verbesserungen beim Abrieb seien bereits Fortschritte erzielt worden. Das komme auch der Langlebigkeit von Reifen zugute.