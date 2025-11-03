Opel-Chef: 25.000-Euro-Elektroauto wird der Corsa der nächsten Generation sein

Opel will wie die Stellantis-Konzernschwester Citroën ein Elektroauto für 25.000 Euro anbieten. Markenchef Florian Huettl verriet nun mehr dazu, um was für ein Modell es sich handeln wird.

„Dieses 25.000-Euro-Auto wird der Corsa der nächsten Generation sein“, sagte der Manager im Gespräch mit Motorprofis.at. Um das als Hersteller zu schaffen, müsse man das Produkt komplett auf die Elektromobilität optimieren, das heißt von Anfang an dahin entwickeln. „Da müssen Sie ein paar Entscheidungen treffen, die die Kosten beeinflussen, darunter Batteriechemie und Antriebstechnik, aber auch eine voll optimierte Karosseriearchitektur.“

Das habe man beim ab 2026 erwarteten Corsa gemacht und damit komme man auch auf einen Einstiegspreis von 25.000 Euro. Mit der Konzernplattform STLA Small werde man diese Preisschwelle erreichen, was heute nicht möglich sei. „Das ist normal, die Elektromobilität ist nach wie vor in einem Stadium, in dem wir mit technologischen Weiterentwicklungen gerade im Bereich der Batterietechnik noch Kostensprünge haben“, erklärte der Opel-Chef.

Das könne man sehen, wenn man in die Vergangenheit schaut: Der Corsa Electric habe vor nicht allzu langer Zeit noch 35.000 Euro gekostet, heute sei man bei 28.000 Euro. Da sei also schon auch was passiert in der Kostenstruktur. Einen Ausblick auf die Designsprache gibt der im Sommer vorgestellte Corsa GSE Vision Gran Turismo (Artikelbild).

Produktion in Deutschland zu teuer

Ein wichtiger Teil der Kosten seien die Produktionskosten im Werk. Diese lägen in Deutschland ein Vielfaches über dem, was man in anderen Bereichen Europas heute leisten könne – zum Beispiel in Spanien oder der Slowakei. „Einen elektrischen Kleinwagen für 25.000 Euro in Deutschland zu bauen, schaffen wir nicht“, so Huettl.

Die Bundesrepublik habe hohe Arbeitskosten, im internationalen Vergleich sehr hohe Energiekosten und darüber hinaus ein Sozialsystem, das zu ungünstigen Kostenfaktoren führt. So habe Deutschland die höchsten Krankenstände in Europa. Das sei aber nicht neu, Opel baue kleinere Fahrzeuge schon lange in verschiedenen Ländern der EU, zum Beispiel den Corsa in Spanien und den Frontera in der Slowakei. In Deutschland produziere man eher das C-Segment, wie den Grandland.

Die Bezahlbarkeit spiele bei Elektroautos eine Rolle, sei aber nicht das einzige Argument. Ein Stromer koste mehr, die Batterie habe ihren Preis – dem stünden aber auch Vorteile gegenüber. Der Opel-Boss berichtet von seinem neuen Grandland, der über 10.000 Kilometer mit 18 kWh pro 100 Kilometer fahre. „Wenn Sie mit rund 20 Cent pro kWh zu Hause laden, kommen Sie auf 3,60 Euro pro 100 Kilometer. Dazu weniger Kosten bei der Wartung und bei den Schmiermitteln.“ So amortisiere sich der höhere Anschaffungspreis.

Die Ladeinfrastruktur spiele eine Rolle, man könne aber an der Autobahn laden oder bei der Arbeit oder beim Fitnessstudio. „Für uns ist das wirklich eine Einbahnstraße: Es geht hin in die Elektromobilität und die Kunden bleiben auch“, sagt Huettl.