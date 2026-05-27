Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé ab 154.700 Euro bestellbar

Das neue Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé ist bei Vertriebspartnern der Marke und online bestellbar. Zum Bestellstart stehen zwei Motorisierungen des ersten eigenen Elektroautos der Affalterbacher zur Wahl: Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé und Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé.

Erstmals kommen in einem vollelektrischen Serienfahrzeug Axialflussmotoren zum Einsatz. Der Sportwagen nutzt drei Elektromotoren, zwei an der Hinterachse und einen vorne. Zusammen erreichen sie eine Systemleistung von bis zu 860 kW/1169 PS. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 2,1 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 6,4 Sekunden. Mit „Driver’s Package“ liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 300 km/h.

Die Batterie ist auf hohe und wiederholt abrufbare Leistung, schnelle Energieaufnahme und hohe Leistungsdichte ausgelegt. An der Ladesäule erreicht das Coupé eine Ladeleistung von 600 kW. In 10 Minuten können über 460 Kilometer Reichweite nachgeladen werden. Der Ladezyklus von 10 auf 80 Prozent dauert 11 Minuten.

Im Fahrprogramm AMGForce S+ bietet das E-Auto ein „AMG typisches V8 Soundgewitter“. Dazu kommen eine haptisch-immersive Erfahrung mit Zugkraftunterbrechung bei simulierten Schaltvorgängen und ein angepasstes Fahrerdisplay im Zentraltuber-Design.

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Der AMG Race Engineer erlaubt es, Ansprechverhalten, Traktion und Kurvenverhalten gezielt zu steuern. Die Aerodynamik passt sich der Fahrsituation an. Je nach Konfiguration sind zwei aktive Venturi-Platten im Unterboden oder ein aktiver Heckdiffusor verfügbar.

Das AMG-Active-Ride-Control-Fahrwerk bietet den Angaben zufolge eine große Spreizung zwischen Sportlichkeit und Komfort, reduziert Wankbewegungen und gleicht einseitige Unebenheiten individuell aus. Die serienmäßige Hinterachslenkung arbeitet mit 6 Grad.

Zur Individualisierung stehen diverse Optionen bereit, darunter das Paket AMG Dynamic Plus, AMG Driver’s Package, Aerokinetics Venturi Flow, AMG Aerodynamik Plus, AMG-Performance-Sitz, AMG-Performance-Lade-Paket, Exterieur-Beleuchtung, Sky-Control-Panoramadach, Carbon-Design-Leichtbaudach, High-End-Surround-Soundsystem von Burmester, AMG-Night-Pakete und AMG-Zierelemente Carbon.

Zum Marktstart wird der Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé in Deutschland ab 154.700 Euro angeboten. Der leistungsstärkere Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé kostet mindestens 196.350 Euro.