Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé ab 154.700 Euro bestellbar

Das neue Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé ist bei Vertriebspartnern der Marke und online bestellbar. Zum Bestellstart stehen zwei Motorisierungen des ersten eigenen Elektroautos der Affalterbacher zur Wahl: Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé und Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé.
Erstmals kommen in einem vollelektrischen Serienfahrzeug Axialflussmotoren zum Einsatz. Der Sportwagen nutzt drei Elektromotoren, zwei an der Hinterachse und einen vorne. Zusammen erreichen sie eine Systemleistung von bis zu 860 kW/1169 PS. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 2,1 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 6,4 Sekunden. Mit „Driver’s Package“ liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 300 km/h.
Die Batterie ist auf hohe und wiederholt abrufbare Leistung, schnelle Energieaufnahme und hohe Leistungsdichte ausgelegt. An der Ladesäule erreicht das Coupé eine Ladeleistung von 600 kW. In 10 Minuten können über 460 Kilometer Reichweite nachgeladen werden. Der Ladezyklus von 10 auf 80 Prozent dauert 11 Minuten.
Im Fahrprogramm AMGForce S+ bietet das E-Auto ein „AMG typisches V8 Soundgewitter“. Dazu kommen eine haptisch-immersive Erfahrung mit Zugkraftunterbrechung bei simulierten Schaltvorgängen und ein angepasstes Fahrerdisplay im Zentraltuber-Design.
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Der AMG Race Engineer erlaubt es, Ansprechverhalten, Traktion und Kurvenverhalten gezielt zu steuern. Die Aerodynamik passt sich der Fahrsituation an. Je nach Konfiguration sind zwei aktive Venturi-Platten im Unterboden oder ein aktiver Heckdiffusor verfügbar.
Das AMG-Active-Ride-Control-Fahrwerk bietet den Angaben zufolge eine große Spreizung zwischen Sportlichkeit und Komfort, reduziert Wankbewegungen und gleicht einseitige Unebenheiten individuell aus. Die serienmäßige Hinterachslenkung arbeitet mit 6 Grad.
Zur Individualisierung stehen diverse Optionen bereit, darunter das Paket AMG Dynamic Plus, AMG Driver’s Package, Aerokinetics Venturi Flow, AMG Aerodynamik Plus, AMG-Performance-Sitz, AMG-Performance-Lade-Paket, Exterieur-Beleuchtung, Sky-Control-Panoramadach, Carbon-Design-Leichtbaudach, High-End-Surround-Soundsystem von Burmester, AMG-Night-Pakete und AMG-Zierelemente Carbon.
Zum Marktstart wird der Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé in Deutschland ab 154.700 Euro angeboten. Der leistungsstärkere Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé kostet mindestens 196.350 Euro.
Kommentare
South meint
Für mich passt Mercedes und Sport irgendwie nicht zusammen, davon abgesehen finde ich ihn auch nicht schön und vom Preis will ich gar nicht reden und Pseudo Sportwagen. Ugh.. Aber hey, da bin ich in mehrerlei Hinsicht nicht die Zielgruppe. Völlig ok.
Aber was man hier schön sehen kann. Neben dem Accu ist das Schnellladen der Schlüssel zum Durchbruch der eMobilität und genau da kann man sehen, wo die Reise hingeht. Auch wenn es noch dauern wird, bis sich das in die unteren Klassen runterfrisst, aber Laden <15Min wird Standard werden.
Also ich kann da nur für mich sprechen, aber wenn ich für 2,2T superschnell laden könnte, also das wärs mir sogar Wert. Das wird mit der Zeit auch günstiger und es wird mal Standard werden… ey, ich freu mich drauf…. aber ich muss noch ein paar Jahre mit 15-20 Min. vorlieb nehmen…
Mäx meint
Ich finde es gut, dass im Standard „nur“ 350kW schnell geladen werden kann und man für die so viel beworbenen max. 600kW und 11 Minuten 10-80% 2.200€ bezahlt werden müssen.
Also in Kürze:
Standard: 350kW, 10-80% 16 Minuten
Aufpreis: 600kW, 10-80% 11 Minuten
South meint
Mann, wen jucken bei dem Preis denn 2.200€ ?
Ein Kleinwagen braucht das vielleicht nicht unbedingt, aber als Erstwagen muss sowas ein eAuto auf Dauer schlicht können. Das wird mal Standard werden…
Mäx meint
Es geht ja gar nicht um die Kohle, wie du schon sagst, das sind nicht mal 2% Aufpreis.
In allen Videos wird aber nur über 600kW und 11 Minuten berichtet und dann muss ich das als Aufpreis wählen.
Anders gefragt: Wusstest du dass Serie nur die 350kW sind? Ich hab noch nirgends gelesen.
M. meint
Naja. Ich bin nicht der Kunde, aber wenn ich >150k€ ausgebe, würden die 2k auch nicht mehr stören.
Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was sich technisch am Fahrzeug durch diese Option ändert. Wenn es um bessere Kühlung geht, kann man das machen. Auf die theoretisch bessere Ladeleistung würde ich pfeifen.
Real ändert sich ja nichts. 400 kW Lader gibt es schon nicht flächendeckend, und alles über 400 kW ist die Ausnahme. 16 statt nur 11 Minuten nach 400 km Autobahn sind eh nicht das Thema für die meisten Menschen. Das muss man selbst ja erstmal schaffen.
wosis meint
niemand braucht 600kW, weil es fast keine 600kW Ladestationen gibt. Das macht man nur, damit man auf Social Media sagen kann, man kann so schnell Laden wie die Chinesen.
CJuser meint
Mit einem ähnlichen Preis war zu rechnen. Mal abwarten, ob noch ein, zwei schwächere Versionen nachgeschoben werden. Vor allem mit Heckantrieb.
RainerLEV meint
Technisch herausragend, da können sie stolz sein, aber die Optik :-(
Sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Lampenfisch mit einem Smart Nr. 3. Auch schlechten Geschmack muss man sich leisten können. Ok ich hör schon auf. In Mattschwarz geht’s vielleicht.
F. K. Fast meint
> Sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Lampenfisch mit einem Smart Nr. 3. Auch
> schlechten Geschmack muss man sich leisten können.
Genau aus diesem Grund wird er sich gut verkaufen.
Future meint
Das Lurchgesicht wird hier in der Tat nochmal etwas stärker betont als sonst. Aber der Lurch ist in der chinesischen Kultur ein Festessen. Vielleicht will Mercedes auf diese Weise wieder erfolgreicher werden mit dem hübschen Gesicht im wichtigsten Absatzmarkt. Symbole sind eben wichtig in Asien.