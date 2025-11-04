Deutsche Autoindustrie investiert massiv, doch vor allem im Ausland

Die deutsche Automobilindustrie will mit Rekordinvestitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren. Nach Angaben von Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), planen Hersteller und Zulieferer zwischen 2025 und 2029 weltweite Ausgaben von rund 320 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung.
Zusätzlich sollen etwa 220 Milliarden Euro in Sachinvestitionen wie den Neu- und Umbau von Werken fließen. Damit summieren sich die Investitionen in den kommenden fünf Jahren auf mehr als eine halbe Billion Euro. Doch ein Großteil dieser Mittel wird nicht in Deutschland investiert. Der Hauptanteil fließt ins Ausland, was Müller laut der Bild scharf kritisiert. „Alarmierend“, nennt sie diese Entwicklung, denn „der Standort Deutschland wird leider immer unattraktiver.“
Die Verbandschefin warnt, dass diese Verlagerung Folgen für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland haben werde. Müller fordert daher umfassende politische Reformen. Sie plädiert für weniger Regulierung und Bürokratie, günstigere Energiepreise und ein wettbewerbsfähigeres Steuersystem. „Die Liste der Aufgaben ist lang, jetzt muss die Politik die Ärmel hochkrempeln“, mahnt sie. Nur so könne Deutschland wieder zu einem attraktiven Standort für Investitionen werden.
Gleichzeitig betont Müller, dass die hohen Investitionen die Entschlossenheit der Branche zeigen. „Wir arbeiten mit aller Kraft und hohen Investitionen daran, auch künftig die weltweit besten digitalen und klimaneutralen Produkte für die Mobilität der Zukunft anzubieten.“
Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Entwicklung neuer Antriebstechnologien. Besonders stark fließt das Geld in die Elektromobilität. Müller sieht darin den wichtigsten Weg in die Zukunft, schließt aber andere Technologien nicht aus. „Wir sind überzeugt: Elektromobilität wird weit überwiegend der Antrieb der Zukunft sein, aber Plug-in-Hybride, Wasserstoff sowie erneuerbare Kraftstoffe müssen als Teil der Lösung anerkannt werden.“ Nur mit diesem Mix lasse sich Klimaschutz wirksam umsetzen. „Klimaschutz gelingt nicht mit der Technologie-Scheuklappe“, so Müller.
Kommentare
CJuser meint
Neutral betrachtet macht es doch durchaus Sinn, Fahrzeuge vorrangig dort zu produzieren, wo sie gekauft werden. Oder nicht? Auf jeden Fall sinnvoller, als ein Auto aus deutscher Produktion ans andere Ende der Welt zu schippern.
M. meint
Ja, durchaus.
Umgekehrt gilt das allerdings auch.
paule meint
Eigentlich ein Witz, ein Autowerk im Ausland zur deutschen Automobilindustrie zu rechnen. Die Besitzverhältnisse sind doch erstmal egal. Es geht um die Steuern, Arbeitsplätze, SV Beiträge.
Holger meint
Unterstützt die Produktion und Arbeitsplätze in Deutschland. Kauft Tesla *g*
M. meint
Es gibt Mindeststandards. Produktion alleine reicht nicht. Sorry.
volsor meint
Die gibt es bei Deutschen Herstellern seit wann?
South meint
Wenn interessiert denn noch wirklich was der rückwärtsgewandte Verein noch zu sagen hat? Die krächzt immer das gleiche. Alles anderen sind Schuld… und das offen gelogene Argument der fehlenden Technologieoffenheit. Wirklich?
Und genau da hakt es in der Brache, es sind mangelnde Reformen in den Firmen. Man geht die alten Strukturen nicht mehr an und neue baut man gar nicht mehr erst auf… was bauen denn die deutschen Hersteller im Ausland aus? Doch nicht die Verbrennertechnik. Natürlich muss auch der Staat bei Bürokratie und Strom seine Hausaufgaben machen, aber die internen Kosten und die Prozesse, da muss der Hersteller ran. Alte und/oder nicht wertschöpfende Prozesse/Mitarbeiter müssen schlicht abgebaut oder umgeschult werden…
Mary Schmitt meint
Wo denn sonst? Ich erinnere gerne an den VW Standort Brüssel, der damals nur gegründet wurde, damit man die günstigeren Versionen des Golf realisieren konnte. Das war die Reaktion auf die 40-Stunden-Woche. Ein Golf Grundmodell war schon 1974 nicht mehr in Deutschland kostendeckend zu bauen, der Fiesta von Ford und der Corsa von Opel kamen gleich zu Beginn ihrer Karriere aus Spanien. Schon vor 50 Jahren war also klar, dass Deutschland ein zu teurer Standort ist. Wenn jetzt das Elektroauto zu 25 k oder zu 20 k kommt, kommt es natürlich nicht aus Deutschland. Ich bin aber auch nicht sicher, ob man das anstreben sollte. Denn die Tätigkeiten in der Produktion sind immer simpler geworden, können mittlerweile von Schülern als Ferienarbeit gemacht werden.
Jörg2 meint
Dann ist das alles umsonst?
Fördergelder vom steuerzahlenden Bürger
Kurzarbeitergeld vom steuerzahlenden Bürger
…
Die deutsche Autoindustrie wandert ab.
Ich mache mir da Sorgen um den Wirtschaftsstandort D. Andere finden das normal.
Welche Industrieansiedlungen mit der Schaffung von mehr als 1.000 Industriearbeitsplätzen, mit Ausstrahlung auf mittelständische Zulieferer, mit der Hebung der Kaufkraft in der Region…. gab es in D in den letzten 10…15 Jahren?
Deine Mudder meint
Sowas passiert wenn man funktionierende Kraftwerke abreißt und Einwanderung in die Sozialsysteme forciert (Stichwort Lohnnebenkosten). Dazu noch überbordende Bürokratie.
volsor meint
Ich wusste nicht das hier Rechte Hetzer zugelassen sind.
E.Korsar meint
„Klimaschutz gelingt nicht mit der Technologie-Scheuklappe“, so Müller.
Der FCEV-Pkw ist tot. Das Pferd braucht keine Scheuklappen mehr.