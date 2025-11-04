Ayvens bietet Batterie-Zertifikate für gebrauchte Elektroautos

Das französische Unternehmen Ayvens verwaltet eigenen Angaben nach rund 600.000 Elektrofahrzeuge in 42 Ländern. Ayvens Carmarket, eine Handelsplattform zur Vermarktung der Gebrauchtwagen aus dem Leasinggeschäft des Unternehmens an Autohändler, führt nun in Europa sogenannte SoH-Zertifikate (State of Health, „Gesundheitszustand“) für gebrauchte Elektroautos ein.

Da die Batterie den wertvollsten Bestandteil eines E-Autos darstellt, spielt ihr Zustand eine zentrale Rolle bei der Bestimmung des Wiederverkaufswerts. Das SoH-Zertifikat von Ayvens Carmarket zeigt die aktuelle Batteriekapazität als Prozentsatz der ursprünglichen Kapazität an und liefert Informationen über die Batteriegesundheit sowie die tatsächliche Reichweite. Dies soll das Vertrauen in gebrauchte Elektroautos stärken.

Die Batteriediagnosen von Ayvens Carmarket werden über akkreditierte Unternehmen durchgeführt, die von der European Car Remarketing Association (CARA) zertifiziert sind. Die Diagnosen basieren auf dem direkten Auslesen des SoH-Werts aus dem Batteriemanagementsystem, das kontinuierlich zentrale Parameter wie Spannung, Temperatur, Ladehistorie und aktuelle nutzbare Kapazität überwacht. So lässt sich der Batteriezustand präzise bestimmen.

Aktuell sind SoH-Zertifikate für Elektrofahrzeuge in den Ayvens-Carmarket-Gebrauchtwagenverkaufsstellen und auf den Websites in Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Portugal und den Niederlanden verfügbar. In den kommenden Monaten soll die Zertifizierung in den meisten übrigen europäischen Ländern eingeführt werden.

Obwohl anfängliche Bedenken hinsichtlich der Lebensdauer von Batterien bestanden, zeigen Daten, dass moderne Batterien in Elektroautos besser halten als erwartet. „Der Markt leidet jedoch nach wie vor unter falschen Vorstellungen, die hauptsächlich auf die mangelnde Transparenz hinsichtlich des Batteriezustands zurückzuführen sind, was eines der größten Hindernisse für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen darstellt“, so Ayvens Carmarket.

Ayvens Carmarket betont die Bedeutung der SoH-Zertifikate für den Gebrauchtwagenmarkt. Die Batterieleistung sei ein wichtiges Anliegen für Kunden, die den Kauf eines gebrauchten Stromers in Betracht ziehen. Mit der neuen SoH-Zertifizierung biete man mehr Transparenz und helfen Kunden, mit Vertrauen zu kaufen, während gleichzeitig der wachsende Markt für gebrauchte E-Fahrzeuge und der Übergang zur Elektromobilität unterstützt werden.

Der Gebrauchtwagenmarkt sei eine wichtige Säule der Kreislaufwirtschaft, so Ayvens Carmarket. Er trage dazu bei, die Lebensdauer von Fahrzeugen zu verlängern, Abfall zu reduzieren und die Massenakzeptanz von Elektrofahrzeugen vorzubereiten, während gleichzeitig die Reduzierung der CO2-Emissionen unterstützt werde.