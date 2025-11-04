Ex-Stellantis-Chef Carlos Tavares rechnet mit dem Konzern, der Branche und der Politik ab

Carlos Tavares hat den Stellantis-Konzern auf Rentabilität getrimmt und dazu eine aggressive Kostenstrategie verfolgt. Weil er dabei nach Meinung vieler zu weit gegangen ist und sich das Autounternehmen doch nicht so gut entwickelte, musste er 2024 den Chefposten abgegeben. In einem Buch rechnet der Branchenveteran mit seinem früheren Arbeitgeber, der Branche und der Politik ab.
„Der größte Fehler der Europäischen Kommission war es, sich nach dem ‚Dieselgate‘ von 2015 an der europäischen Automobilindustrie zu rächen, anstatt nur Volkswagen anzugehen, das bei den CO₂-Emissionen seiner Motoren betrogen hatte“, so Tavares laut der Automobilwoche. „Sie (die EU-Kommission) wurde dogmatisch und hörte den Herstellern überhaupt nicht zu.“
Die Lösung hätte nach Ansicht des 67-jährigen Portugiesen darin bestanden, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor schrittweise entsprechend ihrer CO₂-Emissionen zu verbieten und eine schrittweise Erhöhung des Anteils von Elektrofahrzeugen vorzuschreiben.
Mit Blick auf den wachsenden Einfluss chinesischer Unternehmen in Europa schreibt Tavares: „Indem Europa die Nachfrage ausschließlich auf Elektroautos beschränkt hat, hat es chinesischen Herstellern Tür und Tor geöffnet.“ Die zum Schutz der heimischen Industrie eingeführten EU-Zölle auf in China gebaute Stromer würden nicht funktionieren. Der Vorsprung der Volksrepublik bei Batterien sei schon erheblich und die Unternehmen hätten noch mehr zu bieten. „Europa hat ihnen den europäischen Markt und seine Industrie auf dem Silbertablett serviert“, so Tavares.
Stellantis-Zukunft laut Tavares unsicher
Stellantis ist einer der größten Autohersteller Europas und vereint 14 Marken, darunter den deutschen Autobauer Opel. Der frühere Konzernchef zweifelt in seinem Buch, dass die Gruppe auf Dauer bestehen bleiben wird. Er befürchte, „dass das Gleichgewicht zwischen Italien, Frankreich und den USA zerbrechen könnte“. Das Überleben des Konzerns als eigenständiges Unternehmen werde davon abhängen, dass das Management „jeden Tag“ auf Einheit achte.
Im Interview mit Le Point schildert Tavares seine Version des Abgangs bei Stellantis im Dezember 2024. Verwaltungsratspräsident John Elkann sei nicht einverstanden mit seinem Kurs gewesen. Stellantis habe sich entscheiden müssen: „Entweder die Produktion von Elektroautos zu bremsen, wie es alle jammernden Hersteller taten, die erklärten, dass sie es nicht schaffen würden, oder ihre Bremsmanöver zu nutzen, um zu beschleunigen und die Führung im Wettlauf um die Elektromobilität zu übernehmen.“ Er habe sich für die zweite Variante entschieden, der Strategieplan sei aber im Verwaltungsrat auf Kritik gestoßen.
„An einem Abend im Dezember, als ich auf der Rennstrecke von Estoril in Portugal war, rief mich John Elkann an und sprach von einem Vertrauensverlust mir gegenüber. Vertrauen ist gegenseitig … Also habe ich Elkann gesagt, dass es besser wäre, wenn wir uns trennen. Die Vereinbarung wurde innerhalb von 48 Stunden ausgehandelt, und mein Ausscheiden wurde am Ende des Wochenendes bekannt gegeben.“
Seinen konsequenten Fokus auf die Kosten verteidigte Tavares, auch wenn dies häufig zu Arbeitsplatzabbau führte. „Das sind die idiotischen Vorurteile der europäischen Gesellschaft, die leugnen, dass Kostensenkungen für das Überleben eines Unternehmens unerlässlich sind.“ Um wettbewerbsfähig zu sein, benötige man Innovation. Diese finanziere man durch die Produktivität jener Technologien, die man bereits beherrsche. „Wenn man sehr gut darin ist, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herzustellen, senkt man die Kosten für diesen Bereich, um Innovationen im Bereich der Elektromobilität zu finanzieren.“
Kommentare
Dirk meint
Ein bekennender Totepferdereiter. Immerhin gibt er es offen zu.
Dass die Autoindustrie den Trend verschlafen hat erwähnt er mit keinem Wort.
Ich sag nur: Nokia.
Ausserdem waren am Dieselgate NICHT nur VW beteiligt.
David meint
Er hatte konsequent das Elektroauto ignoriert und keine substanziellen Investitionen getroffen. Das war bis 2023 erfolgreich und bescherte sehr gute Margen. Wie das eben ist, wenn man nur im Hier und Jetzt lebt ohne für später vorzusorgen. Als man das zu spät realisierte, schmiss man ihn raus.
Trotzdem steht Stellantis jetzt im Regen. Er hat seinem Nachfolger einen Scherbenhaufen hinterlassen. Der hat jetzt keinen leichten Job. Denn bei VW waren die entscheidenden Moves bereits 2018 von Müller mit zweistelligen Milliarden-Investitionen angestoßen worden. Die ersten Fahrzeuge auf STLA-Small werden Ende 2026 gebaut. Mehr als sechs Jahre später im Vergleich zur MEB Plattform.
Diesen Vorsprung wird Stellantis in den nächsten Jahren nicht einholen können. Da geht es nicht nur um technologischen Vorsprung, sondern besonders um Skaleneffekte. Zudem ist das Markengefüge bei Stellantis ungeordnet. Da wird man viel investieren müssen an Geld und Gehirnschmalz.
CaptainPicard meint
Hä? Genau das System gibt es doch?! Zwar ohne Verbote aber halt mit Strafzahlungen für besonders viel CO2-Ausstoß, was ja aufs selbe rauskommt. Und die schrittweise Erhöhung des Anteils von Elektroautos ergibt sich automatisch durch die sich verschärfenden CO2-Flottenziele.
Verstehe nicht was er jetzt anders gemacht hätte.
F. K. Fast meint
Klingt für mich als hätte er lieber Diesel weiter bauen dürfen. Ist aber auch unlogisch, weil er ja zugibt, dass die Chinesen bei Elektro schon so weit sind. Um also als Europäer wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie sich auf Elektro fokusieren.
Ich weiß nicht, wie Stellantis qualitativ vor seiner Zeit war, aber zumindest bei Elektroautos gibt es zwar viele im Angebot, aber vor qualitativ gibt es viel Luft nach oben. Die Probleme mit den häufig ausfallenden Bordladern hätte man im Kundeninteresse lösen sollen, z.B. dass sie durch bessere Modelle auch nach Garantieablauf ersetzt würden. Das hätte zwar Geld gekostet, aber den Wert der Gebrauchten und das Vertrauen in die Marke gehoben. Je höher der Wert der Gebrauchten, umso mehr sind Neuwagenkäufer bereit, mehr auszugeben.