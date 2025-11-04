Tesla Model Y Standard läuft ab sofort in Deutschland vom Band

Seit etwas weniger als einem Monat ist die neue reduzierte Version des Tesla Model Y auch hierzulande bestellbar. Wie der Hersteller nun verkündete, ist die Produktion des „Model Y Standard“ im europäischen Werk in Brandenburg nahe Berlin gestartet. Diese Version läuft außerdem in den USA sowie in China vom Band. Die Auslieferung an deutsche Kunden soll November/Dezember starten.

Das heckgetriebene Elektroauto kostet in Deutschland ab 39.990 Euro, die darüber positionierte Variante „Premium“ mit Hinterradantrieb 10.000 Euro mehr. Zuvor wurden mindestens 44.990 Euro für die Baureihe aufgerufen. Um den Preis zu senken, hat Tesla einige Veränderungen am Model Y vorgenommen.

Beim Model Y Standard wurden die bei der seit diesem Jahr gefertigten jüngsten Generation vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten entfernt. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als bei den höherpreisigen Ausführungen.

Die Auswahl an Lackierungen ist auf Weiß, Schwarz und Grau beschränkt. Die letzteren beiden Farben kosten 1.300 Euro Aufpreis. Bei der Standard-Version ist darüber hinaus die Reichweite mit 534 Kilometern nach WLTP-Norm geringer, die anderen Versionen schaffen von 580 bis 622 Kilometer. Das Model Y Standard hat auch eine weniger starke Beschleunigung, in 7,2 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Maximal sind wie bei den Premium-Versionen mit Hinterrad- und Allradantrieb 201 km/h möglich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Die Basis-Räder des Model Y Standard sind 18 statt 19 Zoll groß und zeigen ein neues Design. Es kommen passive statt frequenzabhängige Stoßdämpfer zum Einsatz. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell und sie haben auch keine Abblendautomatik. Die Standard-Version weist ein nicht durchsichtiges Glasdach auf, die anderen Varianten bieten ein Panorama-Glasdach.

Innen wurden weitere Anpassungen vorgenommen. So finden sich ein nur manuell justierbares Lenkrad, ein weniger raffinierter Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank und keine hintere Sitzheizung. Es gibt außerdem eine andere, offene Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung wird nicht geboten. Man sitzt zudem auf Stoff- statt Kunstledersitzen. Letztere sind beheizt, aber nicht belüftet. Bei den hinteren Sitzen entfällt auch die Heizung, sie sind außerdem nur manuell umklappbar statt elektrisch verstell- und umklappbar.

Die in den USA mit dem Model Y Standard vorgestellte abgespeckte Standard-Variante der Mittelklasse-Limousine Model 3 ist hierzulande bislang nicht verfügbar. Diese Baureihe kostet damit weiter ab 39.990 Euro.