Analyse: 5 Trends, die die globale Automobilindustrie neu gestalten

Eine Studie der Boston Consulting Group (BCG) zeigt, dass die globale Automobilbranche vor einem tiefgreifenden Wandel steht. Die Untersuchung beschreibt, wie sich Verbraucherpräferenzen verändern – weg von traditionellen Markenbindungen, hin zu Elektromobilität, digitalen Kauferlebnissen und größerer Offenheit gegenüber chinesischen Automarken.
Laut der Studie verlieren etablierte Hersteller an Markentreue: Nahezu zwei Drittel der europäischen Autokäufer – rund 63 Prozent – sind bereit, die Marke zu wechseln. Etwa ein Drittel sucht nach einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, während 32 Prozent einfach etwas Neues ausprobieren möchten. Nur in Deutschland zeigt sich ein anderes Bild: Hier will etwa die Hälfte der Befragten ihrem aktuellen Hersteller treu bleiben.
Gleichzeitig gewinnen chinesische Marken international an Bedeutung. In Brasilien würden 36 Prozent der Konsumenten den Kauf eines chinesischen Autos in Betracht ziehen, in Europa sind es zwischen 10 und 20 Prozent – deutlich mehr als der derzeitige Marktanteil von 4 Prozent. In China selbst sind heimische Fahrzeuge längst zur Norm geworden: 85 Prozent der Befragten sind offen für ein inländisches Auto, während der frühere Statuswert westlicher Marken abnimmt. Die USA bilden eine Ausnahme: Hier würden nur 7 Prozent ein chinesisches Modell in Erwägung ziehen.
Der Umstieg auf reine Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) schreitet weiter voran: Weltweit geben 71 Prozent der aktuellen Elektroauto-Fahrer an, sich auch beim nächsten Kauf wieder für ein Elektroauto zu entscheiden. Dennoch bleibt Skepsis: 24 Prozent der Europäer und 28 Prozent der US-Amerikaner sagen, sie würden niemals ein BEV kaufen. Besonders ältere Menschen zeigen Vorbehalte – in den USA wollen 39 Prozent der über 61-Jährigen nicht auf Elektro umsteigen, verglichen mit 10 Prozent der 18- bis 30-Jährigen. Viele überschätzen laut der Studie die Ladezeit und den Aufwand beim Laden, was eine zentrale Hürde für breitere Akzeptanz darstellt.
Auch mit Blick auf autonomes Fahren zeigen sich gemischte Reaktionen: 79 Prozent der Fahrer, die bereits halb- oder hochautomatisierte Funktionen nutzen, empfinden diese als hilfreich; 45 Prozent der Nichtnutzer stimmen dem zu. Während 61 Prozent der chinesischen Befragten bereit wären, in ein vollautonomes Taxi zu steigen, liegt die Zustimmung in den USA bei 34 Prozent und in Europa bei 29 Prozent.
Die Studie betont zudem die wachsende Bedeutung digitaler Kauferlebnisse: Mehr als 40 Prozent der Käufer unter 45 Jahren – und 44 Prozent der 18- bis 30-Jährigen – könnten sich vorstellen, ein Auto online zu kaufen, ohne es vorher gesehen zu haben. Digitale Dienste wie Software-Updates „over the air“ oder nahtlose App-Integration werden zunehmend als selbstverständlich erwartet.
„Automobilhersteller können nicht einfach dem Markt folgen – sie müssen ihn gestalten“, so Albert Waas von BCG. Wer die Kundenbedürfnisse verstehe, Produkte lokal anpasse und in Software sowie Technologie führe, werde in der nächsten Dekade erfolgreich sein. BCG-Berater Felix Stellmaszek betont die Dringlichkeit: „Disruption kommt von allen Seiten – Konsumentenprioritäten verschieben sich, Loyalität schwindet, chinesische Marken fordern die Platzhirsche heraus, und BEVs gewinnen stetig an Boden.“ Der Wandel der kommenden Jahre zwinge Hersteller, ihre Strategien für Entwicklung, Vertrieb und Kundenbindung neu zu denken.
Kommentare
Jörg2 meint
Ob hier alle Begrifflichkeiten durch jedweden sonstwie Interessierten geteil werden, ist sicherlich fraglich, aber auch egal.
Die alte Verbrennerindustrie ist zunehmend in Schwierigkeiten, ihr Geschäftsmodell aufrecht zu erhalten. Es schein, als ob sie im neuen Geschäftsmodell nicht wirklich anzukommen scheint. 2x Feuer unter dem Dach. Meine Vermutung: Wir nähern uns dem Kipppunkt.
F. K. Fast meint
Ein Auto online, ohne Sitz- oder Bedienprobe, zu kaufen, können sich nur Leute leisten, die so viel Geld haben, um es als Wegwerfprodukt betrachten zu können.
Jörg2 meint
Ich vermute, dass ist nicht gemeint.
Der Online-Kauf ist auch möglich, wenn man sich vorher das gewünschte Modell (vielleicht in anderer Farbe, anderer Ausstattung…) im CarSharing, zur Miete, im Ausstellungsraum… angesehen hat. Also eigentlich nicht weit weg, vom jetzigen „Offline-Kauf“, bei dem (wenn es denn um Bestellfahrzeuge geht) auch selten die exakte Beispielausführung im Autohaus steht.
Ich habe mir sagen lassen, dass MediaMarkt&Co darunter leiden, dass Kundschaft sich zwar die Technik im Laden ansieht, eventuell Beratung einholt, dann wohl aber oft im WWW sonstwo kauft. Auch hier geht es wohl selten um Wegwerfprodukte (?).
Micha meint
Oder Leute, die es sich nicht leisten können oder wollen, beim Auto auf besonderen Komfort zu achten. Wenn man nicht gerade stark außergewöhnliche Körperproportionen hat und einfach nur ein Fortbewegungsmittel braucht, kann man quasi jedes Auto passabel fahren.
Elvenpath meint
Außer in den rumpelbuden von Tesla. 2010er Niveau von Renault und co
M. meint
Ich schätze, was Leute „können“ und was Leute „wollen“, ist beim Invest von mehreren 10.000 Euro nicht das gleiche.
Ich für meinen Teil will anständig sitzen, und diese Fähigkeit, das bereitzustellen, spreche ich mindestens 50% der Automodelle ab.
Für mich. Und ich bin weder 1,50m noch 2,30m, und einen BMI von 45 habe ich auch nicht.
Bei VW würde ich z.B. (wenn ich einen VW wollte…) nur den Ergo-Sitz nehmen. Der Standardsitz passt mir auf Langstrecke nicht. Geht, ja. Aber macht keinen Spaß. Mit mit elektrischer Bedienung nichts zu tun.
Im Ioniq 6 sitzen (schau mal YT) die einen Tester gut, die anderen „so lala“. Und da sind auch keine menschlichen Kuriositäten dabei. „So lala“ ist für das Geld halt nicht akzeptabel, aber ob es gut ist oder nicht – das muss man ausprobieren. Und das geht Online ganz schwer.
Menschen, die nur im Dorf rumfahren, brauchen diese Anforderungen natürlich nicht zu stellen. In den 10 Minuten merkt man keinen Unterschied.
David meint
Disruption ist offenbar immer noch das Modewort von einigen Beratern. Es ist aber hier weitgehend unangebracht. Es sind Transformationen und Entwicklungen. Verschiebungen, sagen sie ja sogar selber. Eine Disruption wäre dagegen die Umwälzung eines Marktes durch eine neue Technologie oder durch eine neues Geschäftsmodell.
Hier werden aber mehr die Einstellungen von Menschen zu aktuellen Technologien und Produkten abgefragt. Beim Elektroauto hat man schon gemerkt, es ist eine sehr langsame Entwicklung, bis man alle Fahrzeugkäufer mitgenommen hat. Eine Entwicklung, die sogar erforderte, ein Schritt zurück zu machen und neue Verbrenner und Hybride anzubieten. Eine Disruption ist das eigentlich nur für Tesla. Denn sie haben keine Verbrenner. Wie Kodak keine Digitalkameras hatte.
Wenn das autonome Auto kommt, wird das auch nicht grundsätzlich eine Disruption. Es ist immer noch ein Auto. Es wird eine Disruption für die Logistikbranche, die Öffis und Ride Hailing Anbieter. Bisher ist damit aber noch kein Geld zu verdienen. Das braucht noch ein paar Jahre.
Jörg2 meint
Bin gespannt, wann hier die erste Schmähung des Boten kommt.
David meint
Siehst du in den Feststellungen des Berichts irgendeinen Rettungsanker für Tesla? Ich nicht.
Jörg2 meint
Musst Du Dir Deine Trigger-Begriffe nun schon selbst vorhalten?
Ich suche keine „Rettungsanker“ für irgendeinen Autohersteller.
Es scheint für Dich und einige andere(?) schwer zu merken zu sein, dass mich einzelne Unternehmen nicht intererssieren. Mich interessiert die Marktumstellung und ob sich hierbei die gleichen grundsätzlichen Dingen zeigen, wie sie in der Wirtschaftshistorie zu sehen sind und wie sie Einzug in die allgemeinen Lehrmeinungen der Wirtschaftswissenschaften gefunden haben. Kurz: Ich finde es spannend, die Theorie in Praxis zu erleben.