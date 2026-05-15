Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Steigende E-Auto-Nachfrage wirkt sich auf Verbrenner-Restwerte aus
Die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos steigt durch Spritpreise und Förderprogramme. Das dürfte absehbar die Verbrenner-Restwerte drücken. Mehr »
Studie: Preiskampf an Ladesäulen verschärft sich
Deutschlands Ladenetz wächst schneller als der E-Auto-Bestand. Betreiber senken die Preise und kämpfen nun stärker um Auslastung und Kunden. Mehr »
93 Prozent der Elektro-Lkw-Anwender sind "hochzufrieden"
Transportunternehmen, die bereits Elektro-Lkw einsetzen, bewerten diese Technologie nach längerer Praxiserprobung als äußerst positiv. Mehr »
Bundestag genehmigt neue Elektroauto-Kaufprämie, rückwirkend ab Januar 2026
Die neue Elektroauto-Kaufprämie kann rückwirkend für Zulassungen seit Anfang 2026 genutzt werden. Dem hat nun auch der Bundesrat zugestimmt. Mehr »
Renault bereitet Facelift für den Megane E-Tech vor
Renault bereitet ein Facelift des Megane E-Tech vor. Der aufgefrischte E-Crossover soll laut einem Bericht im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Mehr »
T&E: Lkw-Riesen setzen auf Ausschüttungen statt Elektro-Wende
Große europäische Lkw-Hersteller zahlten 2025 erstmals im Schnitt mehr an Aktionäre aus, als sie für Forschung und Entwicklung ausgaben. Mehr »
MG Motor gewährt bis zu 6000 Euro Rabatt auf E-Autos
Bis zum 30.05.2026 gewährt MG Motor im Rahmen von „Bonus-Wochen“ einen zusätzlichen Preisvorteil für seine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Mehr »
Shell senkt Schnellladepreise zu Himmelfahrt auf 0,39 Euro/kWh
Shell reduziert für das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende vom 13. bis einschließlich 17. Mai die Preise für das Elektroauto-Schnellladen. Mehr »
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