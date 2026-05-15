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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Steigende E-Auto-Nachfrage wirkt sich auf Verbrenner-Restwerte aus

BMW-i4-Uebergabe Die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos steigt durch Spritpreise und Förderprogramme. Das dürfte absehbar die Verbrenner-Restwerte drücken. Mehr »

Studie: Preiskampf an Ladesäulen verschärft sich

Mercedes-EQC-laedt Deutschlands Ladenetz wächst schneller als der E-Auto-Bestand. Betreiber senken die Preise und kämpfen nun stärker um Auslastung und Kunden. Mehr »

93 Prozent der Elektro-Lkw-Anwender sind "hochzufrieden"

Mercedes eActros-1 Transportunternehmen, die bereits Elektro-Lkw einsetzen, bewerten diese Technologie nach längerer Praxiserprobung als äußerst positiv. Mehr »

Bundestag genehmigt neue Elektroauto-Kaufprämie, rückwirkend ab Januar 2026

Kia_EV2_Earth Die neue Elektroauto-Kaufprämie kann rückwirkend für Zulassungen seit Anfang 2026 genutzt werden. Dem hat nun auch der Bundesrat zugestimmt. Mehr »

Renault bereitet Facelift für den Megane E-Tech vor

Renault-Megane-E-Techn-Electric Renault bereitet ein Facelift des Megane E-Tech vor. Der aufgefrischte E-Crossover soll laut einem Bericht im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Mehr »

T&E: Lkw-Riesen setzen auf Ausschüttungen statt Elektro-Wende

Mercedes-eActros Große europäische Lkw-Hersteller zahlten 2025 erstmals im Schnitt mehr an Aktionäre aus, als sie für Forschung und Entwicklung ausgaben. Mehr »

MG Motor gewährt bis zu 6000 Euro Rabatt auf E-Autos

MG4-Urban-Electric Bis zum 30.05.2026 gewährt MG Motor im Rahmen von „Bonus-Wochen“ einen zusätzlichen Preisvorteil für seine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Mehr »

Shell senkt Schnellladepreise zu Himmelfahrt auf 0,39 Euro/kWh

Shell reduziert für das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende vom 13. bis einschließlich 17. Mai die Preise für das Elektroauto-Schnellladen. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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