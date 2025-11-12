Umfrage unter E-Auto-Nutzern: 99 % in China planen erneuten Kauf, 84 % in Europa

Laut einer Umfrage sind 99 Prozent der chinesischen Nutzer von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) bereit, künftig erneut ein Elektroauto zu kaufen. Weltweit liegt dieser Wert bei 88 Prozent.

Die Befragung des Beratungsunternehmens Roland Berger, die im zweiten Quartal dieses Jahres unter 12.000 Teilnehmern durchgeführt wurde, zeigt regionale Unterschiede: In der Region Naher Osten und Nordafrika beträgt die Kaufbereitschaft 92 Prozent, in Amerika 88 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) 87 Prozent und in Europa 84 Prozent.

Der hohe Wert in China wird laut den Analysten durch die umfassende politische Unterstützung der Regierung für die Elektrifizierung des Verkehrs, eine ausgereifte E-Mobilitätsindustrie und eine technikaffine Bevölkerung begünstigt. Diese Faktoren hätten maßgeblich zum Erfolg des chinesischen Stromer-Marktes beigetragen.

China bleibt zugleich Weltmarktführer bei der Verbreitung von Elektroautos. Im vergangenen Jahr machten E-Fahrzeuge dort 49 Prozent aller verkauften Autos aus – ein deutlicher Anstieg gegenüber 36 Prozent im Jahr 2023. Global stieg der Anteil von 20 auf 25 Prozent, während Europa mit 25 Prozent stagniert und die USA einen leichten Zuwachs von 9 auf 11 Prozent verzeichneten.

Die Studie führt Chinas führende Rolle auf die wachsende Modellvielfalt und den raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur zurück. Weniger als 40 Prozent der befragten chinesischen BEV-Nutzer zeigten sich unzufrieden mit dem Tempo des Ladesäulenausbaus – ein Ergebnis der massiven staatlichen Unterstützung, insbesondere beim Aufbau von Schnellladestationen. Der Markt für öffentliche Ladestationen in China wird laut dem Bericht von fünf großen Anbietern dominiert. Gemeinsam kontrollieren sie etwa 70 Prozent der landesweiten Ladeinfrastruktur.

Für Europa prognostiziert die Studie eine leichte Abschwächung des Marktwachstums. Durch gelockerte Emissionsvorschriften für Verbrennungsfahrzeuge werde die Verbreitung von Elektroautos in einigen Märkten in den kommenden zwei bis drei Jahren etwas geringer ausfallen als bisher angenommen. Langfristig bleibe die Elektrifizierung des Verkehrs aber ein unausweichlicher Trend.