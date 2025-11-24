MG will kleines Elektroauto in ein bis zwei Jahren bringen

Die einst britische, heute im Besitz des China-Konzerns SAIC befindliche Marke MG plant ein kleines Elektroauto. Aktuell ist der knapp 4,3 Meter lange MG4 das kompakteste Modell im Programm. In ein bis zwei Jahren soll darunter positioniert das vollelektrische Modell MG2 starten.

David Allison, Chef von MG Motor UK, erklärte gegenüber Autocar, dass „dies der naheliegende Marktbereich ist, der als nächstes an der Reihe ist“ und „wir auf jeden Fall dabei sein werden“. Mit Blick auf den Zeitplan für die Einführung sagte der Manager, dass die Marke „wahrscheinlich noch über ein Jahr davon entfernt“ sei.

Der Fokus solle beim MG2 eher auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis als auf einem besonders niedrigen Verkaufspreis liegen. Allison: „Ich denke, wir haben uns weiterentwickelt. Nicht bewusst, aber es sind andere Marken und Produkte auf den Markt gekommen, die am günstigsten sind … Wenn man sich den Preis des Dacia Spring und den Preis des Leapmotors ansieht, dann ist das nicht der Bereich, den wir besetzen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass dies der Bereich sein wird, den wir besetzen können.“

Der MG-UK-Chef sieht die Marke nicht als den günstigsten Anbieter am Markt. Es gehe dem Hersteller eher darum, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Dem Bericht zufolge wird für den MG2 ein Preis von umgerechnet unter rund 28.400 Euro anvisiert.

MG is targeting 2027 and £25k for new entry level EVhttps://t.co/tmGFzTNnm5 pic.twitter.com/VsSRpcP6yB — Autocar (@autocar) November 21, 2025

Technische Details des MG2 sind noch nicht bekannt. Autocar geht davon aus, dass er dieselbe modulare skalierbare Plattform von SAIC verwenden wird wie der MG4. Der Kleinwagen werde wahrscheinlich den Renault 5 als Wettbewerber haben, der 110 kW (150 PS) Leistung hat und bis zu 412 Kilometer pro Ladung fahren kann.

Die Verkaufszahlen des Renault 5 hätten gezeigt, dass der Markt für kleine, erschwingliche Elektrofahrzeuge viel größer sei als zuvor angenommen, erklärte Allison. Deshalb sei für MG entscheidend, ein solches Modell so schnell wie möglich einzuführen. „Ich war schon immer der Meinung, dass dies der nächste Markt sein würde, denn im Zuge der Umstellung Europas auf Elektrofahrzeuge ist die einfachste Möglichkeit, diese erschwinglicher zu machen, zwangsläufig eine Verkleinerung.“

Ein erschwingliches Elektroauto mit einer Länge von vier Metern oder weniger dürfte sehr erfolgreich sein, meinte der MG-Manager. „Und das ist ein Bereich, in dem wir unbedingt vertreten sein sollten.“ Er sei sehr zuversichtlich, dass das Unternehmen mit einem solchen Produkt erfolgreich sein kann.