Umfrage: Mythen bremsen den Markt für Elektrofahrzeuge

In einer Umfrage unter mehr als 26.000 Elektroauto-Fahrern in 30 Ländern gaben 77 Prozent an, dass hartnäckige Mythen über E-Autos das größte Hindernis für deren Verbreitung in ihren Ländern darstellen. 83 Prozent sind der Meinung, dass politische Maßnahmen notwendig sind, um den Verkauf von Stromern zu steigern.

„Fehlinformationen über E-Autos sind ein ernstzunehmendes Problem. Sie können dazu führen, dass Politiker weniger überzeugt sind, dass Elektrofahrzeuge eine sinnvolle Lösung für den Klimawandel und die lokale Luftverschmutzung darstellen“, sagt Joel Levin, Vorsitzender von der Global EV Alliance (GEVA) und Direktor von Plug in America.

Ein verbreiteter Mythos in vielen Ländern besagt, dass Elektroautos ein Brandrisiko darstellen. 88 Prozent der befragten E-Auto-Fahrer gaben jedoch an, sich keine Sorgen zu machen, dass ihr Fahrzeug Feuer fangen könnte. „Die Mythen beeinflussen offensichtlich die bestehenden E-Autofahrer nicht, denn sie wissen aus eigener Erfahrung, dass diese Aussagen falsch sind. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, E-Autofahrern in der öffentlichen Debatte eine Stimme zu geben, um solche Fehlvorstellungen zu entkräften“, so Levin.

Weitere Ergebnisse der Umfrage zeigen, wie wichtig es ist, Elektroautos als erschwingliche und wirtschaftlich attraktive Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu gestalten, um die Verbreitung zu beschleunigen. 45 Prozent der Befragten gaben an, dass niedrigere Energiekosten zu ihrer Entscheidung für ein E-Auto beigetragen haben. Gleichzeitig sehen 58 Prozent den Kaufpreis eines E-Mobils als Hemmnis für die Verbreitung in ihrem Land.

„Das ist eine klare Botschaft an die Politik, die die Verbreitung von E-Autos fördern möchte: Sie muss verbraucherorientierte Maßnahmen umsetzen, die Elektroautos zur erschwinglichsten Option machen“, sagt Ellen Hiep vom niederländischen Verband der E-Autofahrer.